2024. május 15. 15:17

Novák a parlamentben mondta el, hogy elegük van a bodrogkeresztúriaknak a zsidókból - Orbán Balázs szerint ez uszítás

Izrael felvásárolja Magyarországot – ez Simon Peresz izraeli elnök 2007-es elszólása óta nem összeesküvés-elméletnek, hanem gyakorlatnak minősül, a kiszivárgott videofelvételt Hering József, a Kuruc.info publicistája találta meg és fordította le - világított rá az Országgyűlésben Novák Előd.

A Mi Hazánk képviselője hozzátette: a néhai dr. Grespik László a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője volt, amikor közérdekre hivatkozással már korábban is korlátozta a külföldiek ingatlanvásárlását egy évente országonként maximalizált számban, ami persze leginkább izraeli érdeket sértett, így nem is csoda, hogy az első Orbán-kormány kirúgta őt, mellesleg törvénytelenül, amit munkaügyi bíróságon is bebizonyított később. De azóta az izraeliek is szabadon vásárolhatják fel Budapestet és a vidéket is.

Orbán Balázs válasza szerint a Mi Hazánk csak uszít, és a miniszterelnök politikai igazgatójaként védelmébe vette a zsidók érdekében folytatott területlezárásokat is, ami alapján csak zsidók és az egyelőre még helyi lakcímkártyával rendelkezők léphetnek be a sajátos no-go zónába.

