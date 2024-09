Anyaország :: 2024. szeptember 26. 14:02 ::

Meghallgatták a robbanós csipogók ügyében érintett moszados fedőcég tulajdonosát

Az Alkotmányvédelmi Hivatal többször is meghallgatta a robbanós személyhívók ügyében érintett magyar cég, a BAC Consulting Kft. ügyvezetőjét, a magyar-olasz kettős állampolgárságú Cristiana Bársony-Arcidiaconót, ennek során a nő dokumentumokat adott át a hatóságnak – tudta meg a Telex a nemzetközi visszhangot kiváltó ügy magyar szálának hátterét ismerő forrásokból.

Úgy tudják, a Cristiana Bársony-Arcidiaconónál lévő dokumentumok között voltak az ügylet során keletkezett számlák, bizonylatok és szerződések is. Ezek alapján is az a kép rajzolódik ki, amiről egyébként a New York Times is korábban izraeli hírszerzőkre hivatkozva írt: eszerint a csipogók beszerzése, értékesítése és legyártása mögött egy több (fedő)cégből álló hálózat állt.

Mint ismert, múlt héten több ezer személyhívó robbant fel libanoni és szíriai Hezbollah-tagoknál, szerdán pedig több száz adó-vevővel történt ugyanez. A minden korábbinál nagyszabásúbb merénylet mögött a legtöbb elemző Izraelt valószínűsíti, de a zsidó állam szokása szerint nem vállalta a felelősséget. A készülékeket a Hezbollah vezetése akkor kezdte el osztogatni tagjainak, miután komoly aggodalom fogalmazódott meg a vezetésben: a kiberhadviselésben a világ élvonalát képviselő Izrael a mobiltelefonokon keresztül figyeli és követi a Hezbollah tevékenységét.

A felrobbant személyhívóknak a Gold Apollo nevű tajvani cég a licenctulajdonosa, ennek vezetője azonban egy velük szerződésben álló magyar céget, a budapesti székhelyű BAC Consultingot nevezte meg mint a csipogók gyártásáért és forgalmazásáért felelős céget.

Korábban a Telex írta meg, hogy az ügyben a BAC Consultingon kívül érintett egy bolgár cég, a szófiai bejegyzésű Norta Global Ltd, amelynek norvég-indiai tulajdonosa mára már felszívódott, sehol nem találják. A bolgár hatóságok a Telexen megjelent hír után vizsgálatot indítottak, erről később annyit árultak el, hogy a csipogók sosem jártak Bulgáriában, nem ott gyártották őket. Azt viszont elismerték a bolgárok, hogy a Norta Global Ltd. pénzt utalt át a BAC Consulting Kft-nek.

A lap friss információja szerint a Norta Globalról és annak szerepéről Cristiana Bársony-Arcidiaconio is beszélt a meghallgatásain. Úgy tudják, Cristiana Bársony-Arcidiacono az őt kihallgatóknak azt mondta: valójában a Norta Global Ltd. adta le a megrendeléseket a csipogókra, az eszközöket pedig közvetlenül Hongkongból szállították le a megrendelőnek, ezért a BAC Consulting nem is fizette meg a vámot, a személyhívók Magyarországon sem jártak.

Tehát egyre valószínűbb, hogy a bolgár és a magyar dobós cégek is csak azért kellettek a művelethez, hogy a személyhívókat az izraeli titkosszolgálat ki tudja fizetni, leplezetten. A hatóság is úgy ítélte meg, hogy Cristiana Bársony-Arcidiacono csak egy stróman, aki nem ismerte az ügylet valódi hátterét, sem azt, mire kellenek a személyhívók. Ahogy azt sem tudja, hogy az eszközöket milyen útvonalon szállították, hol tárolták valójában.

Abból, amit Cristiana Bársony-Arcidiacono a hatóságoknak elmondott, valamint az általa átadott dokumentumokból annyit sikerült megállapítani, hogy a szállítmány valószínűleg Tajvanról Hongkongba kerülhetett, majd onnan jutott be Libanonba.

Korábban a tajvani Gold Apollo közleményben és vezérigazgatói nyilatkozatban is hangsúlyozta, hogy a gyakorlatban semmi közük nem volt a csipogók gyártásához és értékesítéséhez, partnerként pedig a BAC Consultingot nevezték meg. Egyelőre tehát még mindig nem tudni, hol gyárthatták le fizikailag a csipogókat – erről Cristiana Bársony-Arcidiacono sem tudott semmit mondani.

A Norta Global és a BAC Consulting közötti ügyletre részben a nő elbeszélése és az árulkodó banki tranzakciók alapján derülhetett fény. A két cég közötti pénzmozgás részleteiről annyit sikerült megtudni, hogy a Norta Global 2023. március 10. és június 7. között többször összesen több mint egymillió eurót utalt a budapesti cégnek, míg a magyar cég egyetlen utalást sem végzett a bolgár cég felé. Ellenben a BAC – éppen abban az időszakban, amikor a Norta Globaltól pénzt kapott – a tajvani Gold Apollónak tucatnyi alkalommal folyósított több mint 717 ezer eurót.

Ezen kívül a budapesti cég utalt legalább négy alkalommal egy Apollo Systems Ltd. nevű cégnek is összesen több mint 122 ezer dollárt, míg a cég ügyvezetőjének összesen több mint 43 ezer dollárt.

A BAC az ügylet során fizetett egy hongkongi cégnek is a logisztikai tevékenységért, tizennégyszer közel 9 ezer eurót utalt. (Az ominózus hongkongi cég szintén részt vett a láncolatban, de a nevét a Telex forrásai nem árulták el.) Ezen kívül a budapesti cég a személyhívók kijelzőmodulját gyártó cégnek is utalt összesen több mint 54 ezer eurót.

A hatóságok azt is vizsgálták, hogy a BAC Consultingnak milyen vámeljárásai voltak. Így derült ki, hogy 2022-ben összesen két importeljárása volt a cégnek. Az egyik 2022 augusztus 30-án, amikor egy Theresa Wu nevű nő adott fel 250 dollár értékben egy fémláncot és 65 dollár értékben folyadékkristályos kijelzőmodulokat.

Bár a sajtóhírek szerint a BAC Consultingnak volt egy tajvani irodája, és Theresa Wu ezt az irodát vezette, Cristiana Bársony-Arcidiacono ezt másképp adta elő az őt kihallgatóinak. A nő azt mondta, hogy Theresa Wu valójában az Apollo Systems Ltd. alkalmazásában állt.

Az Apollo Systems az a cég, aminek a BAC összesen több mint 122 ezer dollárt utalt. Ennek a cégnek a szerepéről még annyit sikerült megtudni, hogy 2022. október 18-án küldött egyetlen darab személyhívót a BAC-nak (ez a mintadarab lehetett), ezt a terméket le is vámolták, de mindössze 10 dollár értékben.

Ugyanakkor a Telex forrásai szerint a személyhívók, de még a pénz útja sem állapítható meg teljesen, ezért több titkosszolgálat is egymással együttműködve vizsgálódik az ügyben, beleértve a magyart is.

A magyarországi fedőcég ügyvezetőjét nem vették őrizetbe, ellene nyomozás sem indult.