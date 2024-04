Anyaország :: 2024. április 6. 17:25 ::

Nem lesz több atombomba - ábrándított ki Magyar Péter; azt sem jelentette be, melyik pártban indulnak az EP-választáson

Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek. Szerinte több százezren vannak a megmozduláson a nemzet főterén, és arra kért mindenkit, hogy jegyezze meg ezt a dátumot.





Fotó: Szajki Bálint / 24

Mostantól soha nem lesz semmi úgy, ahogy eddig volt – fogalmazott.

Magyar szerint egy csoda részesei ma a jelenlévők, és a helyszínen több százezren vannak, „de talán már milliók vannak velünk az online térben és lélekben”. Pár hét alatt az ország legtávolabbi szegletébe is eljutott a remény üzenete, folytatta. A reményé, hogy lehet egy másfajta Magyarországot építeni.

Amikor először kiírta, hogy „ne féljetek”, még saját magát is győzködnie kellett, vallotta be, de ma már szerinte olyan energia van ebben a közösségben, amivel „egy boldog hazát építeni biztosan sikerülni fog”.

A regnáló hatalom megrettent a magyar emberek összefogásától, vélekedett, pár hét alatt olyat tettek, amit példa nélkülinek tart a rendszerváltás óta.

Megrengettük a 20 éves politikai status quót, és napról napra, hétről hétre egyre többen vagyunk – szögezte le. Magyar szerint már minden lejáratás őket erősíti, ezért meg is köszönte ezt.

Hiába hazudják azt, hogy a mozgalmunk csak egy belpesti médiahekk, ti vagytok a bizonyíték – jelezte, majd azt kérte, emeljék fel a településtáblákat azok, akik vidékről érkeztek. „Lépésről lépésre, tégláról téglára vesszük vissza a hazánkat, és építünk egy szuverén, polgári Magyarországot”, ígérte.

Nem ismeri a jövőt, szögezte le Magyar, majd azzal folytatta, hogy nem tudja, mi lesz ennek a vége, de azt igen, hogyan kezdődik.

Most is győzni fogunk, mert lerázzuk magunkról az elmúlt évtizedek hatalmi elitjének béklyóját.

A magyar egy szabadságszerető nép, szögezte le, a szabadságért pedig meg kell küzdeni. Most mit érzünk, igazat mondtak nekünk két éve, tényleg előre megyünk, nem hátra? – kérdezte, majd a tömeg reakciója alapján nem sokan felelnének erre igennel.

Magyar szerint a magyarokat folyamatosan egymás ellen fordították, ahelyett, hogy összefogjanak, de ennek most vége, mi, magyarok összefogunk.

A Talpra Magyarok Közösségében Magyar szerint csak az számít, hogy ha valaki tenni akar a hazáért és a gyerekei, unokái jövőjéért.

Magyar felszólított a közmédia vezetőit, hogy „hagyják abba a hazudozást és engedjék meg, hogy elmondhassa élő adásban, hogy miként képzeli el az új Magyarországot”.

Hisz abban ma valaki, hogy Magyarországon most a Polt Péter által vezetett ügyészség ártatlanul és politikai befolyásolástól mentesen vezeti a munkáját? – kérdezte a tömegtől Magyar, majd a demonstrálók Polt lemondását követelték. „Hallod-e, te Polt Péter, mit üzen a nép?”, felelte erre Magyar.

Magyar ezt követően feltette azokat a kérdéseket, amelyeket korábban Facebook-oldalán is többször megosztott már:

Igaz-e, hogy a Végrehajtói Kamara korrupt elnöke, Schadl György Rogán Antal propagandaminiszter embere volt?

Igaz-e, amit az akkori igazságügyi miniszter állított, hogy Völner Pál miniszterhelyettest már félévvel a gyanúsítások előtt figyelmeztették arra, hogy titkos megfigyelések zajlanak?

Igaz-e, hogy Rogán Antal és/vagy az emberei kihúzatták a nyomozati iratokból a rájuk nézve terhelő részeket?

Hogyan várható el, hogy az ügyészség objektívan kivizsgáljon olyan bűncselekményeket, amelyekben a nyomozó hatóság is érintett lehet?

Hogyan jelentheti ki az ügyészség szóvivője, hogy valami nem lehetséges, amikor még meg sem hallgatta tanúként az információval rendelkező kormánytagokat?

Miért nem hozza nyilvánosságra az ügyészség, hogy milyen ügyben hallgatta meg tanúként Varga Judit volt igazságügyi minisztert?

Mikor fogja meghallgatni az ügyészség tanúként az érintett kormánytagokat és a miniszterelnököt?

Mi a célja a kormánynak azzal a jogszabálytervezettel, amely alapján a jövőben az igazságügyi miniszter bármikor belenézhetne ügyészségi iratokba?

Igazak-e azok az értesülések, hogy a kormány maga alá akarja rendelni az ügyészséget, hogy méginkább kézi vezérléssel lehessen irányítani a nyomozásokat?



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az elmúlt 30 év legnagyobb politikai, jogi és erkölcsi válságába kormányozták a hazánkat, szögezte le Magyar, aki azt követelte, hogy adják vissza a hatalmat a népnek, adják vissza a népnek a változás lehetőségét.

Mi, magyarok nem leszünk alattvalók a saját hazánkban, nem leszünk az új földesurak jobbágyai és kiszolgálói – fogalmazott Magyar. Amikor a magyar összefog a magyarral, mondta, akkor nincs lehetetlen, „akkor lehet belőlünk egy sikeres, modern ország, amely saját kezébe veszi a sorsát”.

Első lépésként létre kell hozni szerinte azt a közösséget, amelyhez csatlakozhat bárki, „a Talpra Magyarok Közössége az a hely, amely összefogja majd az erőfeszítéseket”. „A mai naptól a mi irányításunk alatt áll a Legyél a változás! Egyesület”, közölte.

Amikor eljön az ideje, be fogom jelenteni azt a pártot is, aminek a segítségével elfogunk indulni a júniusi EP-választáson.

Közölte, várja a jelentkezéseket az EP-listára, szeretné, hogy az emberek döntése legyen, hogy ki az, aki a legmegfelelőbb arra, hogy a magyarokért dolgozzon Brüsszelben és Strassburgban, a pályázási feltételek hétfőtől lesznek elérhetők.

Sokan kérdezik, hogy lesz-e még atombomba. Barátaim, az atombomba mi vagyunk, a magyar nép.

Így folytatta Magyar Péter. Ne tőle várják a változást, ő csak egy szikra, ami elindíthatja a változás motorját. A kommentelés nem elég a változáshoz, fel kell állni hozzá, mint a mai napon. „Vissza kell vennünk a falvainkat és a városainkat. Fel kell szabadítanunk az országot”, de ez csak közösen sikerülhet. Azt mondta, hogy az ő ajánlata egy modern, európai, teljesítményalapú társadalom.



Fotó: Bődey János / Telex

Gyurcsány Ferenc „a pillére és a biztosítéka” Orbán Viktor rendszerének, ő az, akit, Orbán mindig le fog győzni. A magyart a magyar ellenségévé tették, mesterségesen generálják a magyarok megosztottságát. Ennek véget kell vetni, nem árkokat, hanem hidakat kell építeni.

Húsz éve már, hogy megállították Magyarország óráját – közölte Magyar, majd hozzátette: új időszámítás indítására van szükség. Ezt követően áttért a gyerekekre, majd és arról beszélt, hogy kivéreztette a kormány a védőnői hálózatot, sok gyermek már akkor hátrányba kerül, amikor még meg sem született, ezért a magyar gyerekek nincsenek biztonságban, kivéve „a hatalmi elit csemetéi”.

Aki egy zsákfaluban született, jó eséllyel ott is fog meghalni, mert annyi esélye sincs az oktatás révén kitörni onnan, mint ötven éve lett volna.

Mit fogunk tenni? - kérdezte, először is valódi szakmai egyeztetést és széles körű társadalmi párbeszédet fognak kezdeményezni, amelyet kötelezettségválallás zár, pedig a kötelezettség nem teljesül, lemond a politikai felelős, így például az oktatási miniszter is.

Az első napon feloszlatná a Klebelsberg Központot Magyar, az adminisztratív terheket radikálisan csökkentené, hogy ehelyett azt tegyék a tanárok, amiért ezt a pályát választották, taníthassanak a nemzetközi színvonalú tankönyvekből – „mert lesznek ilyen tankönyvek, ezt megígérhetem”.

Magyar szeretne a társadalom alsó húsz százalékára fókuszálni, ott kezdené, „ahol a legnehezebb”.

A Magyarország, amit látni akarunk, európai, naprakész emberek szabad országa, ezért már az oktatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy minden gyermek egyformán hozzáférést kapjon a minőségi neveléshez, tudáshoz, ami a boldogulás, az emberi sikeresség, az emberi kiteljesedés alapja.

Mert a gyermekeink sikere a társadalom sikere, tette hozzá. De hogyan kell egyenlő esélyt adni? - vetette fel. A „roma embereknek” például befogadó környezetre van szüksége, tette hozzá, ehhez adnának oktatást és megélhetést biztosító munkát.

Arra kérte a tömeget, hogy ne féljenek kiállni magukért és az elesettekért.

Egy idősebb nőt kivezettek a rendőrök, miután rosszul lett, egy másik pedig elájult Magyar Péter beszéde alatt. A rendőrök segítettek neki. Nagyon meleg van a Kossuth téren, a tömeg is nagy, szél is alig van. Az esemény pedig kifejezetten hosszú, többen el is indultak haza.

Ha hatalmat akartam volna és pénzt, akkor sokkal könnyebb dolgom lett volna ott maradni, ahol a végtelen hatalom és végtelen pénz van – közölte Magyar, aki szerint az ország nagy része felismerte, hogy a propaganda egyre alpáribb.

Nem tőlem félnek, hanem tőletek – szögezte le.

Kössünk Rogán Antallal egy alkut – vetette fel Magyar, majd azzal az ötlettel állt elő, hogy amennyi pénzt most Rogán Antal minisztériuma a hazaszerető magyarok megfélemlítésére költ, annyit adjanak a bicskei áldozatoknak.

Ha június 9-én kiderül, hogy nem csak lecsapoltuk a húsz éve fennálló politikai mocsár egy részét, hanem közelebb kerülünk az uralkodó párthoz, akkor újabb százezrek vagy milliók fogják elhinni, hogy van remény a valódi változásra – mondta Magyar, ám ehhez fontos, hogy a külföldre költözött magyarok is átérezzék az EP-választás tétjét, és itthon adják le a szavazatukat.

Mindenkit arra kért, hogy minél több ismerőssel és ismeretlennel beszéljen, a következő alkalomra pedig mindenki hozzon magára még két embert – kérte. Magyar azt ígérte, hogy a jövő héttől a csapatával két hónap alatt bejárja egész Magyarországot, és közösen mindent megtesznek, hogy június 9-re mindenki elhiggye, hogy van remény a valódi változásra, „egy új Magyarországra”.

Ma itt elindult a változás, amit már nem lehet megállítani, állította, hozzátéve, hogy nincs hová hátrálni. Arra kérte a téren állókat, hogy fogják meg egymás kezét, legyen ez a mi szerződésünk, hogy együtt végigmegyünk a számunkra kijelölt úton és visszavesszük a szülőföldünket.

A tüntetés véget ért, mindenkit megkértek, hogy menjen békével.



Fotók: Szajki Bálint / 24

(24 - Telex nyomán)