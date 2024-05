Anyaország :: 2024. május 18. 20:59 ::

Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort a háborúpártizásért

Vasárnap feljelenti Orbán Viktort a Tisza Párt politikusa. Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért fog így tenni – írja a Magyar Hang.

„A miniszterelnök, a pártja és a propagandistái hetek óta azzal kampányolnak, hogy az ellenzéki politikusok háborúpártiak, most már óriás plakátokon és videó hirdetésekben is ezt terjesztik. Elég volt!” - fogalmazott Magyar, leszögezve, hogy a Tisza Párt és a mögötte álló szavazók mind békepártiak, és sem háborút, sem fegyverszállítást nem akarnak. Aki ezzel ellentétes állítást fogalmaz meg, annak szerinte bíróság előtt kell felelnie. Magyar egyben felszólította Orbánt, hogy ne legyen gyáva, és ne bújjon a mentelmi joga mögé.

A Tisza Párt politikusának posztja alatt reagált a kormányfő politikai igazgatója. Orbán Balázs azt írta: „Kedves Péter! Nem vagy Te nyeretlen kétéves, tudod, hogy hogyan megy ez: azt, hogy háborúpárti vagy-e, vagy sem, nem Te döntöd el, hanem a finanszírozóid és a futtatóid. S az a rossz hírem van számodra, hogy ők bizony mind háborúpártiak. Nem kicsit, nagyon. És bizony nem a menő napszemüveged miatt támogatnak Téged sem (ne haragudj, ha ezzel fájdalmat okozok), hanem azért, hogy végrehajtsd majd a parancsaikat. Úgyhogy tök mindegy, hogy mit mondasz, Te is háborúpárti leszel, illetve már most is az vagy. De ne aggódj, a magyarok nem fogják engedni, hogy a döntés a Te kezedbe kerüljön. Gát épül, árhullám levonul, aztán viszlát! Addig is jó hergelést! Üdv, Balázs”

Magyar szombaton egyébként többek között Gödöllőn kampányolt, ahol többek között arról beszélt: a hatalom öt év alatt 1309 milliárdot költött propagandára, emberek lejáratására, megsemmisítésére, ellenségképek kialakítására, közösségek szétzilálására, mindezt professzionális amerikai kampánytanácsadókkal.

– Ellenünk akar az új ÁVH, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi „Bohóc” Tamás eljárást indítani. Elolvasta egyik reggel a Magyar Nemzetben, a Pravdában, hogy mi dollárbaloldaliak vagyunk, és kiírta a Facebookra, hogy figyelmeztetett, amit olvasott a Magyar Nemzetben, hogy teszek, az három év börtönbüntetéssel büntethető. Ezt egy hónapja tette, tegnap ráírtam: Tomi, egy hónapja várom a hivatalos megkeresésedet, vagy csak a Facebookon vagy ilyen nagyon bátor huszár? Nem telik ötmillióból havonta egy hivatalos megkeresésre, hogy számoljak be róla, igaz-e, amit a Pravda ír? Ha még mindig börtönbe akar záratni, tegye, Kossuth is a börtönben tanult nyelveket, Táncsics sem jött ki rosszul a dologból – fogalmazott Magyar Péter Gödöllőn.

Magyar arról is beszélt, hogy Tiborcz István még csak 36 éves, de a héten hivatalosan is belépett a százmilliárdosok klubjába. Megjegyezte, segítene a Forbes-lista szerkesztőjének: inkább ötszázmilliárdról van szó. De legalább Mészáros is beléphetett elmondása szerinte az ezermilliárdosok klubjába, „bár tegnapelőtt még csak 990 volt, de megelőlegeztem neki”, hogy így pünkösdre megvan az ezermilliárd.