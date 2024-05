Anyaország :: 2024. május 14. 11:05 ::

Mesterséges intelligenciával illesztette pornófilmbe iskolatársai arcát egy Pest vármegyei diák

Sokak rémálma vált valóra néhány Pest vármegyei általános iskolás tanuló számára, mikor felkerült az internetre a videó, aminek a "szereplőivé tették őket". Az internetjogász elmondja, milyen jogi lépéseket lehet tenni, és milyen következményekkel lehet számolni ilyen esetben.



Egy Pest vármegyei általános iskola egy számítástechnikához értő diákja a mesterséges intelligencia segítségével egy pornográf videó részletére illesztette lány iskolatársai portréját, majd az eredményt feltette az internetre. Ezt észlelték a szülők, és jelezték az iskolavezetésnek, akik rendőrségi feljelentést tettek. Az eset kapcsán felmerül a kérdés, hogy megvalósult-e ezzel bűncselekmény, és ha igen, felelősségre vonható-e miatta az általános iskolás elkövető.

Megvalósul, méghozzá egy igen súlyos büntetőjogi kategória: a gyermekpornográfia esete áll fenn, mivel a felvételen 18 év alatti személy szerepel - válaszolt az InfoRádiónak Baracsi Katalin internetjogász. A szakértő leszögezte: nem csupán videofelvételek, fényképek esetén érvényesül a fogalom, hiszen a jogszabály úgy fogalmaz, hogy "más módon előállított képfelvétel", a mesterséges intelligenciával előállított pedig pont ilyen. Hangsúlyozta, amennyiben az elkövető betöltötte 14. életévét, a magyar jogszabályok értelmében büntethetővé válik.

Ha az elkövető még 14 év alatti, úgy a büntetőjogi eljárás megszűnik, azonban ezen kívül polgári jogi eljárással is szemben állhatunk, és az utóbbi esetben jogi igényt is lehet támasztani a bíróságon - tette hozzá Baracsi Katalin. Ugyanis a felvételeken engedély nélküli fényképhasználatról van szó, így polgári peres eljárást lehet indítani, ahol kártérítést lehet követelni az elszenvedett sérelmek miatt.

Az internetjogász azt is megjegyezte, hogy ez egy olyan típusú bűncselekmény, amit hivatalból is üldöznek a hatóságok, így még ha az elkövető jogi szempontból nem is vonható felelősségre, nekik mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy ezek a felvételek el legyenek zárva a nyilvánosságtól, és elérhetetlenek legyenek a jövőben.

Ha az intézmény igazgatójának vagy az osztályfőnöknek tudomására jut az ilyesmi, azt mindenképpen jeleznie kell az illetékesek felé. Ezt megteheti egyfelől a gyermekjóléti szolgálatnál, de a bűncselekmény súlyosságától függően a rendőrség közvetlen bevonására is szükség lehet. Ha a pedagógus ezekez a kötelezettségeit elmulasztja, vagy az esetet megpróbálja eltussolni, nem veszi komolyan, akkor vele szemben is felmerül a kiskorú veszélyeztetésének bűncselekménye.

Baracsi Katalin elmondta, ha valaki olyan tartalmat talál magáról a világhálón, ami a hozzájárulása nélkül készült, rá nézve megalázó, bántó, sértő, akkor fontos dokumentálni az eseményeket, például képernyőkép segítségével.

Az ilyen jellegű tartalmakat jelenthetjük közvetlenül azon a közösségi oldalon, weboldalon, ahol belefutottunk, de fordulhatunk a Magyarországon működő két internetes forródróthoz, a biztonsagosinternet.hu -hoz vagy az internethotline.hu -hoz is.

Az internetjogász azt is megemlítette, hogy ha valakinek további jogi, anyagi vagy akár pszichológiai segítségre van szüksége az átélt trauma feldolgozásához, akkor a rendőrségi feljelentést követően a lakóhelyünk szerinti áldozatsegítő központhoz is fordulhatunk, írja az Infostart.