Anyaország, Antimagyarizmus :: 2024. május 22. 07:18 ::

Szabadkőműves oldalon a Miniszterelnökség logója, a kormány összevissza hazudozik az ügyben

A Mi Hazánk alelnökének írásbeli kérdése Orbánhoz:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A B’nai B’rith Budapest Páholy holnapján, a szabadkőműves bnaibrith.hu oldalon immár nemcsak a Nemzeti Együttműködési Alap, hanem a Miniszterelnökség logója is szemérmetlenül ott szerepel támogatóként.

Korábban hiába kérdeztem Öntől írásban és szóban is: „Milyen jogi személy áll a Napraforgó páholy mögött? Az elmúlt években mekkora állami támogatást kaptak a páholyok és pontosan milyen célra?” Orbán Balázs válaszul ezt hazudta március 18-án: „Az ön által Napraforgó Páholyként említett szerveződés egyrészt nem civil szervezet, másrészt a Nemzeti Együttműködési Alapból semmilyen támogatást nem kap.”

Hiába hivatkoztam a napraforgopaholy.hu oldalon a Támogatók rovatban megjelenő állami logókra, csak annyi következménye lett, hogy később csendben módosították az oldalt, most már szerepel ott egy bizonyos „Napraforgó Kultúrális Hagyományőrző Egyesület”. Bár a kulturális szót még nem tudják leírni helyesen, de mégis pontosan miért támogatja a kormányzat ezt a szervezetet? Melyik évben mennyi pénzt kapott?

Melyik évben mennyi állami pénzt és miért kapott a bnaibrith.hu oldalon elérhető szabadkőműves páholy, és pontosan milyen jogi személy áll mögötte? Hány szabadkőműves páholyt támogatnak még, mit titkolnak?

Tud-e róla, hogy május 25-én a fertődi Esterházy-kastélyban titkosnak szánt Hármas Nagypáholyi Találkozót tartanak? Figyeli-e őket a magyar titkosszolgálat, vagy csak minket?

A sötét múltú szabadkőművességet az átláthatatlan, titkos működések állami finanszírozása helyett inkább L. Simon László leváltásához hasonlóan ki kellene szorítani a magyar közéletből. A nemzetbiztonsági kockázatot jelentő páholyok a jelek szerint mégis olyan befolyást szereztek a kormányzatban, ami nemzetközi viszonylatban is kirívó szégyen, Magyarországon pedig még soha nem került sor arra, hogy az állam olyan felforgató intézményt támogasson, mint a szabadkőművesség, amihez a bolsevizmus terjedése ugyanúgy hozzá kapcsolódik, mint a különböző politikai merényletek, puccsok, háborúk megszervezése és kirobbantása a 19. és a 20. században.

Arról a szabadkőművességről van szó, amelynek működését ma is titkok övezik, sem a tevékenységéről, sem a tagjairól nem adják ki a kényes információkat. Szakács Árpád kiadásában Raffay Ernő levéltári források alapján mintegy 10 kötetben mutatta be, hogy történelmi távlatban a szabadkőműveseknek első számú felelősségük van Magyarország szétdarabolásában. 1918-ban a hazaáruló Károlyi Mihály vezetésével alakult meg az első szabadkőműves kormány, amelyik lezüllesztette a honvédséget, az ellenség ezért tudta megszállni hazánk területeit. Ezen kívül a titkos szervezetben jött létre az a Martinovics páholy, amelynek tagjai szintén ott voltak a Tanácsköztársaság tömeggyilkosai között.

Globális szinten is a szabadkőművesség titkos páholyaiban készítették elő a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra és államrend elpusztítását. A hazai szabadkőművesek mindent megtettek azért, hogy Magyarországon is megsemmisítsék a kereszténységet, és eltöröljék a nemzeti identitás leghalványabb szikráját is. A Vatikán épp néhány hónapja adta ki állásfoglalását, miszerint súlyos bűn szabadkőművesnek lenni.

1989-ben francia segítséggel a legszélsőségesebb Martinovics páholy újjáalakulásával vette kezdetét a szabadkőművesek térnyerése Magyarországon. A legsötétebb múltú szervezet mára közel 30 páholyt hozott létre, és ma is ugyanúgy titkosan működnek, mint tették ezt országbomlasztó tevékenységük idején, Trianont megelőzően. Ugyancsak szélsőséges francia közreműködéssel jött létre a Napraforgó páholy, amelyet már a magyar kulturális igazgatás is finanszíroz. Érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy erre miként kerülhet sor.

Azért is megdöbbentő az eset, mert 2020. június 4-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hosszas interjút adott az MTI-nek Trianon okairól, amelyben kiemelte a szabadkőművesek felelősségét: „A politikus megítélése szerint két – a marxista-liberális történetírás és politika által elhallgatni próbált – ok van, amelynek tudása nélkül semmi sem érthető és semmilyen tanulság nem vonható le Trianonról, ez a Monarchia és Magyarország elleni szabadkőműves összeesküvés, valamint a Tisza István után vezető szerephez jutók részint alkalmatlan, részint hazaáruló volta. Ez a szabadkőműves hátterű propaganda hihetetlen intenzitással feketítette be az országot: rágalmazott, hamisított, lázította a nemzetiségeket és készítette elő a Monarchia és Magyarország lerombolását” – közölte, majd megjegyezte azt is: „Tragikus, hogy sem a bécsi, sem a budapesti vezetés nem ismerte fel a veszély nagyságát, a birodalom megsemmisítésére készülő tervet.”

Ugyancsak 2020. június 4-én Boross Péter volt miniszterelnök a Magyar Nemzetben fejtette ki gondolatait a páholyokról: „A huszadik század első évtizedeiben hatalmas szabadkőműves hullám kerekedett Európában, és még a mozgalmon belül is uralomra kerültek a legszélsőségesebbek. Párizsból áramlott a harcos ateizmus szelleme. Államosították a templomokat Franciaországban, a hagyományos vallások ellen hadat viseltek. Nálunk ugyanezt akarták elérni, s hallatlanul agresszíven léptek föl. Most is hasonló folyamatok zajlanak. Sok egyetemi karon ugyanaz az álliberális, nihilista, bomlasztó szellem uralkodik, mint a Galilei Körben annak idején. A száz évvel ezelőtt megszületett pusztító felfogás mindig is itt lappangott körülöttünk, most pedig megint előretört.”

A fentiek alapján is látható, hogy még a Fidesz legfelsőbb politikai köreiben is nyíltan kimondott információk jelennek meg a titkos társaságról, amely most a globális világrend kialakulásáért tevékenykedik, mások mellett a migrációt népszerűsíti. Ennek ellenére nemhogy megszüntetnék a felforgatók mai páholyait, hanem példátlan és felháborító módon a Fidesz-kormány anyagilag is támogatja ezeket.

Köszönettel:

Novák Előd