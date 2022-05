Anyaország, Extra :: 2022. május 5. 16:50 ::

Lassú halál - körkép Bodrogkeresztúrról

A korábbi években már többször hírt adtunk róla (például itt vagy itt), hogy a festői környezetben elterülő Bodrogkeresztúr egészen szürreális képet mutat, mióta a haszid zsidóság egyik legfőbb európai zarándokhelyévé vált. Az éves roham ezúttal sem maradt el, információink szerint kedden és szerdán tetőzött, jelenleg már "gurulnak hazafelé a bőröndök", ám az elmúlt napokban összesen 40-50 ezer zarándok zavarta meg a településen lakók nyugalmát. Bodrogkeresztúri körkép és fotók következnek helyi olvasóink segítségével.

Az elmúlt évekhez képest talán nem meglepetés, hogy Bodrogkeresztúron semmi nem változott. Illetve igen, negatív irányban. További házakat, telkeket vásároltak meg a településen szervezkedő zsidó családok, így értelemszerűen egyre nagyobb mértékben válik Bodrogkeresztúr a saját birtokukká. A zarándoklatoknak helyt adó sátrakat lebontott házak helyére húzzák fel, az így lerombolt épületek között van egy korábban református parókiaként üzemelő ingatlan is, amely egyébként felújítva, jó állapotban volt. Talán mi sem szimbolizálja jobban a kultúrharc jelenlegi állását, mint ez a tény.

Az idei zarándoklat több dologban is különbözött az eddigiektől. Egyrészt az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően kiesett három ukrajnai zarándokhely, így az oda készülők egy része is Bodrogkeresztúrra utazott helyette. A település továbbá egy útfelújítás közepén van, így a nagy tömeg miatt korlátozták az átmenő forgalmat - május 3-án és 4-én, a két legforgalmasabb napon -, és a rendőrség segítségével irányították azt (az elmúlt héten is érkeztek zsidók, őket még nagy buszok szállították a régi Székely Fogadót birtokoló Friedlander családhoz. Mellettük egyébként továbbra is a Rubin család a zarándoklatok egyik fő szervezője, akik - elméletileg - a csodarabbi leszármazottai.) A nagy buszoknak le kellett parkolni a település határán, onnan kis transzporterekkel szállították a zarándokokat a helyszínekre. Tömegével. A rendőrség jelenlétére pedig azért is szükség volt, mert zarándoklatok idején megnövekszik az ittas, kábítószeres vezetések száma.

Infrastrukturális szempontból a korábbi trendeket követték a zsidó szervezők. Információink szerint szállásaik, konyháik ugyanúgy szabadon működnek, ám ezek sem Nébih-, sem NAV-engedélyekkel nem rendelkeznek. A helyi polgárőrség 1000 Ft/óra munkabérért továbbra is nekik dolgozik a falu érdekeinek szem előtt tartása helyett, de egyéb, diákokból álló kisegítő személyzet is a zarándokok rendelkezésére állt. Olvasóink továbbá tájékoztattak arról is, hogy a Székely Fogadóból éjszaka "irdatlan hangerővel" zenéltek, zavarva ezzel a településen lakók nyugalmát.

A korábban református parókiaként működő épület lerombolása mellett történt egy másik esemény is, amely érzékelteti, hogyan szorítják ki a haszid zsidók a keresztény magyarságot a saját életterükből. Egy korábban, a rajta álló "Kádár-kockával" együtt megvásárolt telken az új zsidó tulajdonosok megtalálták a régi zsinagóga romjait. Az egykori épületből előkerült téglákat pénzért árusítják, a telken pedig új zsinagógát építenek (a "Kádár-kockát" már lerombolták), amelynek alapkőletétele a mostani zarándoklat időpontjára esett.

Viszonylag ritkán tudjuk ilyen szemléletes módon rekonstruálni, miként folyik a szó szoros értelmében szemünk előtt zajló zsidó térhódítás, hiszen a gazdasági életben betöltött szerepük, vagy a NER által biztosított kivételes helyzetük kevésbé láthatók, mint az alábbi képsorok.

Bodrogkeresztúr évek óta húzódó, tarthatatlan helyzete pedig eltussolt példaként kell hogy álljon az egész ország előtt! Itt az idő cselekedni, így bőven a 24. óra után!

Olvasóinknak ezúton is köszönjük az információkat és a képanyagot is!



Nem, nem Izraelben vagyunk. Ez Magyarország, Bodrogkeresztúr sok-sok haszid zsidóval



Lerombolt házak helyén emelt sátrak



A lakosok mindennapi tevékenységét, munkáját is akadályozzák a zarándokok és a megnövekedett forgalom



"Női részleg." Micsoda demokratikus, européer hozzáállás!



Folyamatos térhódítás



Cigány segédmunkások (a háttérben) szedik a zsidók által elszórt szemetet. Modern körforgás a szebb napokat látott, "jobboldali" Magyarországon



Az új zsinagóga alapkőletétele



A Székely Fogadó udvara. Megy a főzés ezerrel



A Rabbiház előtt

Ábrahám Barnabás - Kuruc.info