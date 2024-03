„Továbbra is kiáll-e Izrael mellett Magyarország az európai uniós nyomással szemben? Úgy látszik, hogy már nem” – ezzel a kissé dagályos főcímmel, Orbán Viktor fényképével jelentetett meg hírmagyarázatot a Máárív héber nyelvű napilapban Gideon Kouts (75) veterán újságíró, külpolitikai hírmagyarázó, a Tel-Avivi Egyetem tudományos kutatója és a Párizs-VIII Egyetem kommunikáció szakának professzora, aki hosszú éveken keresztül a közmédia párizsi tudósítója volt.

Az európai ügyekben járatos izraeli újságíró elöljáróban megállapítja: Izrael az Európai Unióval fennálló kapcsolatát az elmúlt években arra alapozta, hogy Brüsszel döntéseinek meghozatalakor mindig ott volt a zsidó állam feltétel nélküli támogatója, „védő- és elválasztófala”, Magyarország, amely eddig mindig megvétózta a szerinte Izrael-ellenes határozati javaslatokat.

A szerző ezután kitér a Binjámin Netanjáhu izraeli és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közti rendkívül szoros és baráti kapcsolatra: „A Bibi Netanjáhu és Orbán Viktor közti szerelmi történet azzal vált korunk ismert történelmi, romantikus kapcsolatává, hogy a magyar miniszterelnök megható és feledhetetlen üdvözletet küldött az újból megválasztott izraeli miniszterelnöknek.” A leghűségesebb baráthoz az EU-döntések meghozatalakor Izrael védelmében néha csatlakozott Csehország és Ausztria (és Németország – H. J.).

„A héten Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és barátai bejelentették, hogy leomlott a védőfal (Magyarország, illetve időnként Csehország, Ausztria és Németország Izraelt támogató szavazása – H. J.), mert az EU külügyminiszterei (március 18-i – H. J.) döntése értelmében a zsidó telepesekre vonatkozó szankciókról szóló döntést és a szankciók végrehajtását átutalják az Unió végrehajtó szervének, az Európai Bizottságnak” – írja Gideon Kouts, ami azt is jelenti, hogy ezúttal Szijjártó Péter nem vétózta meg a zsidó telepeseket sújtó szankciókat.

Az izraeli újságíró ezután megállapítja: diplomáciai téren Izrael és az Európai Unió kapcsolata ezekben a napokban igen érzékeny szakaszba lépett. Mindamellett, hogy több fontos területen folytatódik Izraellel az együttműködés és bizonyos projektek finanszírozása Brüsszel részéről, Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elállt azon szándékától, hogy külügyminiszteri szinten felújítsák az EU-Izrael Társulási Tanács találkozóit. Dacára annak, hogy figyelmünk szövetségesünkre, Amerikára irányul, Európa erejét sem szabad elfelejteni, hiszen az utóbbi időkben az USA is sokszor támaszkodik rá azon próbálkozások keretében, hogy rávegye Izraelt a helyes irány követésére - írja Gideon Kouts.

Magyarország az érdekei és konzervatív álláspontjának védelmében bonyolult játékot űz az Unióval szemben. Például kezdetben a mai napig megtagadta az Oroszország elleni határozatok megszavazását, de időről időre kénytelen volt lemondani az eredeti szándékáról – írja Gideon Kouts, majd végezetül megállapítja:

Akkor jó társaságba keveredtünk. Most úgy látszik – legalábbis német barátaink szerint –, hogy Izrael demokratikus kormánya, amiképpen azt Emmanuel Macron is megmondta, barátja (Magyarország – H. J.) leomlott védő- és elválasztófala nélkül is kénytelen lesz dűlőre jutni az európai nyomással. Akkor Magyarország barátsága örök? Úgy néz ki, hogy nem.