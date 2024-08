Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. augusztus 21. 13:23 ::

Már a Debreceni Virágkarnevált is sikerült buzifelvonulósra zülleszteni

A Debreceni Virágkarnevál kiváló lehetőség arra, hogy a virágok és a kreatív művészetek segítségével bemutassa a magyar kultúrát, azonban az idei parádé fellépői olyan mondanivalót szemléltettek, ami megbotránkoztatta a hazai közösséget, írja a Magyar Jelen.

A felvonulás több évtizedes múltra tekint vissza mint Magyarország egyik legjelentősebb és leglátványosabb kulturális rendezvénye. Az 1966-ban indult fesztivál az ország egyik legfontosabb turisztikai attrakciójává vált, és idén augusztus 15–20. között tartották Debrecenben.

A Virágkarnevál megrendezése jelentős anyagi hátteret igényel, finanszírozása pedig többek között a Fidesz és különböző állami intézmények, például a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) hozzájárulásával valósul meg. A tavalyi alkalmat például 5 millió forinttal szponzorálta az NKA, így idén is hasonló összegre lehetett számítani. A 2024-es felvonulásra vonatkozó pontos összegek jelenleg nem ismertek, feltehetően csak az összejövetel lezárása után teszik közzé. Az esemény köztudottan a kormányzó Fidesz egyik legjelentősebb bástyája, hiszen a város 26 éve narancssárga vezetés alatt áll: 1998-tól Kósa Lajos volt a polgármester, 2014 óta pedig Papp László. Debrecen fejlődése és a ceremónia sikere szorosan összekapcsolódik a kormány politikai és anyagi támogatásával. Az állam mellett az idei parádé főtámogatója a kínai CATL akkumulátorgyár, ami a párt 88 milliárd forintos segítségével épített gyárat a városban. Ez a szponzori viszony nem meglepő, hiszen az államvezetés és a helyi önkormányzat is jelentős gazdasági előnyöket vár ettől a kapcsolattól.

Felháborodás a közösségi médiában

A 2024-es Virágkarnevál nem csupán a színes virágkocsik és a zenei produkciók miatt került reflektorfénybe, hanem egy társadalmi botrány is felforgatta a közvéleményt. Egy helyi szülő a Facebookon tett közzé egy fotót, amin nőknek szánt ruhában jelent meg a közönség előtt egy férfi. A bejegyzés szerzője kifejezte felháborodását, mert gyermeke sem értette, hogy miért léptek fel ilyen öltözékben férfiak egy nyilvános eseményen, és meg is kérdőjelezte a látottakat. Ezen kívül több Facebook-bejegyzés is nagy visszhangot keltett a közösségi médiában, sokan kritizálták a szervezőket, hogy ilyen előadásokat is beengedtek az ünnepség programjába.



Olimpiai botrány kontra Virágkarnevál: a Fidesz kettős mércéje

Ez az eset párhuzamba állítható a 2024-es olimpiai megnyitó botrányával, amikor a Fidesz élesen kritizálta a rendezvényt. A párt a keresztények elleni tudatos provokációnak nevezte a megnyitó műsorát, amiben elmondásuk szerint minden határon túlmegy, hogy Jézus Krisztust egy leszbikus nő alakította, valamint az utolsó vacsora kigúnyolása transzvesztita szereplőkkel istenkáromlásnak minősült. Bár ezzel kapcsolatban a Fidesz megítélése helyes volt, azonban Magyarország jelenlegi vezetése és pártfogoltjaik csendben támogatják hazánkban a hasonló megnyilvánulásokat, mint ahogyan az idei Debreceni Virágkarnevált is.

Ez a jelenség összhangban van azzal is, hogy a Fidesz szóbeli kommunikációjában elítéli ugyan az LMBTQ‑t, mégis az elmúlt 15 évben a Budapest Pride Felvonulás soha nem látott méretűre nőtt Magyarországon - mutatott rá a Magyar Jelen.