Anyaország :: 2024. május 20. 06:52 ::

Folytatódik a változékony, záporos-zivataros időjárás a héten

Folytatódik a változékony, napos-gomolyfelhős idő a héten: elsősorban a hét elején kell záporra, zivatarra, felhőszakadásra számítani, a hőmérséklet csúcsértéke 25 Celsius-fok körül lesz - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Pünkösdhétfőn az erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés mellett mindenütt többórás napsütés várható, de különösen a déli óráktól egyre többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani, amelyeket felhőszakadás, jégeső is kísérhet; heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délkeleti szél csak néhol élénkül meg, zivatarok környezetében azonban viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.

Kedden a gomolyfelhők és a fátyolfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Főleg a Dunántúlon, majd a nap második felében másutt is sokfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső, többfelé jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar idején viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 11 és 17, délután 22 és 30 fok között lesz; nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.

Szerdától vasárnapig is többórás napsütésre lehet számítani az ország nagy részén, szórványosan valószínű záporeső, zivatar. Szerdán a délnyugati, nyugati szél megélénkül, néhol megerősödik, hajnalban 12-17, délután 21-28 fok valószínű.

Csütörtökön többnyire nyugati, északnyugati szél fúj majd, hajnalban 9-16, délután 22-27 fok lehet.

Pénteken sokfelé megélénkül a déli szél, a hajnali 9-16 fokról 21 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton néhol megerősödik a délkeleti, keleti szél, hajnalban 10-17, délután 22-29 fok várható.

Vasárnap az északkeleti, északi szelet több helyütt élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A hajnali 11-17 fokról 23-29 fokig melegszik fel a levegő.

(MTI)