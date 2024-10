Anyaország :: 2024. október 2. 11:32 ::

Hamarosan gyanúsított lesz a saját szurkolótársait több millió forinttal lehúzó pécsi jegyüzér

Több mint tízrendbeli, különböző kárértékre, üzletszerűen elkövetett csalással fogja hamarosan meggyanúsítani a Gödöllői Rendőrkapitányság azt a pécsi szélhámost, aki 2024 tavaszán több tucat magyar futballszurkolót károsított meg sok millió forinttal azáltal, hogy nem létező jegyeket adott el nekik a nyári futball Európa-bajnokság magyar meccseire. A jegyeket végül soha nem küldte el az azokat előre kifizető vevőinek, és a tőlük beszedett pénzeket sem fizette nekik vissza. Valincsek Ádám bűnlajstroma azonban nem idén kezdődött. Pitiáner lehúzásai, öt-hatszámjegyű összegekre elkövetett csalásai miatt várhatóan letöltendő börtönbüntetés fenyegeti a pécsi “sztárséfet”. A Gödöllői Rendőrkapitányság napokon belül gyanúsítottként fogja kihallgatni, írja a Magyar Jelen.

A pécsi szurkolói körökben jól ismert Valincsek Ádám idén áprilisban több tucat magyar futballszurkolónak kínált fel eladásra a nyári Európa-bajnokság magyar mérkőzéseire szóló belépőjegyeket. Mint közismert, a németországi Eb-re nagyon nehéz volt jegyeket szerezni; többszörös, sokszoros túljelentkezés volt mindhárom magyar csoportmeccsre. Az MLSZ jegyelosztási rendszere (pontosabban annak teljes hiánya) azt a helyzetet idézte elő, hogy elsőmeccses divatdrukkerek előbb juthattak belépőkhöz, mint azok, akik hétről hétre látogatják a magyar futball különféle osztályainak találkozóit, vagy azok, akik rendszeresen ott vannak a válogatott hazai, vagy akár idegenbeli meccsein is. Az MLSZ – más európai szövetségekkel ellentétben – nem szervezte meg a korlátozott számú belépőjegyek korrekt elosztását, ezért több tízezer szurkoló maradt jegy nélkül az UEFA sokadik sorsolási köre után is, így sokan közülük (nem elítélhető módon) a szürke- és a feketepiac felé fordultak.

Az internetes csoportokat ellepték a nyilvánvalóan csaló álprofilok, akik megvételre kínáltak fel – jellemzően nem is létező – jegyeket, vagy akik ugyanazt a két-három jegyet egyszerre több vevőnek is eladták. Ezeket a próbálkozásokat viszonylag egyszerűen ki lehetett szűrni, és ennek az ócska trükknek azért a többség nem dőlt be (bár így is voltak elegen, akik igen…).

De mit csináljon az a futballszurkoló, akinek saját szurkolótársa kínál fel megvételre belépőjegyet? Az eladó valós névvel, valós Facebook-profillal, kisgyerekes és feleséges képekkel, működő telefonszámmal, saját névre szóló bankszámlaszámmal és közös ismerősök tömkelegével kezdett bele a jegyüzérkedésbe.

Ilyen volt a komlói születésű, de Pécsett élő Valincsek Ádám is, akit ismerősei megbízható személyként és a PMFC-tábor tagjaként írtak le. Nevére rákeresve neves gasztronómiai oldalak mutatják be a civilként séfként, mi több, sztárséfként dolgozó Valincseket, aki „már fiatal korában megismerkedett a gasztronómiával, bár eredetileg nem erre a szakmára készült. Több nyugat-európai ország után Londonban találta meg a gasztronómia. Itt többek között saját bátyja kezei alatt pallérozódott. Több éves külföldi tapasztalat után, itthon találta meg számításait.” (Forrás: Everybodywiki)

Ilyen pedigré mellett ugyan ki ne bízna meg egy ilyen jóhírű illetőben, egy sikeres szakemberben, egy gyermekes családapában – pláne úgy, hogy Valincsek az adás-vétel során megadta összes személyi adatát, és aláírt szerződést is kötött a leendő vásárlóival?!

Aztán – ahogy az ilyenkor mégiscsak lenni szokott – azok a nyamvadt belépőjegyek csak nem akartak megérkezni. Az UEFA június elején küldte ki a belépőket a sorsoláson szerencsés jegytulajdonosoknak – a gondok pedig ekkor kezdődtek. Valincsek napokon, sőt később heteken át újabb és újabb haladékot kért a jegyek továbbítására. Kérte a vásárlói türelmét, majd amikor már közeledett az első magyar mérkőzés, és nagyjából nyilvánvalóvá vált, hogy az ügyletből nem lesz semmi, sűrű elnézéskérések közepette minden vevőjének megírta, hogy visszautalja a pénzt, és sajnálja az esetet.

Nem fogják kitalálni: nem tette meg. Közben persze kiderültek olyan – korábban elhallgatott – részletek is, hogy a jegyek valójában nem is nála vannak, illetve olyan átlátszó hazugságok is, hogy őt is átverték. A több tucat szurkoló nem csak a pénzét bukta el, hanem kénytelenek voltak új helyekről jegyeket beszerezni, persze azokat már többszörös áron. Így volt, aki Valincsek átverése miatt nem is tudott kiutazni az Eb-re, és volt olyan is, aki a gyerekeivel szeretett volna ott lenni az Eb-n, de jegy hiányában végül a gyerekek otthon maradtak.

Az Eb-ről hazatérve a legtöbb érintett szurkoló feljelentést tett. Országszerte több helyről jelentették fel Valincseket, a feljelentők közt voltak gödöllői, kerepesi, isaszegi, pécsi, dunakeszi és budapesti lakosok is. Az okozott kár több millió forint, és sok olyan károsult lehet még, akik nem fordultak egy hatósághoz sem. Ilyen volt például egy pécsi társaság is, akik felkeresték Valincseket, és „elbeszélgettek” vele, alaposan helybenhagyva a szélhámos jegyüzért.

Valincsek – fenntartva az ártatlanság látszatát – minden sértettjének küldött egy tartozáselismerő nyilatkozatot, így a bűncselekmény elkövetését lényegében beismerte. Azzal védekezett, hogy őt is átverték, ám ennek ellenére ő vállal minden felelősséget, és mindenkinek kifizeti a kárát. Persze erre már csak legyintettek az érintettek.

A több helyen egyszerre megindult büntetőügyeket végül a Gödöllői Rendőrkapitányságon vonták össze 13040/1985/2024 bü. ügyszámon, illetve a pécsi és a VIII. kerületi rendőrkapitányságon is folyik egy-egy külön eljárás ellene. A gödöllői nyomozók már kihallgatták csaknem az összes sértettet, és lekérték Valincsek számlakivonatait, híváslistáit, feltérképezték kapcsolati hálóját. A nyomozati iratok több száz oldalt tesznek már ki.



Gyűlik a Valincsek-akta a gödöllői nyomozók asztalán

A bűnügyi nyilvántartásból lekért adatok szerint pedig az is kiderült a nyomozók számára, hogy a pécsi sztárséf nem csak a serpenyőben bánik kiválóan a vajjal, de a füle mögé is sokat kent belőle az elmúlt években. Valincsek ugyanis üzletszerűen követett el hasonló csalásokat, melyek együttes értéke tízmilliós nagyságrendre tehető, és országszerte több büntetőeljárás is folyik ellene. A szélhámossal szembeni alapos gyanút napokon belül közlő nyomozók tájékoztatása alapján Valincsek letöltendő börtönbüntetésre számíthat, így a pécsi gasztrovilág hamarosan elveszíthet egy igen kiváló szakácsot, az ifjú Valincsek pedig egy szerető apát.

A Magyar Jelen beszélt egy névtelenséget kérő szurkolóval – aki maga is feljelentést tett –, hogy próbálja röviden összefoglalni a tapasztalatait az Eb-s csalásról.

– Világosnak tűnik, hogy egy szervezett átverés, csalás áldozatai lettünk – mondja. A csaló kezdetektől felépített egy látszatvilágot, jó eséllyel nem valós közösségi profilokat, majd az Eb előtt felszívódott a pénzzel. Ma már biztos, nem csak családot, életet, egzisztenciát és a jegyek ígéretét hamisította meg, de például konkrétan banki bizonylatokat is. Nekem és több társamnak, miután kiderült, hogy semmiféle jegyeket nem fog eladni, ígérete szerint “visszautalta a pénzt”. Ezt bizonyítandó képes volt még banki átutalási bizonylatokat is hamisítani. Utólag nyomoztuk ugyanis ki, hogy a banki tranzakciós bizonyítvány is hamis volt, mivel nem stimmelt rajta az egyik jól ismert nagy bank egyedi kódolása. Meg ugyebár a pénz sem érkezett vissza a nem létező jegyekért. Az egész művelet arra volt jó, hogy időt nyerjen vele – avatott be a részletekbe az átvert fociszurkolók egyike.