2024. július 12. 14:20

Toroczkai: őszintébb lett volna, ha Magyar Péter elmondja, miért kellett Kijevbe zarándokolnia

Őszintébb lett volna, ha Magyar Péter elmondja, hogy azért kellett Kijevbe zarándokolnia, mert a főnökei - például az Európai Néppártban - ezt elvárják tőle. Undorítónak tartom, hogy az érzelmek felkorbácsolására kiválóan alkalmas gyermekáldozatokat használta fel arra, hogy az ukrajnai háborúval kapcsolatos korábbi mondataiért vezekeljen, és mutassa a globalista főnökeinek tetsző új irányt. Terelje arra a magyarokat.

Szögezzük le: egyetlen meggyilkolt gyermek is sok. Minden olyan fegyveres, katonai támadást el kell ítélni, amely során gyermekeket ölnek meg. A kijevi gyermekkorház lebombázása során 5 gyermek halt meg. Bárki követte is el, mi elítéljük, ez elfogadhatatlan. Ahogy mi elítéljük azt is, hogy a donyecki és luhanszki régióban 2014 és 2022 (tehát mielőtt az orosz hadsereg hivatalosan átlépte volna Ukrajna határait) között több mint 240 - többnyire oroszajkú - gyermeket gyilkoltak meg a háborúban. Róluk mikor fog beszélni Magyar Péter? Vagy elzarándokol Gázába is, ahol néhány hónap alatt az izraeli hadsereg több mint 14 ezer (!) gyermeket ölt meg? Mikor meri majd Magyar Péter elítélni a NATO-t, amely például 1999-ben legkevesebb 80 gyermeket ölt meg a bombázásai során Szerbiában?

Jut eszembe... Remélem, hogy átutazóban Kárpátalján megkérdezte a helyi magyarokat arról, hogy mennyire örülnek annak, hogy miközben letépik a magyar zászlót, Munkácson ledöntik a Turul-szobrot, korlátozzák a magyar nyelv használatát, arra kényszerítik őket, hogy több mint ezer kilométerre a szülőföldjüktől, idegen érdekekért harcoljanak. Már, ha egyáltalán talált még ott magyar közösségeket. Érdeklődött-e arról, hogy hazatérhet-e már Brenzovics László, a kárpátaljai magyarok vezetője, akit az ukrán kormány elüldözött a saját szülőföldjéről?

July 12, 2024

