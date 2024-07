Anyaország, Videók :: 2024. július 22. 13:35 ::

Verte a barátnőjét a pszichopata jakuza, több lányt is megerőszakolhatott

A hétéves kisfiút a szolnoki kalandparkban felrúgó jászberényi karateedzőt azzal vádolja volt barátnője és egyben egykori tanítványa, hogy a férfi verte őt, amíg együtt voltak.

A nő az RTL Híradónak mutatott egy korábban készült fotót, amin véraláfutásos az arca, állítása szerint előfordult, hogy "A." (azaz Agócs) Tibor ököllel is ütötte a fejét és a testét.

Nem egy pofont adott, vagy ilyesmi, hanem keményen, ököllel verte telibe a fejemet vagy a testemet, mintha edzésen lenne.

Az is megtörtént egyszer, hogy a férfi a hajánál fogva rángatta ki az utcára, és azt is elmondta, hogy 19 éves volt, amikor összejött az edzővel.

A nő azután mutatta meg a fotót a híradónak, hogy az edző tagadta az RTL-nek a bántalmazást, hazugságnak nevezte a vádakat, és azt is mondta, hogy rágalmazásért feljelenti a nőt. A híradó megszólította az edző több korábbi tanítványát is, akik egymástól függetlenül arról beszéltek, hogy verbálisan és fizikailag is bántalmazta volt barátnőjét. Azt is állították, hogy a férfi több tanítványával is összejött.

Nemrég a TV2-n arról számolt be a karateedző egy másik volt tanítványa, nevét és arcát vállalva, hogy a férfi megerőszakolta őt 17 évvel ezelőtt. Nádasi Adrienn elmondása szerint a férfi erőszakoskodott vele és lelkileg terrorizálta, és volt olyan is, hogy szex után halálosan megfenyegette: „Azt mondta, szedjem össze magam, és ha én ezt bárkinek el merem mondani, vagy nyilvánosságra hozom, akkor ő engem meg fog ölni.”

A most 56 éves edző más tanítványai is megalázásról, rendszeres bántalmazásról számoltak be a műsorban. Elmondták azt is, nyílt titok volt, hogy a férfi a végsőkig manipulálta, majd testileg kihasználta a lányokat, és szerintük többeket is megerőszakolhatott.

A karateedző szombaton azt nyilatkozta, visszavonul a sporttól, a Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) már ez előtt minden karateoktatási tevékenységtől véglegesen eltiltotta, ahogy a mester cím használatától és dan fokozataitól megfosztották, edzői engedélyét visszavonták. Az MKSZ jászberényi székhelyű egyesületét, a Yakuzákat is eltiltotta a táborszervezéstől, és kizárta a szövetségből. A kalandparkban történtek miatt a rendőrség is nyomoz.

(RTL - 24 nyomán)

