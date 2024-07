Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. július 30. 13:03 ::

Romániai BMW-s cigányok lopták meg az autópálya-pihenőknél megálló autósokat

Többféle valutát és több mint 13 ezer eurót találtak azoknál a trükkös tolvajoknál, akiket Börcs közelében fogtak el a rendőrök július 14-én. Módszerük az volt, hogy az autópályán a pihenőknél megálló autósokat vették célba. A legtöbbször az alvó sértetteket pécézték ki, de valakitől csellel vették el az értékeit.

A román állampolgárságú elkövetők főleg külföldieket szemeltek ki. Egy magyar–ukrán kettős állampolgárságú férfi éppen az M1-es sztrádán haladt Budapest felé, amikor egy rövid időre leparkolt egy, a 93-as kilométerszelvényben található pihenőhelyen, a Komáromi Rendőrkapitányság illetékességi területén.

Megállt előtte egy BMW, majd kiszállt belőle egy fiatal férfi, és telefonnal a kezében odament hozzá. Ezt követően egy fordítóapplikációval próbálta elmagyarázni neki, hogy valami gond van az autójával, és segítséget kér tőle. Ezután odacsalta a gyanútlan sofőrt a BMW-hez, és felnyitotta a motorháztetejét, majd hogy elterelje a figyelmét, tovább magyarázott neki. A férfi nem értette, miért akarja szinte erőszakosan ott tartani a kocsi mellett. Amikor a sértett kinézett a motorháztető mögül, meglátta, hogy egy másik férfi áll az autója mellett. Gyanús lett neki, hogy mit keres ott az az idegen. Visszaindult a kocsijához, ekkor azonban az, aki a kocsija mellett ólálkodott, odafutott a BMW-hez, bepattant az anyósülésre, majd elhajtottak. Amikor a sértett visszaért az autójához, észrevette a táskáját a kocsi hátuljánál eldobva, és hiányzott belőle a pénze. Azonnal beült a járműbe, és a tolvajok nyomába eredt, azok azonban addigra már köddé váltak.

Ekkor értesítette a rendőröket, majd elment feljelentést tenni a közelben lévő Tatabányai Rendőrkapitányságra.

– Másnap kezdtük az adatgyűjtést – meséli Bőti Zsolt százados, a Komáromi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának megbízott vezetője. – Az volt a szerencsénk, hogy nagyjából tudtuk az időpontot, mikor történt az esemény, így leszűkítettük a keresést. A helyszín közelében lévő autópálya-kamerák felvételeit kezdtük elemezni a kérdéses időszakban, és egy olasz rendszámú BMW-t kerestünk. Csak egyetlen ilyen haladt át abban az időintervallumban nem messze a helyszíntől, Tatánál. Ezután nagyobb körben kezdtünk kutatni, merre volt mozgás. A BMW többször is járt az országban, minden alkalommal az M1-esen jött be Szlovákia felől, majd a legtöbb esetben Ócsáig hajtott, de onnan visszafordult, illetve kétszer Kecskeméten is járt. Kiderült, hogy több hasonló eset is történt az országban, M1-es és M5-ös autópálya vonalán lévő pihenőkben. Egyiküket kivéve valamennyi sértett külföldi állampolgár volt. A különbség csak annyi volt a 93-as szelvénynél történt esethez képest, hogy a többinél az áldozatok aludtak, amikor meglopták őket. Nyitva hagyták az autót, vagy a nagy melegben leengedték az ablakot. Ezt használták ki a tolvajok. Odalopakodtak a kocsihoz, majd elemelték a táskát, ami a legtöbbször látható és elérhető helyen volt. Amikor a sértett pár óra múlva felébredt, már csak azt állapította meg, hogy eltűnt a pénze. Mindegyik esetet ehhez a BMW-hez lehetett kötni, így megszerveztük a páros elfogását. Figyelni kezdtük, mikor lépnek be az országba. Július 14-én kaptuk a jelzést, hogy Magyarország területére értek. Ekkor értesítettük a győri kollégákat, akik a Börcsi pihenőnél fogták el őket. Valószínűsíthető, hogy a tolvajok az elfogás előtt éppen gázolajat akartak leszívni. A BMW csomagtartójában pedig két 25 literes kannát, egy mosógép- és egy szilikoncsövet, valamint egy levágott palackot találtak, amelybe gázolajat öntöttek át.

De nem csak ezekre bukkantak rá a rendőrök az autó átvizsgáláskor.

– Miután lefoglaltuk a BMW-t és beszállítottuk szemlére, a technikus kolléga kiszúrta, hogy a vezető- és az anyósülés között, a tetőre szerelt világításnál, a műanyag borító kilazult – teszi hozzá a százados. – Miután leemelte, kiderült, hogy a tetőkárpitban kialakítottak egy rejtekhelyet, ahova egy kis méretű táskát dugtak el: közel 13 400 eurót, különféle címletű valutákat és arany ékszert találtak benne. Összesen 20 ezer eurónyi körüli összeget foglaltunk le különböző címletekben és valutákban. A kérdésre, hogy miért rejtették el a táskát, azt a választ adták, hogy féltek a tolvajoktól…

A gyanúsított időközben kártérítést fizetett a sértettnek, és átutalta az elvitt összeget. Jelen pillanatban még vizsgálják, hogy hány eset köthető a tolvajokhoz, illetve a rendőrök felvették a kapcsolatot más országok hatóságaival is, hogy történt-e náluk hasonló bűncselekmény, amelyből az ellopott valuták származhatnak.

Marius S.-t (18) és Alexandru S.-t (24) bűnszövetségben elkövetett lopással gyanúsítják, a Tatabányai Járásbíróság július 17-én rendelte el a letartóztatásukat.

A rendőrség szórólapokon hívja fel a turisták és az átutazók figyelmét a veszélyre, hogy ne aludjanak nyitott gépkocsiban, és az értékeiket ne hagyják könnyen elérhető és szem előtt lévő autóban, közölték a Police.hu-n.