"A határokat át kell lépni" - így próbálhat köcsögeivé tenni kiskorú heteró fiúkat a Lakatos Márk nevű buzi

Egy fiatalember kereste fel a Bors szerkesztőségét. Nevét, telefonszámát, elérhetőségét is megadta, dokumentált formában. Írásba adta, ha bárki kételkedik állításában, kiáll a nyilvánosság elé és akár egy perben bizonyítja, hogy igazat mond. Bizonyítékokat is hozott. Részletesen elmesélte, hogyan ismerkedett meg Lakatos Márkkal, a neves influenszerrel, még kiskorú fiúként - írja a bulvárlap, és bár egy "16-17 éves" esetében pedofíliáról nem beszélhetünk, s amúgy sem árt fenntartásokkal kezelni, amit írnak, de ha az alábbi üzenetváltások valódiak, akkor nemcsak egy ócska primadonna-buziról van szó, hanem aljas fiatalmegrontó ragadozóról is, aki egyelőre nem próbálta cáfolni a tegnap megjelent cikkből kibontakozni látszó tényállást. Alább olvasható Bors cikkének folytatása.



Hogyan kérte el Lakatos a telefonszámát, hogy aztán nyomban beindulhasson a ravaszul kitalált "befűzés", rábeszélés, "nyomásgyakorlás"?

16-17 éves koromban a szüleim néha a hétvégén, egyszer-egyszer megengedték, hogy elmenjek késő estig szórakozni. Persze pesti Belváros és a felkapott bulihelyek. Aztán az egyik helyen Lakatos, mondjuk így, kinézett magának, »rám nyomult«. Beszélgetni, lépésről lépésre barátkozni kezdett. Csak később jöttem rá, hogy szexuálisan próbál beetetni. Nekem ő egy híresség volt, egy celeb, és persze egy 16 éves fiúnak ez még tetszik is. Ráadásul eleinte nem fogtam gyanút. Aztán néhány célratörő üzenet után már persze kapcsoltam.

Nyilvánvaló lett, hogy Lakatos Márk kiskorú fiút akar magának. Az sem zavarta, hogy az illető tudtára adta, hogy kizárólag a lányokhoz vonzódik. Lakatos megjátszotta az esélyt, hátha sikerül a gyereket átcsalogatni. A bemutatott bizonyítékok alapján lépésről lépésre haladt, rutinos trükkökkel próbálkozott, hátha mégis átmegy a "másik térfélre" a gyanútlan kiskorú.

Amikor a fiú rájött, hogy mire is próbálja rábeszélni, mindent elmondott otthon a szüleinek. Akik nagyon felháborodtak, és azt javasolták, hogy a népszerű influenszer minden egyes üzenetét mentse el, rögzítse, legyen rá bizonyíték hogyan is próbálkozik Lakatos Márk kiskorú fiúk behálózásával. Még azután is, hogy a fiúk egyértelműen kinyilvánítják, hogy kizárólag a lányokhoz vonzódnak.

Lakatos Márk üzeneteiben jól láthatók a beetető módszerek, a rutinos, lassú, lépésről lépésre történő "becsalogató" módszer. Szívósan próbálkozik az átneveléssel. Hiába jelentette ki a kiskorú fiú, hogy az identitásán nem tud és nem is akar változtatni, csak a lányok vonzzák, Lakatos még hosszú ideig nem adta fel…

Riportalanyunk szerint Lakatos Márk több más kiskorú barátjánál is hasonló módszerekkel próbálkozott. Nagyon kedvelte a fiatal sportolókat, különös tekintettel a vízilabdásokra. Akik aztán csúnyán elhajtották. De ők is őrzik telefonjukban a "beetetés" bizonyítékait.