2024. július 22. 22:26

Felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Felhőszakadásra figyelmeztet a HungaroMet Zrt.: kedden a Duna vonalánál és attól keletre fordulhatnak elő zivatarok, amelyeket felhőszakadás kísérhet.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest vármegyében kell kedden felhőszakadásra számítani, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 milliméternyinél több csapadék hullhat. Emiatt a hét érintett vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki.

Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom vármegye területére elsőfokú (sárga) figyelmeztetést adtak ki kedd éjfélig felhőszakadás veszélye miatt, ezekben a vármegyékben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt több mint 25-30 milliméternyi csapadék hullhat.

Az előrejelzés szerint kedden leginkább a Duna vonalának környezetében és attól keletre fordulhatnak elő zivatarok, ezek száma a késő délelőtti óráktól gyorsan nőhet. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti: rövid idő alatt az egymást követő intenzív cellákból 50 milliméternyinél is több csapadék hullhat, elsősorban az Északi-középhegységben villámárvíz is létrejöhet. Az intenzív gócokban jégeső, környezetükben viharos, óránkénti 65-80 kilométeres - légzuhatagokban akár 90 kilométeresnél erősebb - széllökések is előfordulhatnak.