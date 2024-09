Anyaország :: 2024. szeptember 16. 16:03 ::

Saját alpolgármesterei záratnák ki a Fideszből a leköszönő paksi polgármestert

Két alpolgármestere kezdeményezte a Fideszből történő azonnali kizárását a júniusi önkormányzati választást elvesztő paksi polgármesternek, Szabó Péternek, amiért szerintük indokolatlan mértékű jutalmazásban részesítette a város leköszönő címzetes főjegyzőjét.

Szabó a múlt heti rendkívüli ülésen közölte, hogy közös megegyezéssel felmentette a munkavégzés alól a főjegyző Blazsek Balázst, aki ezzel együtt jövő év február 28-ig állományban marad, és addig kapja az 1 millió 750 ezer forintos havi illetményét is. Kiderült az is, hogy Szabó a képviselő-testületet és a saját frakcióját megkerülve mintegy 63 millió forintnak megfelelő, 36 havi illetményt is odaítélt a főjegyzőnek. A gáláns jutalmat azzal indokolta, hogy Blazsek 1991 óta, tehát több mint 33 éve látja el főjegyzői feladatait a városban, hasonlóra pedig szerinte nincs, vagy nagyon kevés példa van az országban.

Leber Ferenc és Szántó Zoltán alpolgármesterek azonban elfogadhatatlannak tartják Szabó döntését, mert szerintük az „szembemegy a Fidesz önkormányzati politikájával”.

– Sem a jutalom mértékét, sem a jogviszony megszüntetésének időpontját nem tartjuk elfogadhatónak. Az elmúlt hetekben Paks város gazdálkodása rendkívüli mértékű kihívással szembesült, amelynek ismeretében különösen visszatetsző bármely vezető számára három évnyi bér egyösszegű kifizetése – áll az alpolgármesterek által jegyzett közleményben, utalva arra a kormányzati döntésre, amely elvonja atomerőmű bevételeit, mintegy 7 milliárd forintot a várostól.

