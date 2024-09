Anyaország :: 2024. szeptember 30. 15:48 ::

Megszabadulunk Horváth Csabától és Bősz Anettől

A szocialista Horváth Csaba 22 évig volt fontos pozíciókban. A rendszerváltás óta egyedüliként őt választották meg két fővárosi kerületben is polgármesternek, de a parkolási ügyekben meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. Politikai pályafutása a mai napon ért véget.

A politikus 2002 és 2006 között Budapest II. kerületének volt polgármestere. 2006-tól 2009-ig Demszky Gábor főpolgármester helyettese lett, majd a Bajnai kormány Budapestért felelős kormánybiztossá nevezte ki. 2019-ben a főpolgármesteri tisztégért folytatott előválasztáson alulmaradt az akkori zuglói polgármesterrel, Karácsony Gergellyel szemben, de az egyezség eredményeképp ő lett a baloldali összefogás XIV. kerületi polgármester jelöltje, akit október 13-án meg is választottak.

Polgármesteri minőségében egészen a mai napig tagja volt a Fővárosi Közgyűlésnek is.

Horváth Csabát 2022-ben a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekményekkel gyanúsította meg. A parkolás-üzemeltetéssel összefüggő ügyben idén augusztus végén emelt vele (és Tóth Csaba kerületi MSZP elnökkel) szemben vádat az ügyészség.

Az MSZP budapesti elnöki tisztségét 2010 óta töltötte be, de szombaton a felmenő rendszerű tisztújítás első döntése megszületett, azaz megszűnt a budapesti elnöki tisztsége. Utódát az MSZP október közepén megtartandó kongresszusán választják meg.

Bősz Anett főpolgármester-helyettes visszavonul a politikától

Egy hozzászólásban tudatta politikai pályafutásának végét Bősz Anett, aki a Fővárosi Közgyűlésben ez idáig főpolgármester-helyettesi posztot töltött be.

„Én a mai nappal ezt az egészet be is fejezem. […] ez azt jelenti, hogy ma véget ér a főpolgármester-helyettesi megbízatásom, és úgy döntöttem, hogy politikusként más formában sem folytatom tovább” – ezt írta egy kommentben Bősz Anett, aki a Fővárosi Közgyűlésben a mai napig a szociális és kulturális tématerület felelőse volt főpolgármester-helyettesi minőségében.

Országos ismertséget akkor szerzett, amikor 2019-ben – Fodor Gábort váltva a pozícióban – átvette a Magyar Liberális Párt (MLP) elnöki tisztségét. 2022-ben a DK-val együttműködésben országgyűlési képviselőjelölt volt, de mandátumot nem szerzett, mert a Pest megyei 1-es számú egyéni választókerületben a Fidesz jelöltje, Aradszki András legyőzte.

A politikus 2022-ben lett a budapesti városvezetés része, miután Gy. Németh Erzsébet lemondott főpolgármester-helyettesi (és képviselői) tisztségéről parlamenti mandátumszerzése miatt.

Bősz Anettnek ugyanakkor lehetősége lett volna politikusi karrierje folytatására, mivel a Pest vármegyei közgyűlésben ő vezette a Demokratikus Koalíció listáját, ahonnan mandátumot szerzett. A valasztas.hu adatai szerint azonban eddig még nem vette fel. Telefonon most az Indexnek azt mondta, nem lesz tagja a Pest megyei testületnek sem. A Magyar Liberális Pártról úgy fogalmazott, pici politikai szereplőként a közelmúlt politikai viszonyai között nem tudott labdába rúgni, ezért a DK-val egyeztetett kettős tagság révén politikusainak többsége a Demokratikus Koalíció keretei között fogja a jövőben képviselni az MLP küldetését.

A fővárostól most búcsúzó városvezető friss bejegyzésében azt is jelezte, hogy a Pest vármegye 1-es választókerület DK-s vezetői tisztségéről is lemond, és a pártból is kilép.

Úgy fogalmazott, már megvan az a hely, ahol az eddigi, politikai síkon kitűzött céljait – ha más színtéren és némileg más formában, de – meg tudja valósítani.

A politika első vonalában eltöltött 11 éve alapján jelenleg úgy látja, a folyamatok egyre sötétebb irányba tartanak, a NER leváltásának lehetősége pedig elsősorban már nem a politika hatáskörében dől el, hanem a helyi kisközösségek megerősödési képességétől függ, írja az Index.