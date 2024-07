Összesen 31 külföldi állampolgárt vittek be egy budapesti toxikológiára, miután egy THCJD nevű anyagot tartalmazó édességet fogyasztottak. A Blikket egy hozzátartozó kereste meg, aki a neve elhallgatása mellett mesélt a brutális tapasztalatairól.

A betegek egy belvárosi, Váci utcai kendershopból vettek gumicukrot, amelyből egy zacskó 15 ezer forintba kerül. Egy zacskó öt darab gumicukrot tartalmaz, a terméken pedig az is fel van tüntetve, hogy egy THCJD nevű anyagot tartalmaz. Ez egy pszichoaktív kannabinoid, amely hasonló szerkezetű, mint a THC, de a hatások valószínűleg intenzívebbek és hosszabban hatók.

A Blikk informátora szerint a betegek szörnyű állapotban, gyakorlatilag magatehetetlenül, félig kómában fekve kerültek a toxikológiára, majd napokig maradtak ilyen állapotban. Egy jordániai házaspárt a fővárosban bérelt AirBnb-lakásukban találtak meg a földön, a saját ürülékükben fekve, miután napokra eltűntek. A pár ugyan már jobban érzi magát, de sokan még ma is kétségbeejtő állapotban vannak.

– Se kép, se hang. Se beszélni, se megmozdulni nem tudnak. Olyanok, mintha kómában lennének, napok óta csak fekszenek – mesélt a látottakról a hozzátartozó, aki úgy hallotta, hogy június 21-én, pénteken érkeztek az első ilyen betegek az osztályra. Többüknél is találtak a gumicukorkából, egyiküknél pedig egy számla is volt, amely alapján egyértelmű, hogy a Váci utcai üzletben vásárolták a bajt okozó portékát. A hozzátartozó azt mondta, egyelőre úgy tűnik, a szeretteinek nem lesz maradandó károsodásuk, de még nem tudnak semmi biztosat.

A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: „szenvedélykeltés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást, mert az elmúlt napokban többen – köztük fiatalkorúak – kerültek kórházba, miután egy belvárosi CBD-shopban vásárolt gumicukor fogyasztását követően rosszul lettek. A nyomozók az üzlet teljes gumicukorkészletét lefoglalták, és szakértői vizsgálatnak vetik alá.”

– Valószínűleg ez egy szintetikus kannabioid, azokkal nagyon sok baj van, mert rendkívül kis mennyiségben hatásosak. Amíg az új anyagokat nem vizsgálják ki, nem „lövik be”, hogy pontosan milyen adagban hat, addig okozhat túladagolást. Ezek tényleg nagyon veszélyesek, akár haláleseteket is okozhatnak – mondta dr. Funk Sándor addiktológus. A szakember szerint azért lehet ilyen szer a piacon, mert valószínűleg még nem kapott hivatalos azonosítási kódot, így a hatóságok ezekre nem is tudnak speciálisan figyelni.

Bár a Blikk informátora azt mondja, egyelőre nem tudnak maradandó károsodásról, dr. Funk Sándor úgy véli, elképzelhető, hogy teljesen nem épülnek fel a betegek.

– Ha valami ilyen súlyos, napokig tartó, kómához hasonló állapotot okoz, akkor sajnos előfordulhat akár maradandó károsodás is, attól függően, hogy az agyban mire hatott a szer. Az idegsejt pusztulása a kéregben demenciára hasonló tüneteket (feledékenység, elbutulás) okoz, de akár vegetatív problémák is előfordulhatnak – mondta a szakember.

A Váci utcai CBD bolt közleményben reagált a történtekre:

Reagálva a sajtóban megjelent hírekre, a Váci utcai CBD bolt üzemeltetőjeként az alábbi információkat kívánjuk megosztani: - A szóban forgó gumicukrokat cégünk Hollandiából importálja, szabályos áruforgalom keretében. Egyeztetve a rendőrség és a betegek kezelését végző toxikológia osztály munkatársaival, információnk szerint a megbetegedések mind az elmúlt néhány napban történtek, ami alapján egyértelmű számunkra, hogy a termékek legutóbbi gyártási tétele szennyeződhetett, mivel a korábbiakban hasonló problémával egyetlen vásárló sem jelentkezett. Kollégáink 2024.06.26-án azonnal eltávolították az érintett termékeket üzletünk polcairól, amint értesültünk a velük kapcsolatos problémákról. A készítmény holland gyártóját értesítettük az esetről, valamint felszólítottuk őket, hogy az érintett termékeket azonnal hívják vissza minden további viszonteladói polcairól is. Így mi is megkérünk mindenkit, hogy aki nálunk vásárolt ilyen típusú gumicukrot, hozza vissza haladéktalanul további kivizsgálásra, a vásárolt gumicukor árát vissza szolgáltatjuk! Cégünk minden képviselője mély megrendüléssel áll az eset előtt, a betegeknek és hozzátartozóiknak ezúton is kitartást és mihamarabbi jobbulást kívánunk! A készítmény dokumentációját és az összetételét vizsgáló labor teszteket eljuttattuk a kórház és a rendőrség részére is, illetve a továbbiakban is mindent megteszünk, hogy segítsük mind a betegek kezelését, mind a felelősök feltárására irányuló nyomozást. Közlemény zárásaként szeretnénk kiemelni, hogy egyes híresztelésekkel ellentétben az üzletünkben értékesített gumicukor legjobb tudomásunk szerint nem tartalmaz sem kábítószert, sem új pszichoaktív anyagnak minősülő összetevőt! Üzletünk változatlanul nyitva tart.