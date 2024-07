Anyaország, Antimagyarizmus :: 2024. július 31. 14:20 ::

Állami támogatással rendezik az erőszakot hirdető antifa zenekar koncertjét Esztergomban

Az esztergomi Kaleidoszkóp Házban rendezik a Blanket Hill koncertjét. A luxemburgi antifa zenekar az eseményre készült plakátjával egyértelmű és erőszakos üzenetet fogalmazott meg, mely a tavaly februári támadásokra emlékeztet. A helyszín évek óta kap állami támogatást koncertszervezésre, írja a Magyar Jelen.

„Augusztus 6-án, kivételesen egy kedd estén, várunk Benneteket szeretettel, luxemburgi bandát köszönthetünk” – írja Facebook-bejegyzésében az esztergomi Kaleidoszkóp Ház. Ebben semmi szokatlan nem lenne, ahogy az sem feltétlenül kirívó, hogy szélsőbaloldali együttes lép fel hazánkban.



A Blanket Hill zenekar (forrás: a zenekar Facebook-oldala)

Erőszakos üzenet a koncert reklámjában

A zenekar Facebook-oldalán napokkal ezelőtt közzétették a koncert plakátját is. Ezen az látható, hogy egy kapucnis ruházatban lévő férfi újra lesújtani készül kalapácsával egy földön fekvő, szélsőjobboldalinak látszó másik férfira. A képen mind a kalapács, mind a földön fekvő férfi arca véres. A jelenet alatt az „always antifascist”, vagyis mindig antifasiszta felirat, valamint a koncert helyszíne és időpontja szerepel.

Az talán senkit nem lep meg, hogy a kirívóan erőszakos tartalom a Meta algoritmusának ingerküszöbét sem éri el a jelek szerint.



A kép üzenete egyértelműen erőszakra buzdít (forrás: a zenekar Facebook-oldala)

A budapesti támadásokra emlékeztet a plakát

A Blanket Hill munkásságát ugyan nem követjük, így elképzelhető, hogy a szóban forgó plakátot máskor is használta már az együttes. Azonban a képen szereplő jelenet egyértelműen emlékeztethet minket a tavaly februári, Budapesten elkövetett támadásokra. Akkor a Becsület Napja miatt érkezett egy több mint egy tucat főből álló nyugati antifa brigád a magyar fővárosba, ahol aztán csoportosan, felfegyverkezve támadtak látszólag véletlenszerűen kiválasztott célpontjaikra, akikről azt feltételezték, hogy szélsőjobboldaliak lehetnek.

Európa-szerte voltak megmozdulások a támadók mellett

A beazonosított és feltételezett elkövetők közül Ilaria Salis már az Európai Parlamentben ülhet, Tobias Edelhof vallomást tett, és hamarosan szabadulhat akár, a "nem bináris" "Maja T."-t (rendes nevén Simeon Ravi Trux ) pedig néhány hete adta ki Németország. Rajtuk kívül egy vádlott Németországban, egy pedig Olaszországban tartózkodik.

Európa-szerte folyamatosak a tüntetések, egyéb kiállások a szélsőbaloldali aktivisták mellett. Ilaria Salis pedig az elmúlt hónapokban igyekezett úgy beállítani az ellene folyó eljárást, mintha az pusztán antifasiszta meggyőződése miatt indult volna, nem pedig azért, mert fényes nappal embereket vertek agyba-főbe az utcán. Nem lenne meglepő, ha a zenekar ezért választotta volna ezt a plakátot esztergomi fellépésére, ahogy várható valamilyen kiállás is az elkövetők mellett.

Koncertek állami támogatással

A Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ tevékenysége a honlapjuk alapján nemcsak koncertek szervezésére terjed ki, hiszen kiállításoknak és egyéb rendezvényeknek is teret ad. A kulturális központban zajló projektek mellett zenei tevékenységüket pedig a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló programja is támogatja, 2022 decemberében például 3 millió forintot kaptak „rendszeres élőzenei program megvalósítására.”

Ugyanilyen jogcímen egy másik évben 1 millió forintot kaptak, de az NKA támogatott például ott megrendezésre kerülő filmfesztivált vagy technikai eszközök beszerzését is. Ezen felül uniós pénzek is érkeztek az üzemeltetőkhöz. A megítélt 10 millió forintból egy közösségi teret alakítottak ki, mely tavaly nyáron el is készült.

A szélsőbaloldali zenekar koncertjével kapcsolatban kérdéseket tettünk fel az esztergomi önkormányzatnak, a városi rendőrkapitányságnak és a Kaleidoszkóp Háznak is. Szerettük volna például megtudni Esztergom polgármesterétől, valamint a kulturális központ vezetésétől, hogy egyetértenek-e a plakáton megfogalmazott erőszakos üzenettel. Amint válaszolnak a feltett kérdéseinkre, frissítjük cikkünket, írja a Magyar Jelen.