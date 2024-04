Ezen a ponton nyilván kézenfekvő lenne, hogy alkalomhoz illően ismét ezt a témát boncolgassuk, de most egy olyan megközelítés jön velünk szembe, amely erősen zárójelbe teszi a 20. századi történelmi gyökerek boncolgatását. Ez részben szomorú, részben ironikus, de legfőképpen rettenetesen aggasztó.

Bemutatkozik tehát a tiszaburai „Romajális”, amely egy egyszerű szójátékkal tudatja velünk, hogy mivé alakult a „hagyományos” – ha lehet így mondani – május elseje. Tiszaburán az történik, amire igény van, de mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg a fellépők, programok díszes névsorát.

Lesz itt kérem szépen „roma gasztronómia”, focitorna, családi vetélkedő (itt az embernek rögtön olyan „örökzöldek” jutnak eszébe, mint a cigány triatlon), de tiszteletét teszi a „Romajálison” Spártai Kemál, a „Veretőgép”, felejthetetlen koncertet ad Bakó Jani, bónuszként pedig megválasztják „Tiszabura szépét” is.

Ennyi ízelítőnek elég, minden más látható a hibásan megírt programajánlóban.

Nyilván mindenki számára egyértelmű, hogy Tiszabura azon keleti településeink számát gyarapítja, ahol magyarok maximum mutatóban maradtak, s amely települések indokot szolgáltatnak például a roma szeparatista törekvésekhez. A szeparatizmus szót habár legtöbben látható konkrétumokhoz, (fenyegető) kijelentésekhez, fegyveres konfliktusokhoz kötik, létezik egyfajta kulturális szeparatizmus is, most éppen ennek vagyunk tanúi. Azért van Romajális Tiszaburán, mert akik ott élnek, már ezt igénylik. Sosem gondolta volna az olvasó, hogy visszasírja a sör-virsli kombót, de legalább magyarokkal, ugye? Hát, én sem.

„Mi a baj Tiszaburával? Neked tényleg az a problémád, hogy romák lakják magyarok helyett? Attól még lehetnek rendesek” – mondaná az agymosott liberális lélek, és igen, egyrészt már önmagában ez is baj, másrészt Tiszabura...hát nem éppen egy mintatelepülés, de ez nyilván megint nem okozott senki számára meglepetést, aki legalább félig nyitott szemmel járkál a világban.

Nem kellett különösebben mély kutatómunkát végezni ahhoz, hogy felsoroljunk néhányat a település problémáiból, az itt látható három hír mind idén február óta (!) történt, tehát elég volt kicsivel több mint két hónapot visszatekernem ahhoz, megtöltsek tartalommal egy ezzel kapcsolatos publikációt. Szerintem ezzel fel is állítottam egy negatív (vagy pozitív, nézőpont kérdése) rekordot.

Február 20-án éjjel egy rejtett erőforrás még a helyi háziorvost (csodálom, hogy van) is ki akarta rabolni , a Magyar Hang sem leplezi, hogy a tolvajok amúgy is visznek mindent, amit találnak, az olcsó dizájnerdrogokat pedig úgy nyeli a lakosság, mint kacsa a nokedlit. A háziorvos megjegyezte azt is, hogy most éppen a herbálnál is erősebb, újabb drog terjed Tiszaburán, 11-12 éves gyerekek is használják, akár tanítási időben is.