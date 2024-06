Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. június 10. 12:30 ::

MZP szerint helyes irányba mozdult el a Fidesz: "majdnem adott egy meleg főpolgármestert Budapestnek"

Kiütéssel győzött a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson a fideszes Grezsa István ellen, pártjával viszont csúnyán leszerepelt az EP-választáson – mindössze 0,65 százalékot ért el. Újraválasztott városvezetőként adott első interjújában elnézést kér amiatt, hogy Vitézy Dávid homoszexualitásáról beszélt, írja a 24. Alább olvasható a vonatkozó részlet.



Fotó: Szajki Bálint / 24

- Ungár Pétert megcsörgeti?

- Ungár Pétert? Nem hiszem. Miért kéne?

- Nagyot mentek a kampányfinisben. Ungár az ellenzék árulója szerepet lakta be, és a faló ácsaként galoppozott be a magyar politikatörténetbe, ön meg azzal vétette észre magát, hogy lemelegezte Ungár LMP-jének főpolgármester-jelöltét, és Orbán Viktor két gyerekének zsidó eredetű nevére is szánt egy félmondatot. Ez miért kellett?

- Az a helyzet, hogy Orbán Viktor valóban két gyerekének is a bibliai Ószövetségből adott nevet, ebben nincs semmi negatív, visszautasítom, hogy zsidózás lenne.

Amiatt viszont mindenkit megkövetek, hogy Vitézy Dávid homoszexualitásáról beszéltem. Mentségemre szóljon, hogy úgy tudtam, ez teljesen köztudott és felvállalt információ. Tényleg őszintén sajnálom, és elnézést kérek, hogy fölhoztam a témát.

De azt hadd jegyezzem meg, hogy szerintem abban az égvilágon semmi szégyellnivaló, semmi negatív nincs, ha valaki homoszexuális, részemről egy ilyen megjegyzés legkevésbé sem kritika.

- A lemelegezésért cserébe Ungár lefutóbolondozta önt, plusz ámokfutónak nevezte.

- Én meg olykor leárulózom őt, és rendre mindketten megbocsátunk a másiknak, egyáltalán nincs személyes harag. Just business, nothing personal. Csupán biznisz, semmi személyes. Ungár Péter úgy szokott fölhívni, hogy „helló, itt a kedvenc árulód”. Jókat szoktunk vitatkozni, úgy két hónapja Érden csaptunk össze nyilvánosan, mindketten közvetítettük a saját csatornánkon, és mindkettőnk oldalán szép nézettséget ért el, igen pozitív fogadtatásra lelt az anyag. Szoktam neki mondani, hogy mindig szeretettel árulózom le. Csomó mindent nagyra becsülök benne, például azt, hogy nyíltan meleg, mert ez olyan kultúraváltás Magyarországon, amire szükség van, mint egy falat kenyérre, óriási lépés afelé, hogy ne lehessen senkit stigmatizálni a szexuális orientációjával. Nyugaton már nem lehet, és számos országnak meleg vezetője van. Hogy egyszer Magyarország is eljusson ide, abban Ungár Péter fontos lépést tett. Minden félremagyarázás ellenére szerintem az is óriási lépés, hogy a Fidesz most majdnem adott egy meleg főpolgármestert Budapestnek. Ez Oroszországban, Belorussziában, Észak-Koreában, Iránban elképzelhetetlen. Hogy Magyarországon megtörténhet, az a Fidesz számára a konszolidáció, az ország számára a helyes irányba való elmozdulás.

- Azt mutatja, hogy a Nyugathoz tartozunk?

- Legalább ez mutatja azt. Javaslom, ünnepeljünk meg minden picike örömöt.