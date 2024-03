Anyaország :: 2024. március 29. 22:01 ::

Egy francia és egy francia-magyart állampolgárt azonosítottak orosz propagandistaként a nagy európai akció keretében Budapesten

Egy Budapesten élő francia, valamint egy szintén a magyar fővárosban élő francia-magyar állampolgár került látókörbe abban a titkosszolgálati műveletben, amely egy orosz propagandát hirdető orosz befolyásolási hálózatot leplezett le - tudta meg az amerikai és zsidó propagandára kevésbé érzékeny hvg.hu, amiről ki más, mint Dezső András számolt be.

Magyarországi szála is van annak az európai titkosszolgálati műveletnek, amelynek egyik eredményéről először szerdán értesülhetett a nyilvánosság, miután a cseh kormány szankciós listára tett két magánszemélyt, valamint egy jogi személyt.

A magánszemélyek egyike az ukrán állampolgárságától a háború kirobbanása után megfosztott, jelenleg Oroszországban élő Viktor Medvedcsuk politikus és üzletember, valamint Artyom Marcsevszkij. Ők állnak az orosz propagandát terjesztő Voice of Europe nevű hírportál finanszírozása mögött.

A lap információi szerint Medvedcsuk és Marcsevszkij egy olyan, hónapok óta tartó, több európai titkosszolgálat együttműködésével zajló művelet során kerültek képbe, amelynek magyar leágazása is volt.

A titkosszolgálati művelet részleteire rálátó forrásokból a hvg.hu úgy értesült, hogy a Medvedcsukékhoz köthető orosz befolyásolási hálózatban a kémelhárítás egy Budapesten élő francia, valamint egy szintén a magyar fővárosban élő francia-magyar állampolgárt azonosított be, mindketten szélsőjobboldali körökben mozognak, és aktív kapcsolatuk van magyar politikusokkal is.

A német nyelven is elérhető „voiceofeurope.com” weboldal üzemeltetője Prágában van bejegyezve, de aktív a Facebookon és a Platform X-en is. A Voice of Europe szerda este már nem volt elérhető. Információik szerint ugyanakkor a magyar érintettek a Voice of Europe híroldalon kívül egy másik, szintén orosz propagandát terjesztő hírportálhoz is köthetők.

A cseh külügy szerdán azt közölte, hogy egyes európai politikusok, akik együtt dolgoztak a Voice of Europe oldallal, Oroszországtól kaptak fizetést, a pénzek egyes esetekben a júniusi európai parlamenti választásokra való választási kampányukat is fedezték. Pénzeket német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok kaptak – írta a Deník N cseh külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva.