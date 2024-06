Anyaország, Videók :: 2024. június 7. 19:41 ::

"A Fidesz és a baloldal ugyanúgy kiszolgálja a globalistákat" - videón a Mi Hazánk kampányzárója

Ukrajna pénzelését sem akadályozzák Orbánék, ömlik a Blackrockhoz - mondta többek között beszédében Toroczkai.

A Magyar Jelen frissülő szöveges összefoglalója

Elkezdődött a Mi Hazánk Mozgalom kampányzáró eseménye Budapesten. A TEMI Fővárosi Művelődési Házában felszólal Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Borvendég Zsuzsanna és Kispalkó Szilveszter EP-képviselőjelöltek, valamint Grundtner András, a párt főpolgármester-jelöltje is.

Elsőként Grundtner András lépett a mikrofonhoz, aki arról beszélt hogy ők munkával helyettesítették azt az óriási versenyhátrányt amit a politikai ellenfeleik pénzzel tudtak megvalósítani. Úgy gondolja hogy jobb eredményt fognak elérni mint a 2019-es önkormányzati választásokon. Szerinte a Mi Hazánk is jobban fog szerepelni, mint két évvel ezelőtt az országgyűlési választásokon.

Két út maradt Magyarország előtt

Kispalkó Szilveszter ismertettem mozgalmi múltját, vármegyésként küzdött Délvidéken a magyarságért. Kifejtette, hogy továbbra is korlátozzák a magyarságjogait, ez jól mutatja a kormány érdekérvényesítő képességét, vagyis annak hiányát. Kitért a kárpátaljai magyarok nehéz helyzetére is.

EP-képviselőként szeretné megjeleníteni azt, hogy a Mi Hazánk egységes kárpát-medencei magyarságban gondolkodik.



Fotó: Magyar Jelen

A jelenlegi európai vezetést is kritizálta, mert ők azt szeretnék, ha egy arctalan globalizált massza jönne létre. Ez az Európai Egyesült Államok koncepciója, amivel szemben a Mi Hazánk a nemzetek Európáját képviseli. Borvendég Zsuzsanna szerint Európát a saját vezetőitől kell megvedeni. A PC, a woke, a cancel culture mind azt a célt szolgálják, hogy összeroncsolják társadalmainkat. Hittel, elszántsággal és szenvedéllyel akarja a Mi Hazánk megállítani ezeket a folyamatokat, mondta Borvendég Zsuzsanna, aki szerint a mi bátorságunkból példát kell és erőt kell adnunk Európa többi nemzetének is.

Nincs többet harmadik út, mindössze kettő út maradt

– mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, aki szerint négy politikai erő maradt. Ezek globalista és nemzeti erőkre oszlanak, utóbbit a Mi Hazánk Mozgalom képviseli.

A Meta szerepéről is beszélt Toroczkai

Toroczkai köszönetet mondott az elmúlt hetekben végzett munkáért a párt tagjainak, kiemelve, hogy a Mi Hazánk az egyetlen szervezet, amely egyedül, nem pedig szövetségben tudott minden megyében listát állítani. Toroczkai beszélt az Európában zajló népességcseréről, ami nem a déli határ mentén zajlik.

Hiszen a kormány maga fogadta el a vendégmunkás törvényt, amelyet a Mi Hazánk nyomására ugyan szigorítottak,

ám szerinte nagyon rövid idő alatt kisebbségbe fog kerülni a magyarság a saját országunkban. Szerinte a következő öt évben el fog dőlni, siker-e ezeket a folyamatokat megállítani. Ezután beszélt a Meta szerepéről is, amely végig cenzúrázta egy parlamenti párt teljes kampányát, jelentősen befolyásolva ezzel a választást. Szerinte a cenzúra mellett az algoritmusokat is úgy állították be, hogy az a globalista érdekeknek megfelelő legyen. A digitális diktatúráról pedig a Mi Hazánk kivételével egyik párt sem beszélt.

A Mi Hazánk Mozgalom nem csak az egyetlen párt, amelyik kiáll a készpénzhasználat mellett, de vették a fáradtságot és kiszámolták, hogy Európában a magyarok fizetik a legtöbbet a banki szolgáltatásokért.

Szerinte a legnagyobb bizonyíték, hogy a Mi Hazánk maradt az egyetlen antiglobalista párt, ellentétben a Fidesszel, Magyar Péterrel, Dk-val, hogy vasárnap után ki melyik frakcióba igyekszik. Erről nem beszéltek, viszont beszéltek arról, hogy Mészáros Lőrinc lop, de ezt mindenki tudja. A Fidesz pedig sosem fejtette ki, mit ért a béke alatt, hiszen ők is megszavaztak a szankciókat, de hozzájárultak ahhoz is, hogy Ukrajna megkezdje a tárgyalásokat az Európai Unióhoz való csatlakozására.

Elszámoltatást akar a Mi Hazánk Brüsszelben és idehaza is

A KDNP továbbra is a néppartban ül, Magyar Péter is oda siet – fejtette ki Toroczkai. Szerinte átverik azokat a szavazókat, akik azért szavaznak Magyar Péterre, mert utálják Orbánt. Akik pedig Magyar Pétert utálják, a Fideszre szavaznak, de valójában ugyanabba a frakcióban vannak a KDNP által.

De ha erre azt mondja valaki, de a Fidesz már nincs ott, arra azt kell mondani, hogy ők meg az ukránpárti, háborúparti Meloni frakciójába tartanak, aki a migrációt sem állítja meg. A DK pedig őszintén elmondja, hogy nem akar magyar Magyarországot.

Ezzel szemben a Mi Hazánk teljesen más utat képzel el, hiszen Toroczkai 15 éve építi azt az európai szövetséget, ami most ölthet testet, aminek mi a szellemi atyjai vagyunk, aminek a létét budapesti nyilatkozat néven alapozták meg tavaly a magyar parlamentben. Ez az új pártfrakció elszámoltatással akarja kezdeni a munkát Brüsszelben. Aztán 2026-ban a Mi Hazánk itthon is ezt akarja végrehajtani, a rendszerváltásig visszamenően. Szerinte Ursula von der Leyennek is felelnie kell például az sms-ben megkötött vakcinaszerződések miatt.

Csak mi fogjuk tudni elszámoltatni őket az AFD-vel, a bolgár Újjászületéssel

– mondta Toroczkai László. Elmondta, hogy nem akar vendégmunkásokra épülő gazdaságpolitikát, nem akarja azt a globalista gazdaságpolitikát, amely az elmúlt 30 évben jellemezte Magyarországot. Olyan gazdaságot szeretnénk, amely valóban nemzeti alapokon nyugszik.Kiemelten fontosnak nevezte a nemzetudatra nevelést. Hogy minden magyar gyermeket egészséges nemzetudatra neveljünk.

A gyermekeinknek szabadnak kell lenniük és büszkének a magyarságukra

– zárta gondolatait Toroczkai László, aki megköszönte a hallgatóságnak a részvételt, külön kiemelve, hogy jelen van az RTL Klub stábja is, nagy meglepetésére. Zárszóként a Mi Hazánkra való szavazásra buzdít mindenkit a vasárnapi voksoláson.