Anyaország :: 2024. június 3. 16:46 ::

A jövő elkezdődött: kínai nyelvű levélben magyarázza a Fidesz, hogyan kell rájuk szavazni

A 2022-es népszámlálás hivatalos adatai szerint Budapesten 98 319 külföldi állampolgár él, a teljes külföldi népesség nagyjából 15 százalékát pedig a kínai származásúak teszi ki a Központi Statisztikai Hivatal szerint. (A KSH szerint aki kettős állampolgár, az magyar állampolgár.) Három kerületben lakik hivatalosan több mint ezer kínai állampolgár, a tizedikben, a tizenharmadikban és a nyolcadikban. Az ő szavazataikat is szeretné megkapni a Fidesz.



Pár nappal ezelőtt az interneten felütötte a fejét egy kínai nyelven írt levél, amiben többek között szerepelt egy fotó a párt főpolgármester-jelöltjéről, Szentkirályi Alexandráról, valamint egy útmutatónak kitöltött szavazólap, amin előre beikszelték a szavazatokat, amikkel a Fideszt lehet támogatni.

A levél egy nyolcadik kerületben élő kínai állampolgárhoz érkezett meg, a borítékon nem volt feladó, csak egy QR-kód, amihez egy WeChaten létrehozott csoportos beszélgetésbe lehet csatlakozni, bár a levelet eredetileg közzétevő felhasználó szerint egyelőre még nem szólalt meg benne senki.

A címzett elküldte a Telexnek a levél beszkennelt, jobb minőségű változatát is, amit már egy fokkal könnyebben megesznek a fordítóprogramok. Bár talán felesleges is ahhoz, hogy megértsük az üzenetet. A levél első felében Szentkirályi Alexandra egy rövid bemutatkozás után arról beszél, hogy Hszi Csin-ping nem olyan rég egy „történelmi” látogatást tett az országban, és a magyarok számára mindig is különleges fontosságú volt a barátság a kínai emberekkel.

Szentkirályi szerint amióta a Fidesz a kormányzó párt Magyarországon, a két ország közötti viszonyok folyamatosan javultak. A kormánypárt mindig is meleg üdvözlettel fogadta azokat a kínai barátokat és üzletembereket, akik az országba érkeznek, és ez továbbra is fontos lesz a Fidesznek.

Viszont a főpolgármester-jelölt sajnálatát fejezi ki, hogy Budapestet az ellenzék irányítja, ezért a város fejlődése rossz irányba tart. Kaotikus a közlekedés, mindenhol szemét van, a városháza pedig a korrupció melegágya. Ennek meg kell változnia, ezért Szentkirályi Alexandra arra kéri a kínai állampolgárokat, hogy szavazzanak rá, arra, aki Budapest „egyik nagyon sikeres időszakában” a polgármester helyettese, majd a kormány szóvivője volt. Érdekes módon Szentkirályi részén a dátum pár nappal későbbi, mint a levél megérkezésének ideje: május 29.

Szentkirályi után a VIII. kerületi polgármesteri címért induló Sára Botond következik, aki már konkrét ígéretekkel jön a levélben. Miután ő is hosszan értekezik a kínaiak és magyarok közötti baráti és üzleti viszonyról, Sára szerint ha ő lesz a kerület következő polgármestere, többek között az Auróra utcai rendelőben (azaz a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központban) és a nyolcadik kerületi kormányablakokban mindig álljon rendelkezésre egy kínai nyelvű tolmács. A polgármesterjelölt szerint a tisztes állampolgárokat meg fogják védeni a bűnözőktől, a nyilvános helyeket tisztán fogják tartani, támogatni fogják a lakóházak felújítását, és a helyi lakosok és cégek számára kedvezményes bérleti díjakat fognak biztosítani az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekben.

A levélnek két melléklete is van. Az egyik egy tájékoztató, amin az szerepel, hogy pontosan hova is kell tenni az X-et június 8-án, és hogy hova is kell elmenni szavazni. A szavazóíven szerepel, hogy „minta”, ezért visszaélni elvileg nem lehet vele. A másik egy hűtőmágnes, amin Sára Botond a választókörzet egyéni jelöltjével látható közösen.