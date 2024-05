Anyaország :: 2024. május 13. 12:35 ::

A fegyházból érkezett Magyar Péterhez a gazdasági vezetője, 1200 ember pénzét lopták el

A Metropol arról számolt be, hogy információik szerint Magyar Péter gazdasági vezetője és titkárságvezetője, Sájer Mária Judit négy évet ült fegyházban, és csak nemrég szabadult ki onnan, írja az Index.

Sájer Mária Judit – aki a Metropol szerint nemcsak Magyar Péter gazdasági vezetője és titkárságvezetője, hanem a barátnőjének édesanyja is – egy bűnszervezet tagjaként elkövetett csalás miatt került börtönbe. A lap állítása szerint a banda 1200 embert verhetett át, akiket összesen 8 milliárd forinttal károsítottak meg, és ebből 7 milliárdot azóta sem sikerült előkeríteni.

Sájer Mária Judit Magyar Péter több rendezvényén is feltűnt a közelmúltban a szervezők közt. A Metropol szerint ő kezeli a pénzügyeket, számlákat, fizeti a beszállítókat, és a színpadi technikát, testőröket irányítja.

A Metropol szerint az ellene évekkel ezelőtt hozott, jogerős ítélet indoklásában az szerepelt, hogy bűnszervezetben követett el folytatólagos csalássorozatot és magánokirat-hamisítást éveken keresztül. A lap szerint az áldozatokat azt ígérve lopták meg, hogy „fialtatják” a pénzüket, több kamatot adnak a bankoknál, de semmilyen valós pénzügyi tevékenységet nem végeztek, a beszedett pénzeket elköltötték, elrejtették, illetve a rendszerbe korábban belépők kifizetésére fordították.



Négy kemény év fegyházban, a feltételes szabadságra bocsátás a gátlástalan bűncselekmény miatt kizárva

A lap szerint Sájer Mária Judit személyesen azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, és volt olyan ember, akitől egyedül 108 milliót csalt ki.

Hozzátették: Sájer Mária Judit a bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták, és még akkor is milliókat csalt ki több emberből.

Magyar Péter a szokásos rogánozással-göbbelsezéssel reagált, de nem cáfolt

A Tisza Párt alelnöke hétfőn egy Facebook-bejegyzésben reagált a Metropol állításaira. Azt írta, hogy a lap „a magánélet legmélyebb részeit sem tisztelő, aljas lejárató cikket jelentetett meg a barátnőm édesanyjáról, aki egyébként semmilyen pozícióval nem rendelkezik a Tisza Pártban, és, ellentétben a fideszes oligarchákkal és politikusbűnözőkkel, tisztességes munkából tartja el a családját”.

A hazug cikkek miatt természetesen feljelentést teszünk és kártérítési pert indítunk – írta Magyar Péter, aki egyébként tételesen nem cáfolta a cikk állításait.

Hozzátette még, hogy „a hölgy, akit az aljas propagandisták meghurcolnak, nem közszereplő. Annyit tudok elmondani róla, hogy büszke édesanya, akinek van 3 gyermeke, akik közül az egyik világbajnok vízilabdázó, aki épp most készül a párizsi olimpiára”.

Szégyellje magát mindenki, aki Rogán-Göbbels Antal tevékenységéhez bármilyen módon asszisztál! Remélem, Simonka, Boldog, Völner, Rogán és a többi valódi (politikus) bűnöző kapcsán is hasonló cikkek születnek – zárta a bejegyzését.