Kétszeres magyar olimpiai bajnok kerülhet börtönbe

Polt Péter legfőbb ügyész a Nemzeti Nyomozó Irodának küldte feljelentés címszóval Vári Attila ügyét. Sajtóhírek szerint a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó által vezetett szakszövetség működése során átláthatatlanul, szinte fék nélkül szórták a pénzt, írja az Economx.

Szorul a hurok a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, Vári Attila nyaka körül, aki 2022 októberéig vezette a szakszövetséget. A 24.hu ugyanis nemrég arról írt, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) jelenlegi elnöke, Madaras Norbert megrendelte átvilágítási jelentés szerint a kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila 2018 és 2022 közti elnöki időszakában a szövetség átláthatatlanul, szinte fék nélkül szórta a pénzt.

Madaras Norbert több mint fél évvel Vári Attila lemondása után beszélt arról, hogy a számviteli nyilvántartások hiányosságai nehezítették a munkájukat, illetve „felvetődtek kérdések az átvett megállapodások, kifizetések célszerűségéről”, ezért döntöttek az átvilágítási jelentés elkészítéséről.

A Nemzeti Sport akkoriban arról írt, hogy a Vári Attila vezetése alatti utolsó évet a szövetség 487 millió forintos veszteséggel zárta – fogalmazott Vadai Ágnes országgyűlési képviselő (DK) a Polt Péter legfőbb ügyésznek írt levelében. A politikus arra volt kíváncsi, hogy a Legfőbb Ügyészség indít-e vizsgálatot a Magyar Vízilabda Szövetségnél a - Madaras Norbert jelenlegi elnök által megrendelt - Vári-korszakról készült átvilágítási jelentés alapján.

Polt Péter válaszában leszögezte, az írásbeli kérdést tartalmilag feljelentésként értékeli, és azt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította.

A vízilabda-szövetség 2020-2022 között mintegy nettó 378 millió forintért vásárolt sportfelszereléseket a Breitling Sport Kft.-től. A 24.hu azt írta: „a szövetség által meghatározott benchmark árakat figyelembe véve e beszerzések költsége 160 és 200 millió forint körül mozgott volna, így a szerződés nettó 178–218 millió forint többletköltséggel járt. A jelentésben megjegyzik, hogy a Breitling Sport Kft.-vel 2020-ban kötött szerződés árlistájában egyes ruhadarabokra a kedvezményes ár magasabb volt, mint a termék normál ára.

A vizsgálatot lefolytató cég arra jutott, hogy az így beszerzett sportruházat átlagosan 152 százalékkal került többe, mint a benchmarkban szereplő árak”.

A meccseken hordott úszónadrág 20 ezer forintba került az előző vezetés idején, ez most már csak 13 ezer. És ha ez még nem lenne elég, a szövetségnek nemcsak a ruhákért kellett fizetnie, hanem azok tárolásáért is havi 100 ezer forintot. Ám a Madaras Norbert vezette új vezetőség megszüntette ezt a szerződést is.