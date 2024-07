Anyaország :: 2024. július 8. 14:23 ::

Rosszul járt a Fidesz a megismételt fonyódi választással: csak egy képviselője lesz

A június 9-ei fonyódi választáson Erdei Barnabás, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje nyert, de a testület nyolc tagjából csak kettő lett fideszes, ami nagy visszalépés volt a kormánypártoknak, hiszen 2019-ben még hét fideszes és csupán egy független képviselő került be.

A most vasárnap megismételt választáson viszont még gyengébben szerepeltek a kormánypárti politikusok: egyetlen fideszes képviselőnek, Lehel Lászlónak sikerült bejutnia a nyolctagú testületbe. A Helyi Összefogás Egyesületből (HÖSZE) öten kerültek be a testületbe, míg ketten függetlenként.

Az egy hónnap ezelőttihez képest egy kicsit alacsonyabb volt a részvétel, akkor 2661 ember adta le a szavazatát, most 2267-en éltek választójogukkal (az érvényes szavazatok száma 2246 volt).

A júniusi választáson az egyik kormánypárti képviselő, Farkas Gábor egyetlen szavazattal kapott kevesebbet, mint Oláh Andrea (Helyi Összefogás Egyesület).

Farkas nem törődött bele a vereségébe, fellebbezést nyújtott be a helyi választási bizottsághoz. Arra hivatkozott, hogy a 42 érvénytelen szavazat esetében „a szavazatszámláló bizottságok nem a törvénynek megfelelően határozták meg azok érvénytelenségét”. Tudomása szerint érvénytelennek nyilvánítottak olyan szavazatokat is, melyek mellett a szavazólap rajzot vagy egyéb megjegyzést tartalmazott, ami önmagában nem érvénytelenségi ok. Farkas arra is hivatkozott, hogy két szavazókörben az éjszaka folyamán kétszer is áramszünet volt, ami szerinte fokozta a hibalehetőséget. A területi választási bizottság (tvb) a fellebbezést megalapozottnak találta, és miután a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda (tvi) tagjai kétszer újraszámolták a szavazatokat, a választás eredményét megváltoztatta. Farkas az újraszámlálást követően két szavazattal megelőzte Oláht, és így bekerült a testületbe.

Ezt követően viszont Oláh Andrea lépett, és a tvb határozatának megváltoztatását kérte, valamint szükség esetén a szavazatok újraszámlálását. A Kúria döntése szerint a probléma azzal volt, hogy a szavazatok újraszámlálásában való közreműködése nem jelentheti azt, hogy a választási bizottság tagjai nincsenek jelen az újraszámolásánál. Magyarán a Somogy Vármegyei Területi Választási Iroda az újraszámolást a választási bizottság nélkül nem végezhette volna el.

A Kúria azt is kifogásolta, hogy négy szavazókör névjegyzékeit és a szavazólapokat egy tvi-munkatárs egy sérült „OBI-s költöztető dobozban” juttatta el hozzájuk. A legfelsőbb bíróság szerint ha a szavazatokat tartalmazó eszköz olyan mértékben sérült, hogy ahhoz illetéktelen személy vagy személyek is hozzáférhettek, „annak tartalma kétséget kizáróan nem rekonstruálható”, akkor az a választás eredménye elleni, a szavazatok újraszámlálása útján történő jogorvoslatot ellehetetleníti. Ezért döntött a Kúria a képviselő-választás megismétléséről.

Farkas Gábor a vasárnapi választáson már nem került be a testületbe, sőt ezúttal már több mint 200 szavazattal maradt le a bejutásról. Oláh Andrea viszont magabiztosan, a második legtöbb szavazattal került be.

Az új képviselő-testület:

Francsics Zoltán József (HÖSZE) 1394 szavazat, 62,06%

Oláh Andrea (HÖSZE) 1294 szavazat, 57,61%

Horváth Norbert (HÖSZE), 1291 szavazat, 57,48%

Lebó Attila (HÖSZE), 1216, 54,14%

Árok László (független), 1135 szavazat, 50,53%

Németh Helga (független), 1134 szavazat, 50,49%

Kovács János (HÖSZE), 1062 szavazat, 47,29%

Lehel László (Fidesz-KDNP), 999 szavazat, 44,48%

Hidvégi József eddigi fideszes polgármester a város vezetéséért nem indult újra, de a képviselői hely megszerzésével megpróbálkozott, ám a június 7-ei választás után most sem került be a testületbe, sőt a 18 jelöltből a 16. helyen végzett 547 szavazattal (24,35%).

Fordult az eredmény: legyőzték a fideszes polgármestert Kalocsán

Bagó Zoltán, a Kalo Lokálpatrióta Egyesület jelöltje nyerte a polgármester-választást Kalocsán, ahol vasárnap a 10-es és a 11-es szavazókörben meg kellett ismételni a voksolást. A volt fideszes EP-képviselő tehát megfordította az eredményt, június 9-én ugyanis Filvig Géza eddigi fideszes polgármestert hozták ki győztesnek 21 szavazattal.

A Kúria ugyanakkor Bagó beadványa nyomán úgy döntött, hogy két szavazókörben meg kell ismételni a polgármester-választást a szabálytalanságok miatt, például mert egy szavazófülkében egyszerre többen, akár négyen is tartózkodtak egyszerre, több analfabéta szavazónak pedig a szavazatszámláló bizottság elnöke egyedül segített. Ennek nyomán pedig Bagó Zoltán végül 2423, míg Filvig Géza 2257, Szabó Patrik, a Mi Hazánk jelöltje pedig 142 szavazatot kapott.

(24)