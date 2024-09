Facebook-bejegyzést szentelt Magyar Péternek a Demokratikus Koalíció elnöke. Gyurcsány Ferenc szerint a Tisza Párt elnöke a személyét és politikáját érintő kritikát elengedi a füle mellett, ugyanakkor „szellemesnek vélt mondatkörnyezetben, jópofának gondolt csomagolásban, ilyen-olyan módon azt vágja nyilvánosan a szemembe, hogy alkoholista vagyok”.

A volt miniszterelnök erre megjegyzi: az idén kétszer ivott alkoholt, újév hajnalán és a nyaralásukon.

Majd Magyar Péterhez fordul:

Ön alávaló, mocskos dolgot csinál. Valójában azt, amit a Fideszben megtanult. Talán éppen Rogántól. Milyen szemétség az, hogy politikai riválisára hazug mocskot önt ahelyett, hogy tisztességes megküzdene vele? […] A Fidesz politikája volt eddig, hogy ellenfeleit lealacsonyítja, megkérdőjelezi emberi mivoltukat, tudatosan alázza őket méltóságukban, megkérdőjelezi magyarságukat. Egyszerűen mondom: a Fidesz szemében mindenki szar ember, aki nem ért vele egyet. Ön még erre is rátesz egy lapáttal. Ha egyszer vezetni akarja az országot, joga van ezt akarni, akkor azért már most megjegyzem: ezzel a mentalitással még a mostaninál is szerencsétlenebb lesz ez az ország. Szar emberek nem tudnak jó országot csinálni.