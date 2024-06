Anyaország :: 2024. június 17. 18:03 ::

Volt NAV-nyomozó: a politika legmagasabb szintjéről sikálták el Gattyán György 19 milliárdos adócsalási ügyét

A magyar politika legmagasabb szintjéről sikálták el 2021-ben Gattyán György milliárdos vállalkozó rendkívül nagy értékű, 19,4 milliárd forintos adócsalási ügyét – hangzik el a Partizán videójában, amelyben erről egy korábban az ügyön dolgozó NAV-os nyomozó beszél. Az ő forrásai szerint három rendkívül jó politikai kapcsolattal rendelkező külső szereplő járt közben Gattyán ügyében, közülük ketten széles körben ismertek.



Forrás: Partizán

2021 nyarán Varga Mihály pénzügyminiszter egy Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy leváltja Sors László államtitkárt, a NAV elnökét. Nagyjából ugyanekkor mentették fel Vankó Lászlót, a NAV bűnügyi igazgatóját és helyettesét, Zámbó Pétert.

A fejcserék után a NAV új vezetői egyre furcsább utasításokat adtak Tiszolczi Lajos nyomozónak, aki akkor már három éve nyomozott Gattyán György adócsalási ügyén. A Partizánnak nyilatkozó Tiszolczi szerint ekkor bekérték az összes korábbi jelentése eredeti példányát, majd megkérdezték, hogy van-e más, amit addig nem írt le.

Tiszolczi ekkor egy kiegészítő jelentésben leírt egy két forrás által megerősített értesülést: három rendkívül jó politikai kapcsolatokkal rendelkező külső személy, akik közül kettő széles körben ismert, közbenjárt az ügy megszüntetése érdekében. Tiszolczi a Partizánnak azt mondta, hogy ha ez a három ember nem kapcsolódik be az ügybe, a NAV szerinte folytatta volna a nyomozást a Gattyán-ügyben.

Főnökei a kiegészítő jelentés átadása után már csak szóban kommunikáltak Tiszolczival a Gattyán-ügyről, és egyedül arra voltak kíváncsiak, hogy honnan származnak az információi, kitől értesült a három személy szerepéről. Tiszolczit és a Gattyán-nyomozáson dolgozó többi kollégáját leszedték az ügyről.

2021. augusztus 3-án a NAV egyesített két, Gattyán György és társai ellen zajló büntetőeljárást. Tiszolczi szerint a hivatalos protokoll ilyenkor az, hogy mindig a korábbi ügybe egyesítik a későbbit. Ebben az esetben viszont a 2012-es, 19,4 milliárdos adócsalásról szóló ügyet egyesítették egy 2015-ös, jóval kisebb horderejű ügybe.

Tiszolczi szerint a Gattyán-ügy volt az egyik legnagyobb elkövetési értékű, egyben legkiterjedtebb nyomozás a NAV-nál, amelyben a Partizán információi szerint vádemelési javaslatra készültek. Az eljárást két hónappal később bűncselekmény hiányában megszüntették.

Tiszolczi szerint a NAV új rendszerében kialakult az öncenzúra gyakorlata: a nyomozók, mielőtt nagy befolyású emberekre esetleg kínos információkat iktattak volna a nyomozati anyagba, informálisan megérdeklődték, hogy továbbléphetnek-e. Ő közben egyre inkább ellehetetlenült a munkahelyén: nem kapott érdemi feladatokat, távol tartották a megbeszélésektől, majd szerinte szabálytalan utasításokkal és más adminisztratív kellemetlenségekkel igyekeztek rábírni, hogy magától távozzon.

Amikor állást ajánlottak neki az Integritás Hatóságnál, és átment a felvételin, felmondott a NAV-nál. Aztán az állásajánlatot indoklás nélkül visszavonták, informálisan annyit közöltek vele, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ennek azonban hivatalosan semmi nyoma. Tiszolczi szerint a hozzá hasonlók, akik nem állnak be a sorba, feketelistára kerülnek, és még az üzleti szférában sem tudnak elhelyezkedni, ahogy az vele később kétszer is megtörtént.

A videó megjelenése után a Telex megkereste a NAV-ot, hogy megtudják, megerősíti-e a hivatal Tiszolczi Lajos állításait. Az alábbi választ kapták:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eljárásaiban mindenkor a hatályos jogszabályok szerint jár el. Minden ettől eltérő állítást a leghatározottabban visszautasít. A Partizán Youtube-csatornáján ma megjelent videóban idézett ügyben a NAV minden jogi eszközt kihasznált, azonban a hazai és nemzetközi jogi fórumokon az alperesnek kedvező döntés született. Minden olyan állítással szemben, amely alkalmas a NAV-ba vetett közbizalom megingatására, megtesszük a megfelelő jogi lépéseket.

Keresték Gattyán Györgyöt és a Docler Holdingot is, hogy megtudják, hogyan kommentálják az elhangzottakat. Azt a választ kapták, hogy sem Gattyán György, sem a Docler Holding nem kommentálja Tiszolczi Lajos volt NAV-nyomozó állításait. „A Docler alapító-tulajdonosa a 12 év alatt minden pert megnyert itthon, és a nemzetközi jogi fórumokon is. Véleményünk szerint ez önmagában is elég indok arra, hogy a NAV lezárja a nyomozást, a 12 éve elindított koncepciós eljárást” – közölte Nemes Tamás, a Docler csoport kommunikációs és CSR vezetője. „Az ellenünk folyó eljárásnak – a sajtóban megjelent hírekkel szemben – nincs vége. Az adóhatósággal az adott ügyben még perben állunk, tehát szó sincs arról, hogy az ügyünket lezárták volna” – írta.

Nemes Tamás hozzátette azt is, hogy az ügy során Gattyán György a cégcsoport jogászaival, adószakértőivel egyeztetett. Arra a kérdésre, hogy egyeztetett-e Gattyán György Varga Mihály akkori nemzetgazdasági, most pénzügyminiszterrel az ügyről, a kommunikációs vezető nemmel válaszolt.