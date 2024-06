Az RTL Híradónak értékelte a választás eredményét az LMP országgyűlési képviselője, Keresztes László Lóránt, miután pártja nem érte el országos szinten az egy százalékot sem az EP-választáson.

Kell hogy személyi felelőssége is legyen ennek a választásnak, (…) elvárom a pártom elnökeitől is, hogy ők maguk is vállalják ezért a felelősséget.