Anyaország :: 2024. május 24. 16:37 ::

Taxival, bilincs nélkül érkezve vigyorogva pózolhatott a bíróságon a szabadlábra került antifa terrorista

Péntek délelőtt tartották az „Antifa-per” következő tárgyalását. Az elsőrendű vádlott, Ilaria Salis csütörtökön elhagyhatta a börtönt, a tárgyalásra pedig taxival érkezett a Fővárosi Törvényszékre. A Magyar Jelen összefoglalója.



Fotó: Magyar Jelen

Az olasz antifasiszta és társai ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt folyik jelenleg is eljárás. A tárgyalásra főleg Olaszországban nagy a médiaérdeklődés, azonban Salis itáliai elvtársai is mintegy tucatnyian jelentek meg a Markó utcában. Hazai támogatói is akadtak Salisnak Szanyi Tibor és Vajnai Attila, valamint kedves felesége személyében.



Egy taxival érkezett a tárgyalásra az olasz antifasiszta (fotó: Magyar Jelen)

Ilaria Salis ügyvédje a tárgyalás elhalasztását kérte

Az eljárás T. Zoltán sértett meghallgatásával folytatódott. Ő volt az a férfi, akit Gazdagréten ért brutális támadás 2023. február 10-én. A tárgyalásra ezúttal is a Betyársereg tagjai kísérték el, biztosítva a védelmét. Ebben a körben összesen három tanút hallgattak meg. Magyar György, Salis ügyvédje kifogásolta, hogy november óta nem kapta meg az elsőrendű vádlott a rá vonatkozó jegyzőkönyveket anyanyelvén.

Ezért Magyar György indítványozta, hogy ameddig olasz nyelven nem elérhető minden jegyzőkönyv, addig érdemi bizonyítási eljárást ne folytassanak le, és a mai tárgyalást a bíróság halassza el.

Az indítványt elutasították, mivel a vádlott úgy nyilatkozott korábban, hogy érti a tolmácsot és elfogadja a személyét. A bíróság már márciusban tájékoztatta Salist arról, hogy milyen bizonyítási eljárás következik majd, mégis csak ma reggel nyújtották be az indítványukat a halasztásra.



Olasz antifasisztákból álló csoport érkezik a Fővárosi Törvényszékhez (fotó: Magyar Jelen)

Szóba került Salis jelöltsége is az Ep-választásokon, hiszen amennyiben nyilvántartásba veszik, úgy mentelmi jog illeti meg. Ez ugyan megtörtént, ám erről a bíróság hivatalosan még nem értesült, ezért a folyamatban lévő ügy felfüggesztése nem indokolt, a tárgyalás folytatható.

Esélye sem volt felismerni az elkövetőket

Ezután kezdődött el T. Zoltán meghallgatása. A sértett elmesélte, mi is történt február 10-én. A Széll Kálmán téren szállt át a 139-es buszra, amivel Gazdagréti térig utazott. A téren lévő postára akart bemenni, amikor hátulról egy fiatal, szőke hölgy szólította meg azzal a kérdéssel, hogy megy-e a kitöréstúrára? Válaszolt, hogy nem, mert éppen dolgozni megy, és szombaton is dolgozni fog, de egyébként sem vett részt rajta még soha. A lány ezután ott hagyta, T. Zoltán pedig a munkahelye felé indult.

Néhány lépés után egyszer csak megtámadták, hátulról. Így azt sem tudta, hogy mi történik. A következő pillanatban a földön fekve próbált védekezni, hiszen végig eszméleténél maradt. Több maszkos arcot látott maga körül. Mint mondta, esélye sem volt senkit felismerni.

Nem tudta, hogy kik ezek és miért ütik. Amikor abbamaradt az ütlegelés, megpróbált felülni. Látta, hogy még ott vannak a támadói, akik ekkor fújták le. A szomszéd CBA-ból az egyik kolléganője sietett a segítségére, ekkor a támadók elszaladtak. Beszélt a sérüléseiről. A fején hét repesztett sérülés keletkezett, melyet összesen huszonnégy öltéssel varrtak össze, de a térde is sérült, és a látása is romlott. Valamint a jobb oldala fájt nagyon, ám ekkor még nem tudta, hogy három bordája is eltört. Ezt a mai napig érzi. T. Zoltán polgárjogi igényt terjesztett elő kártérítésre az első rendű vádlottal szemben.

Magyar György szerint nem okoztak életveszélyes sérüléseket a támadók

T. Zoltán elmondta, hogy a mai napig nem tudja, miért éppen őt támadták meg. Mint mondta, csak a hatóságoktól értesült arról, hogy feltehetően a ruházata miatt támadtak rá. Elmondása szerint sem ővele, sem egymással nem kommunikáltak az elkövetők a támadás közben. Magyar György, Ilaria Salis ügyvédje ezután erre volt kíváncsi, hogy a sértett a támadás után mennyi ideig nem tudott íjászkodni, T. Zoltán válaszában elmondta, hogy egy hónapig nem volt a kezében íj, utána is csak egy bemutató erejéig. Az ügyvéd ezután azt kérdezte, hogy kért-e segítséget, de a sértett szerint erre nem volt szükség, mert többen is azonnal a segítségére siettek. A bíróság később több különböző kamerafelvételt is lejátszott a támadásokról.

Verik szét a gyerek fejét, kérem segítsenek!

– kérte egy hölgy a CBA üzletterében a bolt kamerafelvétele szerint. Ezután a már megismert, nyilvánosságra került két felvételt játszották le, melyeken jól látszik a támadás brutalitása és az elkövetők alattomossága. Salis ügyvédje szerint egyértelműen látszik a felvételeken, hogy a támadás életveszélyes sérüléseket nem okozott. A bíróság bemutatta a Salis előállításakor róla készült felvételeket, majd elmondták, hogy a ruházata alapján történt meg az elsőrendű vádlott beazonosítása.



Salis érkezése a tárgyalóterembe (fotó: Magyar Jelen)

Vezényszóra, jelre állt meg a támadás

A tárgyalás utolsó szakaszában két tanú meghallgatására került sor. Egyikük árufeltöltőként dolgozik a Príma áruházban. Aznap is dolgozott, amikor egy idős hölgy rohant be, hogy azonnal menjen segíteni, mert odakint egy fiatalembert vernek.

Amikor kiértem, annyit láttam, hogy a földön fekvő úriembert rugdossák és viperának látszó bottal ütik. A kiérkezésem után egy külön álló hölgy egy szót mondott, amire az összes elkövető abbahagyta a támadást

– mondta. Mint mondta, ez a különálló hölgy elővett egy paprikaspayt, és a férfi arcába fújta, majd egy irányba elfutottak. A tanú ezután befutott az áruházba az elsősegélydobozért, és hogy hívjanak mentőt. Személyleírást nem tudott adni, mivel maszkkal és sapkával takarták el az arcukat. Salis védői szerint ellentmondás van a tanú első és a mostani vallomásai között. Ezt ő azzal magyarázta, hogy ő is sokkos állapotban volt, amikor először hallgatták ki, azóta azonban több részlet is eszébe jutott, és már nem „retteg”.

A másik tanú azon a lakótelepen lakik, ahol történt a támadás. A boltba tartott, amikor arra lett figyelmes, hogy egy csapat ember átszalad előtte keresztben. Akkor látta, hogy az egyikük felemel egy tárgyat, és fejbe ver hátulról egy férfit. A sértett megingott, próbált elszaladni, de elvesztette az egyensúlyát, és elesett.

Amikor a földön volt, akkor az összes ember odaszaladt és elkezdték ütni, rúgni, ahol csak érték.

Később látta a videókat és azt, hogy alig egy percig tartott az egész, de számára ez helyben sokkal hosszabbnak tűnt. Ekkor már a boltból is elkezdtek kijönni az emberek. Annyit észlelt, hogy ebben a 8-9 fős társaságban hölgyek is vannak. Elmondta a tanú, hogy végig kiabált, hogy hagyják abba. Ezután azt látta, hogy valaki, talán egy hölgy, jelt adott, hogy ideje menni. Ebben a pillanatban az egyik hölgy elővett egy hatalmas nagy spray-t és a vérző fejű emberre fújta. Miután végeztek, a lakótelep irányába futottak el. Az ő vallomásaiban is voltak pontatlanságok, eltérések, de ezt azzal magyarázta, hogy akkor nem tartotta fontosnak a kérdéses részleteket. Ilaria Salis a tárgyalás során semmire nem reagált. A tárgyalás szeptember 6-án folytatódik, ítélet pedig novemberben várható.

Blikk: bilincs nélkül érkezett, mosolyogva pózolt a szabadlábra került antifa

Ilaria Salis ezúttal bilincs nélkül érkezett. A bíróság elrendelte az elsőrendű vádlott szabadlábra helyezését, miután a családja letette a 16 millió forintos óvadékot. Ezért most a lábán nyomkövető bokaperecet visel, és a tárgyaláson kívül a megadott budapesti címén kell tartózkodnia.



Fotó: Fuszek Gábor / Blikk

Salis, aki a fotósok gyűrűjében mosolyogva pózol, rózsaszín kardigánban érkezett. A vádlottak padja mögött állva folyamatosan beszélget az édesapjával, illetve az olasz nagykövetség munkatársaival, akik részére egy külön szektort biztosított a bíróság – így számolt be a Blikk az antifa díva bevonulásáról.



Fotó: Fuszek Gábor / Blikk