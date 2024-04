Anyaország :: 2024. április 19. 22:21 ::

Lakást nem, de háromfős titkárságot igényelt Novák Katalin

Háromfős titkárság segíti munkájában a volt köztársasági elnököt, válaszolta az Index megkeresésére az Országgyűlés Sajtóirodája. Az is kiderült, Novák Katalin élt-e a gépkocsihasználat lehetőségével.

A volt köztársasági elnök megbízatása február 26-án megszűnt, ugyanis az Országgyűlés elfogadta a lemondó nyilatkozatát. Novák Katalint, annak ellenére, hogy lemondott, megilleti minden olyan ellátás, juttatás, ami a mindenkori államfőket egyaránt. Erről a 2011. évi CX. a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény 17–22. §-ai rendelkeznek.

Novák Katalint a havi tiszteletdíja – amely a házelnököt megillető mindenkori tiszteletdíj 1,1-szerese – mellett többek között megilleti egy rezidencia, ezt úgy is kérheti, hogy akár tulajdonában áll egy vagy több ingatlan is. A jogszabály alapján a lakáshoz egyfős személyzetet is biztosítanak, de még a fenntartási és rezsiköltségeket is az állam biztosítja.

Novák Katalin volt köztársasági elnök a törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint lakás használatára nem nyújtott be kérelmet – válaszolta az Országgyűlés Sajtóirodája.

Mindemellett legfeljebb háromfős titkárság alkalmazására is jogosult, a titkárság elhelyezéséhez megfelelő helyiséget kell biztosítani. A titkárság elhelyezésére szolgáló helyiség biztosításának költségeit és a titkárság egyéb dologi és személyi feltételeit az Országgyűlés Hivatala finanszírozza.

Novák Katalint munkájában háromfős titkárság segíti, ezt a munkát pedig a Szabad György Irodaházban végzik. Ezt a központi költségvetésből finanszírozzák. A korábbi államfő élete végéig jogosult meghatározott feltételekkel gépjárműhasználatra, az autót és a biztonsági gépjárművezetőt a rendőrség biztosítja.

A törvény alapján a köztársasági elnök azokat az ellátásokat, illetve szolgáltatásokat, amelyeket még nem igényelt, élete végéig bármikor bejelentheti.