A magyarverő jutalma: Ilaria Salis EP-képviselő lesz

Az olasz Euronews arról ír, hogy bejut az Európai Parlamentbe a magyarországi antifa támadások elsőrendű vádlottja, Ilaria Salis. Olasz lapok szerint így az ellene indult eljárásnak is vége lesz a mentelmi jognak "köszönhetően".

"A megerősítésre váró eredményektől függetlenül elég nagy biztonsággal kijelenthető, hogy Ilaria Salis európai parlamenti képviselő lesz, és úgy gondolom, hogy a szavazatok lavinájával fogják megválasztani" – mondta Nicola Fratoianni, a Sinistra italiana nemzeti titkára.

Az olasz nő, aki ártatlan emberekre támadt gyáván, hátulról az utcán, így 15 hónap után hazatérhet Olaszországba.

Az AVS összességében sokkal jobb eredményt ért el, mint 2019-ben, a legutóbbi EP-választáson: akkor 3,6 százalékot szereztek, míg most 6,6 százalék lett az övék. A Corriere della Sera azt írja, hogy az eredményt késő este az AVS két vezetője, Nicola Fratoianni és Angelo Bonelli jelentette be, az urnazárásnál ott volt Salis apja is. Az AVS vezetői azt mondták, az idei jó eredményben jelentős része volt a Salis-effektusnak is, azaz az Ilaria Salist ért magyarországi "kellemetlenségeknek". Salis 165 ezer szavazatot kapott.

(Mandiner - Telex nyomán)

