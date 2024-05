Anyaország :: 2024. május 5. 12:49 ::

Csak a Mi Hazánk áll ellen a WHO nyomásának

Nemrégiben szavazott az Országgyűlés az Egészségügyi Világszervezet rendszabályainak módosításáról. A szavazáson nem meglepő módon csak a Mi Hazánk képviselői nem támogatták a WHO további beavatkozását hazánk belügyeibe - hívja fel a figyelmet a Magyar Jelen.

Március végén döntött úgy a magyar törvényhozás, hogy továbbra is ki szeretné szolgálni a globalisták érdekeit, és korábbi WHO intézkedéseket sürgősen be kell vezetnünk hazánkban. Ez viszont néhány felröppent híreszteléssel szemben még nem a WHO pandémiaszerződésének elfogadása volt. De annyi biztos, hogy segített megágyazni annak. A pandémiaszerződés elfogadásáról a WHO hetvenhetedik Közgyűlésén, május 27-én dönthetnek majd a tagállamok.

Ahhoz, hogy a balliberális pártok miért szolgálják ki a globalista elitet túl sokat nem kell hozzáfűznünk. A DK Európai Egyesült Államokat szeretne létrehozni, a programjuk is tartalmazza az ötletet. A Momentum legfőbb pártfogója Emmanuel Macron, akit a Rotschild-bankház szabadított rá a világra, hogy ámokfutást folytasson például a harmadik világháború kirobbantásának érdekében. A méregzöld Párbeszéd képviselője, Jámbor András pedig a Szikra Mozgalom vezetője, mely egyértelműen a nemzetközi Antifa hazai kirendeltsége.

A Fidesz politikusai viszont, akik magukat nemzeti keresztényként definiálják, látszólag érthetetlen, miért adnák fel Magyarország szuverenitását egy globalista szervezet érdekében.

Ha a dolgok mélyére nézünk azonban, akkor észrevehetjük, hogy a Fidesz is ugyanúgy a globalista érdekeket szolgálja, mint a balliberális pártok: bár szóban védik a készpénzhasználatot, a Mi Hazánk javaslatát leszavazták, mely alkotmányos védelmet biztosított volna a készpénznek. A vendégmunkások behozatala is a klasszikus, globalista modell követését mutatja, hiszen Németország is így kezdte annak idején, aztán nézzük meg azóta mi lett belőle.

De annál meggyőzőbb bizonyíték, mint a kormány viselkedése a Covid-hisztéria idején nem szükséges, hiszen teljes mértékben kiszolgálták a gyógyszerlobbi és a WHO érdekeit, korlátozva a saját polgáraik szabadságjogait. A május végén elfogadásra kínált pandémiaszerződés egyértelműen a Covid ürügyén felbuzdulva lett megírva, vagy ahogy a WHO főigazgatőja, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz fogalmaz:

„A tagállamaink tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy milyen fontos a pandémiaszerződés annak érdekében, hogy megóvjuk a jövő generációit a hasonló szenvedésektől, mint amit mi a Covid-pandémia alatt átéltünk.”

Ha akkor az ő kottájukból játszott a Fidesz, most miért ne tenne így? Egyedül a Mi Hazánk Mozgalom próbálja megakadályozni a globalista tervek megvalósulását. Ezért május 11-én egy antiglobalista tüntetést szervez a Külügyminisztérium elől indulva délután 3 órától.

Az eseményre a párt országszerte ingyenes buszjáratokat indít, melyekre a Mi Hazánk Mozgalom oldalán lehet helyet foglalni.