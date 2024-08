Anyaország :: 2024. augusztus 22. 11:50 ::

Szörényi Törökországba disszidálna, ha Magyar Pétert megválasztanák miniszterelnöknek

Külföldre távozna Szörényi Levente, az Illés együttes frontembere, ha Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét megválasztanák miniszterelnöknek. Erről a zenész a Demokratának adott interjújában beszélt, amit a Blikk szemlézett. Szerinte Orbán Viktor jó vezető, ezért akarják tönkretenni.



Alföldi társaságából bezzeg nem akart elmenekülni, pedig MP nem buzi, és sokkal több ideig volt fideszes, mint tiszás...

„A magyar történelem során mindig is volt példa arra, hogy külföldről érkezett rengeteg pénz, paripa és fegyver, hogy az ő szájízük szerint változzon meg a honi helyzet; ha már a korszakról beszélünk, gondoljunk csak Orseolo Péterre, aki hűbérbe adta a németeknek Szent István független Magyarországát. Most is ennek lehetünk tanúi a politikai életben, lásd Magyar Pétert és társaságát. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is irányított ember, de ő legalább határozott karakterű és karakán, szemben az Egyesült Államok jelenlegi, félkegyelemű elnökével” – mondta Szörényi, aki kifejtette véleményét Magyar Péterről:

„A magyaroknak kitalált karakter, akit Orbán Viktor ellenében pénzelnek és építenek, egyszerűen minősíthetetlen. Mindig sikeresen megtalálják azokat a kellően narcisztikus személyeket, akik ezerszeresen is hiába járatják le magukat, még nagyképűbben állnak vissza a pástra. Mindenesetre én disszidálok, ha ezt az embert megválasztják miniszterelnöknek, méghozzá Törökországba” – jelentette ki Szörényi, akit szép emlékek fűznek Törökországhoz, és vonzzák Anatólia pazar műemlékei is.

