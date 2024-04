Magyarországon a politikai tömegrendezvényeket – legyen szó békemenetről vagy bármilyen ellenzéki megmozdulásról – évek óta számháborúk kísérik, ez most sincs másképp. A rendőrség közlésének említése viszont eggyel konkrétabbnak tűnt, ezért, mivel hivatalosan nem adott ki becslést a rendőrség, a Telex rákérdezett náluk.

Megkeresték a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK), hogy meg tudják-e erősíteni ezt az információt, illetve pontosabban mekkorára becsülték a tömeget. A BRFK Kommunikációs Osztálya azt válaszolta, hogy

az egyes gyűlések résztvevőinek számát illetően a Budapesti Rendőr-főkapitányság soha sem bocsátkozott becslésekbe, most sem tesszük.

Mivel Magyar Péter bejegyzésében ennek ellenkezője szerepel, a biztonság kedvéért ismét rákérdeztek a dologra, hátha csak Magyarékkal mint szervezőkkel tudatta a rendőrség a számot. Második levelükre adott válaszában a BRFK azt írta, hogy mivel nem becsülték meg a tömeget, így azt nem is közölték a szervezőkkel:

az egyes gyűlések résztvevőinek számát illetően a Budapesti Rendőr-főkapitányság soha sem bocsátkozott becslésekbe, most sem tesszük, és a szervezők irányába sem történt ilyen közlés.

A rendőrség válaszai után az ellentmondás feloldása miatt vasárnap keresték Magyar Pétert telefonon, sms-ben és emailben is, hogy honnan származik a 250 ezres rendőrségi információja, illetve milyen mérésekre, számításokra alapozza a 3-400 ezres saját becslését, de nem válaszolt nekik. (A rogánozás kicsit túl erős lett volna egy Telex esetében - a szerk.)

Megnézték a másik számot is, amiről Magyar azt írta: „a kormánypropaganda szerint 24 ezer”. Itt minden bizonnyal a Mandiner „Közel sem volt tele a Kossuth tér, 50 ezres tömegről sem lehet beszélni” című cikkére utal, amiben szerepel egy 24 ezres szám ugyan, de mint részeredmény, a cikk egyébként végül 40-50 ezer közé becsüli a létszámot egy tömegbecslő oldal meglehetősen laza kezelésével: „ez azt jelenti, hogy a Kossuth tér központi részére kalkulált 24 ezer fő kiegészülve a többi résztvevővel (körülbelül 15-20 ezer fő) összesen 39-44 ezer főt jelent” – írták.

Fideszes tollnok: szégyenletes lebőgés

Természetesen, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a Fidesz is átesett a ló túlsó oldalára, ma hajnali cikkében Szentesi Zöldi László így fogalmaz:

Egy szó mint száz, szégyenletes lebőgés a szombati fórum, semmiféle tömegdemonstrációról nincs szó. Pusztán azok vettek részt a tüntetésen, akik eddig is felizgultak, amikor Gyurcsány Ferenc spontán módon, nyakkendő nélkül május elsejézett velük. Nyilván akadtak ott szombaton fiatalok és tájékozatlanok is, ők hamarosan pontosan megértik, kicsoda is Magyar Péter. Hogy kik állnak mögötte, kik finanszírozzák, mit képvisel, miért hazudozik. Ami történt, azt már nem lehet visszacsinálni – harsog az éterbe Pszicho Peti (köszönöm, Bohár Dani!), és tényleg nem, de azért illett volna egy rendes tömeget összekalapálni.

Nem sikerült. Sohasem sikerül. Ez itt a lényeg, nem a süket mellébeszélés. Valamint persze az is, hogy Gyurcsánnyal az élen a régi baloldal éppen most készül lerohanni az újat.

Egyébként ma reggel úgy keltem fel, hogy hiányérzetem támadt. Valahogy jó lenne újra magyar zászlóval a kézben veletek masírozni. Nem az ötvenezresben, hanem a kettőszázötvenezresben.

Mert azért – bocsánatot kérek – jó ízlés is van a világon.