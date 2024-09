Árvíz ide, árvíz oda, ez a Telex szerkesztőségét amúgy sem érinti túlságosan, nem jelentetnének komoly erősítést a homokzsákok pakolásában, és amúgy is van "fontosabb"' témájuk. Kitaláltátok már, micsoda, ugye? Hát persze, hogy az. Mintegy 3 (!) hónap múlva "neonáci koncert" lesz Budapesten!

"A Der Stürmer zenekar neve az 1930-as években megjelent hírhedt náci propagandalaptól származik, amelyet Julius Streicher szerkesztett, és amely antiszemita propagandát terjesztett" - nyomatékosítják - gondolom én - abban a reményben, hogy ezen hír hallatán még az árvíz ellen védekező önkéntesek is eldobják a lapátot, és szaladnak például tömegdemonstrációt tartani a Kossuth térre a hazánkat egyre fenyegető "náciveszély" ellen.

Folytatódott a Telex "oknyomozása". Még arra is "rájöttek", mit jelent a 14 szó, amely előfordul a zenekarok szimbolikájában:

A 14-es szám David Lane amerikai neonáci aktivista által megfogalmazott „14 szóra” utal, amely angolul így hangzik: „We must secure the existence of our people and a future for white children”, magyarul: „Biztosítanunk kell népünk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét.”