Anyaország :: 2024. március 29. 16:03 ::

Toroczkai beperli a hazaárulással vádaskodó "Hadházy ügynököt"

A Mi Hazánk elnöke az X-oldalán tett bejelentést:

Rágalmazás miatt beperelem Hadházy Ákost, a jelek szerint ugyanis a globalista hálózat is megkezdte ócska kampányát, hogy beavatkozzanak az EP-választásokba. Nem tetszik nekik, hogy az európai antiglobalista pártok megerősödtek. Hadházy Ákos is megkapta az utasítást, ezért azt sugallja Facebook-oldalán, hogy én is tagja vagyok a Voice of Europe nevű, prágai központú hírportál (!) körül szerveződő hálózatnak, amelyet az oroszok finanszíroznak, és a mi EP-kampányunkat is az oroszok pénzelik - igaz ezt így nem merte konkrétan leírni, de ezt sejteti. Mondjuk, ha ez így lenne, nem a legszegényebb kampányunk lenne a parlamenti pártok közül.



Fotó: Soós Lajos / MTI

Mindenesetre felszólítom Hadházy Ákost, hogy ne sugalmazzon, ha már titkosszolgálati segítséget kap, hanem beszéljen egyenesen, mutasson bizonyítékokat az állítására! Az egyetlen bizonyítéka, hogy a Voice of Europe interjút készített velem. Még szép, hogy interjút adtam, ha kértek. Ez a dolgom. Ehhez nem kell titkosszolgálati nyomozás. Azt nem tudtam, hogy esetleg oroszok finanszírozzák, de akkor mi van? Egyenesen az orosz állami médiának is adok rendszeresen örömmel interjút, nem kell ehhez trükközni, ahogy a BBC-nek vagy az amerikai AP-nek is szoktam. Az AfD egyik vezető külpolitikusa, @PetrBystronAfD mondott beszédet a Mi Hazánk rendezvényén, és ő is kapcsolatban állt ezzel a médiummal? És akkor mi van? Németország legerősebb pártja, amelyet most be akarnak tiltani a nagyon demokratikus globalista körök, az AfD az egyik legfontosabb szövetségesünk, Petr Bystron pedig képviselőtársam az Európa Tanácsban és az IPU-ban is. Sőt, barátom is.

És, bármennyire zavarja ez a harmadik világháborút előkészítő globalista köröket, mi szívből ellenezzük Ukrajna EU- és NATO-tagságát, ellenezzük Ukrajna finanszírozását, ellenezzük a fegyverek szállítását, ellenezzük NATO-csapatok Ukrajnába küldését, ellenezzük a harmadik világháborút! Ehhez nem kell a prágai Voice of Europe, magamtól is tudom, hogy mindezt ellenezni kell Magyarország, Európa és az emberiség érdekében. Az sem érdekel, ha ezt oroszbarátságnak nevezi a globalista kör, és annak hazai ügynökei. Az viszont rágalmazás, hogy a kampányunkat Oroszország finanszírozza, vagy hogy fizetést kapnék ezért Moszkvától. Emiatt beperelem Hadházy ügynököt és minden sajtóterméket, vagy bárkit, aki ezt állítja. Tudom, hogy Hadházy könnyen kifizeti majd a büntetést a "mikroadományaiból", amelyeknek a keletkezéséről azóta lehet konkrét fogalmunk, hogy Márki-Zay Péter volt olyan szíves elárulni, hogy hány milliárd érkezett az ő kampányukra Amerikából. A hazugságot, rágalmazást azonban sohasem hagyjuk válasz nélkül.

Rágalmazás miatt beperelem Hadházy Ákost, a jelek szerint ugyanis a globalista hálózat is megkezdte ócska kampányát, hogy beavatkozzanak az EP-választásokba. Nem tetszik nekik, hogy az európai antiglobalista pártok megerősödtek. Hadházy Ákos is megkapta az utasítást, ezért azt… — Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) March 29, 2024

Hadházy így vádaskodik:

KI ÁRULJA A HAZÁT AZ OROSZOKNAK? Magyarországon kevés figyelmet kapott, de nagyon komoly dolgok történtek a napokban: a cseh elhárítás leleplezett egy olyan, prágai központú propagandahálózatot, amelyet Oroszországból finanszíroztak, célja pedig az európia politikai egység bomlasztása, hogy megszűnjön Ukrajna támogatása. A hálózat a Voice of Europe nevű híroldal körül szerveződött, de tagjai közt olyan politikusok is voltak, akik Moszkvából kaptak támogatást, például az EP-választási kampányhoz.

Egybehangzó értesülések szerint a hálózatnak VOLT MAGYAR TAGJA IS, akit egyelőre nem neveztek meg. Nem tart azonban sokáig megnézni a web.archive segítségével, hogy kivel készített interjút a ma már nem elérhető híroldal: TOROCZKAI LÁSZLÓVAL, a zsebnáci párt elnökével, illetve Szánthó Miklóssal, az állami pénzzel kitömött Alapjogokért Központ igazgatójával.

❗️Ha ez nem lenne elég, a Deník N című cseh lap szerint a prágai szolgálatok egy cseh származású német AfD-politikus, Petr Bystron nevét küldték Berlinbe, a gyanú szerint ő is az orosz hálózat tagja. Na és ki volt az egyik vendége a Mi Hazánk január végi rendezvényének? Persze, hogy Petr Bystron (ez volt az az esemény, ahol Toroczkai arról szónokolt, hogy pártja „igényt tart Kárpátaljára”).

Az Orbán-kormány régóta szégyent hoz a fejünkre a Világ előtt az oroszbarátsággal, de a jelek szerint Moszkvának ez is kevés, szükségük van a zsebnácikra is, hogy terjesszék a propagandát és gyengítsék az európai egységet. Senki ne dőljön be nekik, mondjuk ki újra és újra: Oroszország agresszor, Putyin háborús bűnös és mindenki, aki támogatja, bűnrészes ártatlan emberek legyilkolásában!