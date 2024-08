Anyaország :: 2024. augusztus 29. 17:05 ::

Ha Kari Geriék a komcsik elleni bírósági ítélet ellenére is ragaszkodnak a pufajkás tábláihoz, lesz aki leszerelje őket

A Mi Hazánk antikommunista sikere, hogy tavalyi kezdeményezésem nyomán immár hivatalosan nincs Horn Gyula sétány a bírósági ítélet óta. A Fővárosi Önkormányzatot a törvényes rend helyreállítására szólítjuk fel, de ha az utcanévtáblákat nem tüntetik el, akkor a Mi Hazánk fog rendet rakni - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.



Bár a kormányhivatal tavaly a nekem küldött első válaszát még úgy zárta, hogy „törvényességi felügyeleti intézkedés nem tehető”, nem adtuk fel, viszontválaszom és az utcanévtáblák letakarásával előmozdított társadalmi nyomásunk hatására dr. Sára Botond főispán úr végül igazat adott nekem, törvényességi felhívást bocsátott ki, amelyben felkérte a Fővárosi Közgyűlést, hogy a jogszabálysértő helyzetet szüntesse meg, azaz a közterület nevét módosítsa. Végül most a Fővárosi Törvényszék is kimondta, hogy a kommunista utcaelnevezés törvénytelen volt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 14. §-a szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Ha egy közterület-elnevezés során kétség merül fel, hogy a név a törvényi tilalomba ütközik-e, akkor az önkormányzat beszerzi az MTA állásfoglalását, mely kizárólag önkormányzati kérelemre születik, azonban ezt a Fővárosi Közgyűlés egyetlen képviselője sem kezdeményezte, a fideszesek sem. A Mi Hazánk viszont később rávilágított: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény hasonló tilalmat fogalmaz meg, és az MTA Horn Gyula nevének civil szervezet elnevezésében való feltüntetése kapcsán már kiadott egy állásfoglalást, mely alapján megtiltották a névhasználatot, mert Horn Gyula „közismert életútja nem hagy kétséget afelől, hogy részt vett, sőt vezető szerepet vitt XX. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában”.

Horn Gyula az ’56-os forradalom vérbe fojtóit aktívan kiszolgálta pufajkásként. Felelőssége elsősorban munkásőrként és magas rangú pártfunkcionáriusként állapítható meg, de még ami kevésbé köztudott: III/II-es ügynök volt „Harcos” fedőnéven, bár ő erről természetesen nem emlékezett meg emlékirataiban. A kommunizmus áldozatainak emléknapján ezért javasoltuk inkább valamely mártír szabadságharcosról elnevezni a sétányt.

Noha a rendőrség tavaly megint engem igazoltatott, mi a törvényes rendet állítottuk helyre a kommunista utcanevek tilalmát előíró törvény alapján a Horn Gyula sétány utcanévtábláinak eltüntetésével:

Ezért is kellenek a figyelemfelhívó, nyomásgyakorló akcióink, pl. a Szabadság téri kommunista emlékmű még mindig rendezetlen ügyében is. Az elmúlt mintegy 35 év, az MSZP- és Fidesz-kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek közt az ún. ügynöklisták feltárása, a pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása (amire Csehországban is csak idén kerítettek sort, de jobb későn, mint soha). Ezek a Mi Hazánk legfontosabb antikommunista programpontjai; bár nem ezek a legsürgősebb közfeladatok, de nemcsak kenyérrel él az ember, emlékezetpolitikai teendőink is vannak.

Kapcsolódó: