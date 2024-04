Anyaország, Videók :: 2024. április 10. 09:56 ::

Rába Quelle-igazgató: ki a f*szom fog ebbe a g*ci, kib*szott, k*rva retkes városba bejönni?

A győri fürdő igazgatója kiszivárgott hangfelvételen ekézi Győr városát, a saját fürdőjét, majd egyszer csak kirúgja a komplett menedzsmentet. A titkos hangfelvétel állítólag egy Borkai Zsolthoz köthető Facebook-csoportban tűnt fel, írja az Index.

Kovacsics Imre, a győri Rába Quelle vezérigazgatója egy titokban rögzített, majd kiszivárgott hangfelvételen (a hallottak alapján nem túl józanul - a szerk.) számolatlan és kevésbé sem válogatott káromkodások közepette menti fel a fürdő teljes menedzsmentjét a munkavégzés alól, átkozza a komplett várost és próbál elhatárolódni tőle, valamint a látogatókat is becsmérlő szavakkal illeti.

– Ez a város egy akkora f*sz város lett, hogy sajnálom, hogy az életemben volt valamikor közöm Győrhöz – kezdi a hangfelvételen az igazgató.

Majd hozzáteszi, hogy 2027-ig lett volna szerződése, de az új szerződést a Közbeszerzési Hatóság eltörölte, úgyhogy azon gondolkodik, hogy inkább visszaadja a fürdő vezetését, "csináljanak azt, amit akarnak vele", majd az önkormányzat kiír egy új pályázatot a posztra, "mi mást tehetnének" alapon. Szerinte ha már nem lesz függése Győrtől, akkor

a f*szkalap Borkait, a f*szkalap Hajtó Pétert és a f*szkalap Bárány Istvánt megfelelőképpen tudom nyírni.

Ezután arról beszél, hogy két hónap múlva szezon, de egy normális csapatot nem tudtak összeszedni, ráadásul hét hónapig veszteségesen működött a fürdő – ebben a saját felelősségét is elismeri. Ezután a komplett menedzsmentet felmenti a munkavégzés alól, mert még mindig "nem tudnak normálisan kommunikálni egymással és együtt dolgozni".

– Száz forintot nem bírunk emelni hülye embereknek, akik ide bejönnek, nekünk meg 130, 140 százalékkal növekednek az üzemeltetési díjaink – folytatja kirohanását Kovacsics. "Nem igaz, hogy 22 milliárdért nem lehet összerakni egy jó műszaki tartalmú létesítményt" – hangzik a folytatás, majd hozzáteszi, hogy a nyitóünnepség előtt úgy állt a helyzet, hogy majdnem kinyitni sem tudtak. Ekkor a saját felelősségét is fejtegeti sokáig, majd elmondja, hogy ő nem győri, hanem kapuvári, és utálja, hogy győriként hivatkoznak rá.

– Ki a faszom fog ebbe a g*ci, kib*szott, k*rva retkes városba bejönni? Még a lábamat se törlöm bele – zárul a hangfelvétel.

Előzmények és reakciók

Az egész botrány pár nappal ezelőtt kezdett kibontakozni, amikor Borkai Zsolt (korábbi fideszes polgármester, jelenleg független polgármesterjelölt Győrben) Facebookon ment neki a fürdőnek néhány képpel illusztrált bejegyzésében. "Tragédia, hogy a fürdő milyen állapotban van" – kezdte Borkai.

– Úton-útfélen beázás, penészesedés, kosz, rothadás, káosz – véli az egykori polgármester, majd hozzáteszi, hogy egy évvel az átadás után nem így kellene kinézni egy méregdrága fürdőnek.

Erre a fürdő szintén a közösségi oldalán válaszolt egy hosszú bejegyzésben, melyben azt írják Borkainak címezve, hogy "Nem tudjuk, hogy mi történt Önnel, de az biztos, hogy egy orvosi esettel állunk szemben. Meguntuk a hallgatást, bár Önre még a szó is felesleges időpocsékolásnak tűnik!" – kezdik a bejegyzést. Majd úgy folytatják, hogy Borkai "trójai falova", Soós Szabolcs készítette a képeket vendégek elől elzárt területen, amiket a felújítás nem is érintett. Ráadásul Soóst el is bocsátották nemrég, mert "részegen randalírozott a szaunában", és belső vizsgálatot rendeltek el ellene, hogy mennyire dézsmálta meg a vendéglátás készleteit. Hozzáteszik, hogy Borkai egy forintot nem szerzett tízéves regnálása alatt a fürdő felújítására, ezért nincs joga bírálni sem a jelenlegi állapotokat.

Ezután személyeskedve felemlegetik Borkai jachtozós botrányát, majd azt az ígéretét, hogy "a 7 év alattiaknak és a 65 év felettieknek ingyen lenne a bejutás újraválasztása esetén" cáfolják, hiszen elmondásuk alapján ingyen semmi nincs, valaki azt is ki fogja fizetni. Ezért kérik Borkait, hogy "ne herdálja el a közpénzt, amihez semmi köze, főleg, ha nem tud mindenkinek adni belőle!"

Ezek után érkezett meg a kiszivárgott felvétel az ugytudjuk.hu-ra, amelyre a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület reagált is:

– A Tiszta Szívvel a Városért egy büszke lokálpatrióta egyesület, ezért most felszólítjuk Kovacsics Imrét, hogy tartsa be ígéretét, az általa »g*ci, kib*szott, k*rva retkes« városnak hívott Győrbe ne jöjjön többet. Innentől ugyanis valóban nem látjuk szívesen. Felháborítónak tartjuk, hogy a Győr város beruházásainak segítségével meggazdagodó kapuvári vállalkozó ilyen szavakkal illeti Győrt és a győrieket – hangzott a reakció. Kósa Roland, az egyesület képviselője tavaly bírálta a fürdőt maga is, de reagálva a Rába Quelle eredeti bejegyzésére elmondta, hogy "a fürdő már mindenképpen velünk marad, de az elhibázott koncepciót megálmodó és annak kivitelezését tanácsadóként segítő Kovacsics Imrének" szerinte mennie kell.