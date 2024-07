Anyaország, Videók :: 2024. július 27. 11:42 ::

Orbán: az európai politika összeomlott, feladta saját érdekeinek védelmét

Nem hiszem, hogy jobb ajánlatot kapunk Amerikától, mint az uniós tagság. Ha mégis, akkor ezt is meg kell fontolni – fogalmazott a miniszterelnök.

Megjelent az agresszív törpe, mint új embertípus, mondta Orbán a nemzetállamot, közösségeket feladó Nyugatról

Álságosnak, szemforgatónak nevezte a lengyel politikát Orbán Viktor.

Orbán: Amit Moszkva tesz, logikusan következik érdekeiből, kiszámítható. A Nyugat ezzel szemben nem vezetett, viselkedése nem racionális.

Az új erőközpont: London-Varsó-Kijev és a skandinávok a miniszterelnök szerint, Európa behódol az amerikai demokratáknak.

Orbán: Ukrajna erős, új perspektívát talált magának, Oroszországot nem lehet gazdaságilag leírni.

Háború és béke: az erjedés megindult, a felek beszélni kezdtek egymással.

Gyorsvasutat építenének Budapest és Bukarest között.

Németh Zsolt: idén szippantós autót kapott adományba Tusnádfürdő.

Tőkés László reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ is mielőbb kilép a Néppártból, és a Patrióták közösségét fogja erősíteni.

A püspök az erdélyi magyarság tömeges elvándorlásáról is beszélt, cselekvési tervet sürgetve.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Idei eljövetelemet nem övezte akkora hűhó, mint tavaly. Ellenben kaptam miniszterelnöki meghívót Bukarestbe, aminek tegnap eleget is tettem. A tárgyalás végén azt tudtam mondani: haladunk. Ezekkel a szavakkal kezdte Tusnádfürdői beszédét Orbán Viktor. A két fővárost összekötő gyorsvasútról, TGV-ről is egyeztettünk, folytatta. Brüsszelből azért kaptunk demarsot, elítélték a békemissziót. Pedig a békemisszió kötelesség, de ezzel nem tudtam meggyőzni őket, sem annak idézésével, hogy az unió célja a béke, így a miniszterelnök. Az erjedés azért megkezdődött, a felek beszélni kezdtek egymással. Az ukránoknak már leesett a tantusz, most már az európaiaknak kellene észhez térniük, Trump ante portas.

Három nagy téma van az asztalon, egyik a háború. És annak nem várt mellékkövetkezménye, hogy felfedte a valóságot, amiben élünk. A második az, mi lesz a háború után, új világ jön-e. S ha igen, ez a harmadik téma, hogyan készüljünk fel arra. A Mátrix című filmre utalva a piros és kék bogyóról beszélt Orbán. A háború a mi piros bogyónk, azt lenyelve leereszkedhetünk a valóságba. – A háború a politika folytatása más perspektívából. Teljesen más perspektívát ad. Ebben a valóságban elvesztik erejüket az ideológiák, a médiatorzítások, a politikusok taktikai füllentései. Marad a pőre valóság.

Békét csak kívülről lehet hozni, ha a két érintett félen múlik, nem lesz béke. Miért észszerű dolog Kínát és Oroszországot egy ellenséges táborba terelni? Erre a kérdésre nem kaptunk választ. Ukrajna példátlanul erős ellenállást tanúsít, minden előjel ellenére erős ország. A katonamúltjuktól és személyes hősiességtől eltekintve Ukrajna a létezés új értelmét fedezte fel. Eddig ütközőállamként léteztek, ami nem perspektívikus. Nem úgy a Nyugathoz tartozás, ők most a Nyugat keleti határőr vidéke kíván lenni. Ez aktív, cselekvő állapotba hozta. Azt akarják, nemzetközileg is ismerjék el ezt a hivatásukat. Oroszország is más, mint amit láttatni akartak velünk. Gazdasági életképességük nagy. Brüsszelben azt mondták, a gazdasági, pénzügyi rendszerből való kizárásuk térdre kényszeríti majd őket. De most Mike Tyson mondata jut eszébe: mindenkinek van egy terve, amíg szájon nem vágják.

Az európai politika összeomlott, feladta saját érdekeinek védelmét. Nem tesz mást, mint az USA demokrata párti külpolitikáját követi bármi áron. A szankciók európai érdekeket sértenek. Szó nélkül hagyta az Északi Áramlat felrobbantását, nem cselekedtünk Merkel lehallgatásakor sem (bezzeg Szijjártó bátran vett kitüntetést Moszkvában az orosz külügyi betörés után - a szerk.), ez a behódolás aktusa. Az európai hatalmi rendszer lényege a Párizs-Berlin tengely volt. Ez már megkerülhetővé vált, az új erőközpont: London-Varsó-Kijev és a skandinávok. Valójában régi lengyel terv, hogy őket tegyék meg Amerika első számú támaszpontjává. Oroszországot meggyengíteni, Németországot túlfejlődni. Ez ma már nem látszik lehetetlennek. Lengyelország feladta a V4-es együttműködését, Németország az iparát építi le. A francia-német tengelyt pedig kiiktatják. Orbán álságosnak nevezte a lengyel politikát. Kiiktatnak minket, mély szemforgatás, ezeket a szavakat használja.

A Nyugaton túli világ Oroszország mellé sorol, partnert lát benne Kína mellett India, Törökország, a muszlim világ is. A nyugati világ közben Oroszországot látja továbbra is a legveszélyesebbnek. Pedig amit tesz, logikusan következik érdekeiből, kiszámítható. A Nyugat ezzel szemben nem vezetett, viselkedése nem racionális. Velünk szemben ők úgy gondolkodnak, hogy a nemzetállamok nem léteznek tovább. A mi fölfogásunkban a nemzetállam nem jogi konstrukció, hanem közös gyökerekből táplálkozik, van antropológiai mélysége, biblikus alapja. A nyugatiak tagadják a közös kultúrát, a közerkölcsöt, szerintük a migráció nem veszedelem, hanem megszabadulás a nemzeti homogenitástól. Nem látják abszurdnak, hogy miközben a kontinens egyik felén százezerszám ölik egymást az emberek, ők százezerszám engednek be idegen kultúrát. Ha a világháborúkban meghalt emberek unokái velünk lehetnének, Európának nem lennének demográfiai problémái, tette hozzá a miniszterelnök.

Mi legyen az Egyesült Államokból, legyen nemzetállam, vagy meneteljen tovább a posztnemzeti úton. Trump vissza akarja emelni a nemzetállami állapotba, ezért hatalmas a tétje az amerikai elnökválasztásnak. Ezért akarják börtönbe zárni, elvenni vagyonát, vagy ha ez nem sikerül, megölni. – Beszéltem tegnap Trump elnök úrnak, nem volt egyszerű elmagyarázni neki Erdély mibenlétét, de üdvözletét küldi a táborlakóknak, számolt be róla a kormányfő. Az 1960-as évek nagy illúziójához kell visszamennünk. A szexuális forradalom, a diáklázadások idejére. Azóta kiderült, az egyén csak közösségben válhat naggyá, egyedül zsugorodásra van ítélve, nem úgy, mint hatvan éve gondolták, megszabadulva a haza, a család kötelességétől. Azt tapasztalják, ürességet éreznek, nem nagyok lettek, hanem kicsik. Nem vágynak közösségi célokra. A nagyság titka pedig az, hogy képes legyél egy nálad nagyobb dolgot szolgálni. Ilyen az Isten, a haza, a család. Ha ehelyett önmagad nagyszerűségére összpontosítasz, akkor amit kapsz, az nem a nagyság, hanem a nagyképűség lesz. Ezt érezzük folyamatosan a velük zajló beszélgetések során. Megjelent az agresszív törpe, mint új embertípus.

Az elitek elítélik a népet, amiért a jobboldal felé sodródik.Idegengyűlöletnek, nacionalizmusnak minősítik. Miközben a nép azt mondja, az elit nem az ő ügyeivel foglalkozik, hanem a globalizmus felé sodródik. De hogyan lesz ebből képviseleti demokrácia – tette fel Orbán a kérdést. A felsőfokú végzettséget szerzettek tömegei nem tisztelik a dolgozó embereket, az európai politika begyűjti voksaikat, de aztán kiegyezik a baloldali elittel. Egy balliberális elit tartja markában Európát, nem nemzetállami, hanem föderális, nem demokratikus, oligarchikus. Mi a tiltott kategóriába tartozunk, ki is tiltották a Patriótákat minden pozícióból, míg a Néppárthoz csatlakozott új erőket nagyon is támogatják, fogalmazott, a Tisza Párt vagy Magyar Péter nevét nem mondva ki.

A nyugati értékterjesztés kulcsa az LMBTQ, a világ azonban ezzel ma nem ért egyet. Az ezzel való szembenállás Oroszország legfőbb vonzereje lett. A háború segített megérteni a világ helyzetét, felgyorsulnak a világot átalakító folyamatok. Mi következik ebből? A magyarok sorsa azon dől el, értik-e, mi történik a világban. Márpedig új világ jön, 500 éve nem volt ilyenre példa Orbán szerint. A világ vezető hatalma eddig mindig Nyugaton volt, most pedig Ázsia irányából induló világrendszerváltás zajlik. Meglehet, Kína, India, Pakisztán, Indonézia lesz a világ vezetője a következő 500 évben. Mellettük szól a demográfiai, technológiai előny, ott van a legtöbb pénz, a katonai erő kiegyenlítődik, ott lesznek a legjobb egyetemek, kutatóközpontok, ki európaiak pedig még az oroszokat is beletereltük ebbe a világba. A fordulat 2001-ben történt, amikor Kínát meghívtuk a Kereskedelmi Világszervezetbe, a WTO-ba.

Ha most Donald Trump nyer, az azt követő két ciklust mostani alelnökjelöltje viheti majd. Észak-Amerika megerősítése lesz a cél, America first, s ezt komolyan kell venni. Tőkét akarnak vonzani, s ez európai nagy cégek erre már reagáltak is. Meg fogják fizettetni a biztonságot, hatalmas infrastrukturális fejlesztéseket indítanak, energetikai önellátásra törekszenek majd, feladják a demokráciaexportot. Mik Európa lehetőségei? Az egyik a skanzen, az USA alá betagozódva. Csodájára jár a világ, de nincs benne dinamika. A másik világ Macroné, eszerint be kell neveznünk a versenybe. Vissza lehet hozni Amerikából a tőkét, lehet infrastruktúrát fejleszteni, lásd gyorsvasutak, kell erős hadiipar, atomenergia. És a háború után új kiegyezés kell Oroszországgal. Az uniónak mint gazdasági projekt meg kell erősödnie, politikailag épp fordítva. Ukrajna nem lesz sem NATO-, sem EU-tag, visszatér az ütközőzónastátuszhoz, biztonsági garanciákkal. A lengyel kísérlek el fog bukni, vissza kell térniük a V4-ekhez, várjuk őket – fogalmazott Orbán.

Mit kell tennie Magyarországnak? Két lehetőségünk van, veszélyt vagy lehetőséget látunk? Ha veszély, akkor együtt kell úsznunk az Egyesül Államokkal és az EU-val, érdekeinket ez alá kell rendeznünk. Ha esély, akkor kezdeményezőnek kell lennünk. Utóbbiakhoz tartozom, önálló nemzeti politikát kell folytatnunk. Megvannak-e ennek a peremfeltételei a Nyugathoz és Ázsiához fűződő viszonyunkban? Nem hiszem, hogy jobb ajánlatot kapunk Amerikától, mint az uniós tagság. Ha mégis, akkor ezt is meg kell fontolni. A kínaiaknak érték az uniós tagságunk, ők azt ajánlják, vegyünk részt egymás modernizálásában.

Szokás szerint Németh Zsolt, a külügyi bizottság fideszes elnöke, Tusnád egyik alapítója nyitotta meg a szombat délelőtti beszédeket Tusnádon. Jelezte, idén szippantós autót kapott adományba az erdélyi település. Németh mellett ott ül a színpadon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László református püspök. A nézők sorában számos miniszter, államtitkár, határon túli és egyházi vezető foglalt helyet. A fellegek elvonultak, süt a Nap.

Ami nem öl meg, az megerősít – mondta is a fideszes politikus, részben az időjárásra, részben a nagypolitikára utalva, kitérve a Patrióta frakciószövetség megalakulására. Ami szavai szerint 86 darab politikussal van megerősítve. Illyést idézve azt mondta, a nacionalista jogot sért, a patrióta jogot véd. A konfrontáció helyett a kooperációban látjuk az utat, ezt tudjuk ajánlani, így Németh Zsolt, aki az erdélyi magyarság lelkiismereteként konferálta fel Tőkés Lászlót.

– Tusnádfürdőre átköltözött táborunk kiállta az idő próbáját, a támadásokat, a határokon átívelő nemzeti összefogás, a nemzetépítés ügyét szolgálja 35 éve, kezdte beszédét a püspök. Tőkés László szerint Orbán Viktor nagy békemissziója kitüntetett helyévé tette Tusnádfürdőt. Majd nemzetáruló aktusnak nevezte a Momentum akcióját, amivel évekkel ezelőtt szerinte megakadályozta, hogy Budapest Olimpiát rendezzen. – No war, no migration, no gender, hangsúlyozta, mondván egyikből sem kérünk. Ahogy a nemzeteket kijátszó etnikai manipulációból sem.

– A háborús helyzet fokozódik, a zaj elnyomja a békeszerető emberek szelíd szavát. Kontinensünk akut demográfiai válságát csak a muszlim népvándorlás és az ukrajnai menekültek irdatlan tömege képes ellensúlyozni Európa mégis hallgat. Európa csendes, újra csendes. Magyarország a civilizációt védő megszólalásaival szinte magára maradt. Európa, a gyönyörű nő megfakult, a brüsszeli bürokraták fogságába került a püspök szavai szerint. Reményét fejezte ki, hogy az RMDSZ is mielőbb kilép a Néppártból, és a Patrióták közösségét fogja erősíteni.

Alig haladja meg az egymilliót az erdélyi magyarság lélekszáma. Az apadás fő oka a kivándorlás, hasonlóan a románok fogyatkozásához. Forradalmi demokráciánkból így lép a migráció útjára az ország, benne a magyarok. Tőkés szerint a kérdés: menni vagy maradni. Akár népszavazást is érdemes lenne kitűzni az erdélyi magyarság körében, megtudva, kire, mire számíthatunk. Megmaradásunk sorskérdésével szembe kell néznünk. Honvesztő kivándorlásról van szó, a románokkal közösen cselekvési tervre van szükség ennek megállítására. Nem elég imádkoznunk, szavalnunk, élve, halva cselekednünk kell Erdélyért és nemzetünkért – zárta szavait Tőkés László.

