Anyaország :: 2024. szeptember 3. 15:14 ::

A drogozást népszerűsítették, és gyerekeknek mutogattak obszcén képeket egy kormány által támogatott rendezvényen

A napokban tartották a Bakáts Feszt elnevezésű fesztivált Ferencvárosban, amelyen bármiféle korhatárbesorolás nélkül látogathattak ízléstelen, obszcén tartalmat bemutató kiállítást kiskorúak is, akiket ráadásul lufikkal, ugrálóvárakkal csalogattak a helyszínre - mindezt az adófizetők pénzéből, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kiállítás tárlatvezetésén az "alkotó" arról beszélt, hogy a látomásai különböző tudatmódosító szerek fogyasztásával jöttek létre, így gyakorlatilag népszerűsítette a drogozást - hívja fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Tehát a kormány valójában mit tesz? Obszcén képeket kiskorúaknak is bemutató kiállítást, amely népszerűsíti a kábítószer-fogyasztást, az adófizetők pénzéből finanszíroz Baranyi Krisztinával karöltve. Róla legalább eddig is tudtuk, hogy a woke-ideológiát támogatja, a kormány viszont ezt szavakban legalább is tagadja. Parlamenti indítványban kérem számon a kormányt, írja Dúró Dóra.