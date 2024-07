Anyaország, Elcsatolt részek :: 2024. július 2. 21:30 ::

Kárpátalja kormányzója szerint már megvan a bizalom Orbán és Zelenszkij között

Mindenki betartja a szavát, így hivatalos dokumentumok és megállapodások aláírása nélkül is képesek vagyunk továbblépni – mondta a HVG-nek Viktor Mikita. Az Orbán Viktor kijevi látogatása után nyilatkozó kárpátaljai kormányzó szerint Magyarországnak is érdeke Ukrajna EU-tagsága, s valószínű, hogy előbb-utóbb Orbán Viktor miniszterelnök is támogatni fogja Volodimir Zelenszkij béketervét.

HVG: Meglepetésszerű volt Orbán Viktor keddi kijevi látogatása. Mennyire tartja sikeresnek a Zelenszkij elnökkel folytatott tárgyalást?

V. M.: A találkozóra több mint féléves előkészület után került sor, és ami nagyon fontos, hogy immár mindkét fél pozitív retorikát használ. Fél év alatt nagy utat tettünk meg, de még rengeteg a tennivaló. Annyit már elértünk, hogy megvan a bizalom a felek között. Ez azt jelenti, hogy mindenki betartja a szavát, s hivatalos dokumentumok és megállapodások aláírása nélkül is képesek vagyunk továbblépni. Most egyebek mellett megállapodás született egy ukrán–magyar üzleti fórum megszervezéséről, s ez mindkét ország számára fontos. Nagyon sok ukrajnai vállalkozás települt át a Kárpátaljára, így rengeteg az együttműködési lehetőség. Kifejezetten szükséges és eredményes volt ez a találkozó, mert szomszédos államként mindkét fél érdekelt a gazdasági és egyéb kapcsolatok fejlesztésében.

- A magyar kormány nem támogatja Ukrajna EU-tagságát, és ellenzi, hogy az EU fegyverrel és pénzzel támogassa az országot. Mennyire akadályozza ez a kapcsolatok teljes normalizálását?

- Tudjuk, hogy sok ország szeretné, ha minél hamarabb megkezdődének a béketárgyalások, ám előbb szükség van egyes feltételek teljesítésére. Ott vannak például azok, amelyeket a legutóbbi Ukrajna-békecsúcson fogalmaztak meg az európai országok. Biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb Orbán Viktor is támogatni fogja a Volodimir Zelenszkij ukrán államfő által előterjesztett béketervet, és minél határozottabb lesz a támogatás, annál hamarabb indulhatnak meg a tárgyalások. Ami az EU-t illeti: meggyőződésem, hogy végső soron Magyarországnak is érdeke, hogy Ukrajna haladjon az integráció felé, és végül be is lépjen az unióba. Megértjük, hogy minden országnak megvannak a maga érdekei, és azért is hasznosak ezek a megbeszélések, mert kijelöljük a következő fontos feladatokat: most például azt, hogy fejleszteni kell a két ország között infrastrukturális kapcsolatokat, újabb áteresztő pontokat kell nyitni a határon. És az is fontos, hogy Magyarországon megnyílhat az első ukrán iskola, hiszen Kárpátalján 96 olyan iskola működik, ahol magyar nyelven folyik az oktatás.

- Az Orbán-kormány azt is kifogásolja, hogy Ukrajna korlátozza a kárpátaljai magyar kisebbség jogait.

- A háború első napja óta kiemelten foglalkozunk a magyar kisebbséggel és ezt a kisebbség tagjai is megerősíthetik. A különféle etnikai csoportok közül a magyar képviselőivel folytattam a legtöbb megbeszélést. Tisztában vagyok azzal, milyen kockázatokkal néz szembe ez a közösség amiatt, hogy Oroszország a nemzetiségek közötti kapcsolatok elrontásában érdekelt, emlékszünk arra is, hogy a magyar intézmények elleni 2018-as robbantásos akciók mögött is az orosz titkosszolgálat állt. Mindent elkövetek annak érdekében, hogy elejét vegyem a feszültség kialakulásának. Ami pedig a törvényeket illeti: 2023 decemberére 2015-höz képest 180 fokos fordulatot hajtott végre Ukrajna Zelenszkij elnök úrnak köszönhetően. Jól működnek az ukrán–magyar munkacsoportok Andrij Jermak elnöki hivatalvezető és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter vezetésével, s bár még sok tennivaló akad, biztos vagyok abban, hogy még az idén sikerül újabb eredményeket elérnünk. Mivel valóban sokat foglalkozunk a magyar kisebbséggel, tudom, hogy a magyarok nem panaszkodnak arról, hogy valaki is csorbítaná jogaikat, s az is fontos, hogy az év elején a térségben járt 19 nagykövet is, s megállapították, hogy jó a viszony az ukránok és a kisebbségek között. Az egyetlen probléma az, hogy Oroszország háborút visel Ukrajna ellen, s ez hatással van valamennyi itteni kisebbség életére.