Anyaország :: 2024. július 25. 19:18 ::

Fideszeseket (is) szívat a Wizz Air: egyszerűen törölték a járatot, amellyel sokan - például Ákosék - Tusványosra mentek volna

Se pilóta, se tájékoztatás, se semmi. Háromórás csúszás után végleg törölték a Budapest-Marosvásárhely járatot, amellyel sokan Tusványosra igyekeztek vona. Így Ákos és zenekara is, amely a ma esti koncertre készült, írja a Mandiner.

Törölte a Wizz Air a szerda kora este Budapestről Marosvásárhelyre közlekedő járatát, ami késő este fordult volna vissza, így a Marosvásárhely-Budapest járat is törlésre került. Ráadásul a hoppon maradt utasoknak – néhány SMS-en kívül – a légitársaság semmiféle más jellegű tájékoztatást nem adott.

A Wizz Air a reptérre indulás idején üzenetben tájékoztatta az utasokat, hogy kétórás késéssel fog felszállni a marosvásárhelyi gép, amit később háromórásra módosítottak, majd végleg töröltek. Mint ismert, mindeközben javában folyik a Bálványosi Nyári Szabadegyetem Tusnádfürdőn, így a magyar fővárosból tegnap induló gép utastársaságának fele a fesztiválra utazott volna.

A Mandiner információi szerint a Budapesten ragadt utasok közt volt többek között Kovács Ákos és zenekara, illetve Deutsch Tamás is, akik Tusványosra igyekeztek volna: Ákosék a ma esti koncertjükre, míg a politikus panelbeszélgetésekre.

A lap elérte Kovács Ákost, aki rögtön az elején leszögezte, sokan jártak pórul tegnap este amiatt, hogy az Erdélybe tartó járatot egyszerűen nem indította el a légitársaság.

"Ugyanazokat a nehézségeket éltük meg, mint bármelyik másik utas, mindannyian csúnyán megjártuk" – szögezte le a zenész, majd hozzátette: "A fapados légitársaságtól az ember nem vár ugyan sokat, de annyit talán el lehet, hogy tisztességesen elszállítsák az embert a kívánt helyszínre."

Ákosék gépe 19.45-kor indult volna Budapestről, s mint meséli, már amikor elindultak a reptérre otthonról, lehetett tudni, hogy kétórás csúszás várható. "Ennek ellenére a becsekkolás ugyanakkor történik, mintha a normális időt tartaná a járat, így hát a helyszínen várakoztunk órákig. Ezt még el lehet viccelni, bandáztunk, beszélgettünk. Később a késés három órára módosult. Még később mindenkit odarendeltek a kapuhoz, és amikor már ott tipródtunk, este tizenegy és fél tizenkettő között derült ki, hogy egyáltalán nem fog felszállni a gép" – magyarázta Ákos.

"A nemzetközi repülésben sok helyen káosz van, ezt minden utazó tapasztalhatja. Ahogy mindenki másnak lettek volna elintézendő dolgai, nekünk is van munkánk, történetesen egy fontos fellépésünk Tusványoson ma este. A történtek miatt éjszaka kellett kisbuszokat és autókat szervezni a komplett stábnak, most is utazunk, átléptük a határt, éppen Temesvár és Déva között tereltek le az autópályáról, egy órája állunk. Kész csoda lesz, ha az eredetileg kiírt koncertkezdésre megérkezünk. Egyszerűen nonszensz, hogy nem lehet számolni egy szolgáltatással, amire az ember hónapokkal korábban befizetett, ráadásul az utolsó utáni pillanatig érdemi információ nélkül hagyják az utasokat" – fogalmazott az énekes.

Mint mondta: az egész csapat repülővel ment volna, hogy a 14-15 órás buszutat kiváltsák, az elmúlt években ugyanis mindig így utaztak a székelyföldi helyszínekre. Gondolták, ezt most megpróbálják elkerülni. Sikertelenül.

"Egyszerűen nem igaz, hogy ezt nem tudták előre. Olyan az egész, mint a nyolcvanas évek pesti viccei Albániáról. A többség higgadtan kezelte a helyzetet, de volt, aki kiabált, egy hölgy sírt mellettünk, annyira kétségbe volt esve. Mi még ott helyben válságstábot tartottunk, megbeszéltük, mit kell tennünk, hogy meg tudjuk tartani a ma esti koncertet. A technika nagy része már úton volt, a színpadosok egy nagyobb személyautóval elstartoltak, a fél banda nálam aludt pár órát, aztán hajnalban mi is nekiindultunk" – magyarázta Ákos.

Az énekes szerint régóta köztudott, hogy a Bálványosi Nyári Szabadegyetem komoly vonzerővel bíró esemény, Magyarországról rengeteg ember jár le évről évre. "Ez az egész helyzet rettentően amatőr és méltatlan" – szögezte le ennek kapcsán.

Koránt sem ez az első eset

Az utóbbi időben tele vannak a hírek törölt járatokkal, sokan kint ragadnak a nyaralásuk helyszínén, vannak, akik ki sem jutnak oda. Ráadásul költségvisszatérítést vagy bármiféle kártérítést sok esetben nem kapnak az emberek, ahogy most sem.

"Nem akarok nyafogni, nekünk a koncert fontos, másnak meg más, mondjuk a nyaralása, amire egész évben gyűjtögetett, vagy éppen az, hogy lássa a gyerekét, rokonait. Nekem egyre inkább úgy fest, Európában megszűnt a szolgáltatások szolgáltatás-jellege, és megszűnőben van Európának az Európa-jellege. Nem úgy tűnik, mintha ez véletlenek sorozata lenne" – mondta a zenész.

Ahelyett, hogy megrendszabályoznák a "magyar" légitársaságot, Deutsch az EU-ra mutogat

A fideszes lap megkereste Deutsch Tamást is, aki elmondta: sajnos a rendetlenség, sőt a káosz vált rendszerré az európai légi közlekedésben.

"Ezt van módom megtapasztalni, hiszen EP-képviselőként olyan természetességgel utazom repülővel, mint más trolival vagy vonattal a munkahelyére. Úgyhogy első kézből tapasztalom, hogy a késés, néha-néha a járattörlés sajnos rendszerré vált. Ez úgy, ahogy van, méltatlan" – szögezte le a politikus, hozzátéve, hogy a repülés nem olcsó szolgáltatás, még a fapadosnak mondott járatokon sem. Mint fogalmazott: nem jó dolgukban választják ezt az utazási formát az emberek, hanem mert munkába igyekeznek, vagy családi programra, nyaralásra mennek. Deutsch szerint megdöbbentő, hogy az egyébként oly szigorúan szabályozni képes Európai Unió ebben a kérdésben nem az európai emberek oldalán áll, hanem a légitársaságok teljesen képtelen magatartása mellett. Ami a tegnapi napot illeti, kifejtette: a Wizz Air-t valójában ma már csak egy hajszál választja el a Ryanairtől, ami véleménye szerint a fapados légi közlekedés mélypontja.

"Ráadásul ez a légitársaság előszeretettel hangoztatja a magyar vonatkozását. Nagy tisztelettel szeretném kérni, hogy az elmúlt időszak fényében ne nagyon hangoztassák ezt, ez inkább szégyent hoz Magyarországra, semmint büszkeségre adna okot" – fogalmazott.

A politikus elárulta: ő azon néhány utas között volt, akik a legközelebb jutottak a repülőhöz. Már csak alig negyven méter választotta el őket a beszállástól, mikor egyszer csak visszafordították őket, mondván, lejárt a személyzet munkaideje. Mint mondta: érti, hogy szigorú szabályok írják elő, hány órát dolgozhat egyhuzamban egy pilóta, másodpilóta vagy a légi személyzet, de az nem fér a fejébe, miért nézik hülyének az embereket. "Ha jól tudom, Athénból repült ez a gép. Akkor pontosan lehetett tudni, amikor Athénból elindultak, vagy akár már mikor Athén felé mentek, hogy mire Budapestre érnek, ez a munkaidő keret lejár. Ennek ellenére ott szórakoztak egy színültig telt gép utasaival – szögezte le.

Deutsch elmondása szerint fontos akadémikusok és fellépő zenészek álltak a sorban, akiknek Tusványoson másnap programjuk lett volna. "Nekem is két kerekasztal-beszélgetésen kellett volna részt vennem, amelyekre most nem tudok elmenni. Ilyenre még nem volt példa, hogy egy multicég hányaveti magatartása miatt kelljen az embernek lemondania az előadásait" – tette hozzá.

Időközben kiderült: Kubatov Gábor is szerdán este repült volna Marosvásárhelyre, de a járat törlése miatt ő sem jutott ki Tusványosra, így lefújták a programját.

Gyerekek és idősek aludtak a repülőtéren

A Demokrata egyik újságírója szintén pórul járt tegnap, ő pedig visszafelé, a Marosvásárhely-Budapest vonalon utazott volna este 22.20-kor. Ám a gép, amivel hazaérkezett volna el, sem indult, később kiderült, azért, mert Budapestről sem szállt fel az a járat, ami fordult volna.

"Három órán keresztül várakoztattak minket. Már délután érkezett az SMS, hogy két órával később fog indulni a gép, ezért a reptéren várakoztunk. Már éppen elérkezett volna a beszállás ideje a kétórás késés után, amikor váratlanul közölték, hogy még egy órát várakozni kell" – mesélte Szalma György. Hozzátette: éjfél után, amikor már nagyon közel kerültek az indulás időpontjához, egyszer csak jelezte nekik a reptéri román személyzet, hogy egyáltalán nem indul a gép, mert fel sem szállt Budapesten.

"Az utolsó pillanatig lógott a levegőben az egész" – jegyezte meg az újságíró, aki azt külön kiemelte, hogy a reptéri személyzet a kaotikus körülmények ellenére nagyon kedves és segítőkész volt – ellenben a légitársasággal.



Fotó: Szalma György

Se szállás, se tájékoztatás

Mint kifejtette: már a poggyászokat is előkészítették a gépre való felpakolásra, mindvégig úgy tűnt tehát, hogy befut a Budapestről érkező gép, de végül nem így lett. Az újságíró szerint sok kisgyermekes család és idős ember arra kényszerült, hogy a reptéren aludjon, szállást ugyanis a légitársaság nem intézett a pórul járt utasoknak.

A "szerencsésebbek", köztük ő is, hajnali egykor betaxiztak a városba, és megpróbáltak hotelszobát foglalni maguknak.

"Mindenki csak találgatni tudott, hogy lesz-e visszatérítés, magunk között azt beszéltük, hogy mindenről kérünk számlát a biztonság kedvéért. Azt azért mindenképpen kiemelném, hogy a Wizz Air részéről nemhogy szállást, de – néhány SMS-en kívül – semmiféle egyéb értesítést nem kaptunk" – mondta az újságíró.