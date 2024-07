Egy egészen új, kreatív átverés kezdett el terjedni az utóbbi hetekben egy magyar nyelvű TikTok-oldalon és egy ugyanolyan nevű Telegram-csatornán. A Nebula nevű profil azt ígéri: ha átutalsz neki 50 ezer forintot, kipostáz cserébe 500 ezer forint értékű hamis pénzt, ami annyira hasonlít a valódira, hogy mindenhol, még a bankokban is elfogadják, írja a Telex.

A hirdetésben egy csomagautomata látható, előtte egy csomó megcímzett csomaggal, ezzel a felirattal: „Betelítettük a kis csomagfiókokat, így maradt a nagy 😂”. (Az érintett, Nebulahuf elnevezésű oldal azóta törölte magát, és nem összekeverendő a ma is aktív, nebula._._ nevű "gémerrel".)

A TikTok-hirdetés egy 4500 fős Telegram-csatornára vitt át, amelyben a csalást szervező profil, Nebula bejegyzései láthatók néha készpénzről, néha csomagautomatákról, legtöbbször pedig az elégedett ügyfelek visszajelzéseiről. (A Telegram-csatorna még most is aktív).

A profil azt állítja: tökéletesen tud tízezrest hamisítani, az általa gyártott papírpénz pedig nemcsak kinézetre ugyanolyan, mint a hivatalos, de az UV-s pénzvizsgálókon is simán átmegy. Ezt egyrészt saját videókkal igyekszik bizonyítani, másrészt azzal, hogy állítólagos ügyfelei, amint megkapták a pénzt, bankautomatába vagy bankfiókba fizették azt be. A csatornán ilyen videók vannak:

Nebula két fizetési módot fogad el: vagy kriptóban lehet pénzt küldeni (például Revoluton, Coinbase-en vagy Binance-en), vagy PayPalon. Az általa kitett képek szerint az érdeklődőknek először egy képernyőfotót kell küldeniük, miszerint van elég fedezet a számlájukon. Ezután megkapják az adatokat, hogy hová kell utalni a pénzt.

A képek szerint, amint megkapja az átutalást, Nebula fogja magát, és feladja a tízezresekkel teli csomagot valamelyik csomagküldőnél. Ez állítólag rövid úton megérkezik, ami után az ügyfelek elégedetten tapasztalják, hogy valóban használható hamis pénzt kapnak.

A képernyőképek szerint ilyen reakciók érkeznek, amikor Nebula ügyfelei megkapják a pénzt:

„Nagyon jó a minőség! Szeretnék még rendelni, lehetőleg nagyobb mennyiségben. Milyen lehetőségek vannak? 2 millió egybe? Vagy az már túl sok?”

„Átvettem még reggel a csomagot, bocsánat, hogy nem írtam. Itt vagy egy kép róla. Rendelni szeretnék egy egész köteget egyébként. Most fizetnék.”

„Az komoly quality. Nem panaszkodok. Jobb nem is lehetne. Köszike. Még jönnek orderek az biztos.”

„Bajnok. Izgalom volt rendesen, bro. A pénzt azt se tudjam, hova rakjam. Ösztöndíjam 13k. Ez meg 500. Nem rosszból, de szegények dolgoznak és vannak kiskapuk, amiket ki kell játszani. A munka nem ilyen de munka mellett tökéletes pénzkiegészítés leszel majd apuméknak.”

„Átvettem, ez nagyon durva. Összehasonlítottam egy eredeti tízessel és amúgy nagyon durván egy az egy. Szóval köszönöm szépen sokat segítesz vele már megyek is az ATM-hez feltenni a pénzt, szólok mindjárt, hogy sikerült-e. […] Sikerült feltenni, köszönöm, nagy vagy! Rendelnék akkor egy egész köteget is.”

„Na, veled most aztán megütöttem az 5-ös lottót. Köszönöm szépen a casht is.”