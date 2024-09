Az IDEA eredményei így összegezhetők: a Fidesz és a Tisza közötti különbség csökkent az EP-választás időszakához képest, nyár végén a két párt szavazati arányai közt a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is öt százalékos. Ha szeptember végén választásokat tartottak volna, akkor a DK és a Mi Hazánk is a Parlamentbe jutott volna. Az IDEA ezt az augusztus végén, szeptember elején rögzített, 1500 ember online megkérdezésével készített országosan reprezentatív felmérésére alapozza.

Részletesebben: a Fidesz 28 százalékon áll a teljes népességben, a biztos szavazók körében 39 százalékon. A Tisza ugyanilyen adatai: 23 százalék, illetve 34 százalék. Az IDEA mérései szerint a DK a pártot választani tudók körében 8, míg a Mi Hazánk 7 százalékot ért volna el szeptember elején, vagyis – jegyzi meg az intézet – e két kisebb párt helyzete valamelyest stabilizálódott az elmúlt időszakban.

Nem véletlen, hogy a DK-sok, köztük Gréczy Zsolt képviselő is szükségesnek tartotta , hogy posztoljon erről, pár napja ugyanis a Medián sokakban az Orbán-kormány megbuktatásának lehetőségét megcsillantó, másokat, köztük a DK-t is elborzasztó eredményt tett közzé, amelynek lényege: júliusról szeptemberre tovább szűkült a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség, a teljes szavazókorú népességben 11-ről 5 százalékpontra csökkent a két párt közötti távolság, 30-ról 25-re, a választani tudó biztos szavazók körében pedig még ennél is dinamikusabban, 12-ről 4 százalékpontra, 43-ról 39-re. A Tisza szívóhatása akkora, hogy jelenleg a Fideszen, valamint Magyar Péter pártján kívül egyetlen párt sem éri el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. Ez a folyamat a kétpártrendszer kialakulása felé mutat. Drámai volt ezen belül a DK visszaesése, hiszen júliusban még 9 százalék feletti eredményt mért a Medián, most pedig azt állapította meg, hogy alig 3 százalék felett vannak.