Anyaország :: 2024. október 5. 13:52 ::

Magyar Péter felszólította az MTVA vezérigazgatóját, hogy élőben közvetítse a tüntetését

Felszólítom, hogy ma este, a demonstráció végeztével biztosítsa annak lehetőségét, hogy a mára már több millió honfitársunk által támogatott, legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként élő megszólalási lehetőséget kapjak a vonatkozó jogszabályok alapján. Biztosítsa annak lehetőségét, hogy beolvashassam a 16 pontot és beszélhessek hazánk valódi állapotáról – szólította fel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nyílt levélben Papp Dánielt, az MTVA vezérigazgatóját – írja a Magyar Hang.

A politikus emlékeztetett, hogy szombaton három órától „hatalmas tömeg fog demonstrálni” a Papp által vezetett, „évi 140 milliárd forint adófizetői pénzből kitartott propagandagyárnál. Tegnap este személyesen kerestem önt a Kunigunda útja 64. szám alatt, de sem ön, sem a sameszai nem tartózkodtak az épületben. Mivel átadni nem tudtam, kiragasztottam a főbejáratukhoz a magyar emberek millióinak 16 pontos követelését a »köz«média valódi közszolgálati médiává alakításáról.”

Hozzátette, hogy a demonstráció békés lesz, de határozott, nem fogják hagyni, hogy minden úgy menjen tovább, ahogy eddig folyt. „Nem fogjuk elfogadni, hogy az önök intézményében továbbra is csak aljas hazugságok és uszítások hangozzanak el. Nem fogjuk hagyni, hogy a »köz«média műsorait a továbbiakban is a Karmelita Palotában szerkesszék és minden műsor a Propaganda Minisztérium iránymutatása mellett készüljön” – ígérte.

Hozzátette, hogy még a rendszerváltás előtti diktatúrában sem merte megtenni a diktatúra televíziója, hogy ne közvetítse az 1956-os forradalmárok újratemetését, ahogy 2006-ban sem merte elhallgatni a „köz”televízió, hogy a saját székháza előtt milyen események zajlanak. „Felszólítom, hogy több független sajtóorgánumhoz hasonlóan a »köz«televízió is közvetítse élőben a mai demonstrációt” – írta.

„Vezérigazgató úr, a sajtó lehet a szabadság, de lehet az elnyomás és a diktatúra jelképe is. Nem véletlenül vonultak a márciusi ifjak Landerer nyomdája elé és nem véletlenül tört ki 1956. október 23-án az első fegyveres összecsapás a Magyar Rádió épülete előtt. Vezérigazgató úr, »Feltámadott a tenger, a népek tengere.« Most még kér a nép. Legyen bölcs és ne köpje szembe a honfitársai millióit! Várjuk önt is a színpadra. Találkozunk délután a Kunigunda útja 64. szám alatt. Ne bújjon Pintér Sándor biztonsági cége mögé! Ne féljen! Mi nem félünk” – zárta levelét.

Magyar Péter a 16 pontos követelést péntek este olvasta fel a köztévé székháza előtt. A 16 pont:

• szüntessék meg „a 140 milliárdból kitartott propagandagyárat”, és állítsák vissza a valódi közmédiát,

• azonnali hatállyal váltsák le Papp Dániel vezérigazgatót,

• racionalizálják a közmédia költségvetését, a pazarlás megszüntetését,

• állítsák vissza az önálló, független Magyar Távirati Irodát,

• menesszék a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezetőit, és szakmai alapon válasszák ki az új vezetőket,

• állítsák vissza közmédia feletti paritásos politikai felügyeletet,

• a pártok képviselőit a legutolsó országos választási eredmények arányában, azonos feltételekkel hívják meg a közmédiába,

• ne listázzák és tiltsák le a politikailag és világnézetileg másképp gondolkodókat,

• szüntessék meg a propagandaminisztériumot és állítsák le a kormányzati propaganda finanszírozását,

• legyen következménye annak, ha egy sajtóterméket folyamatosan helyreigazításra kötelez a bíróság,

• szüntessék be a propagandát közvetítő orosz és kínai hírműsorokat és a sportműsorok alatt sugárzott „Hírek egy percben” című műsort,

a közmédia állítsa vissza a regionális stúdiókat,

• „a Karmelita palotától” legyen független a hírszerkesztés,

• a sokszínű kultúrának minden területét mutassák be ideológiától és politikai hovatartozástól függetlenül,

• független, korrekt, szakmailag igényes, valódi tájékoztatást nyújtó közmédia legyen.

Frissítés: Reagált a köztévé

Magyar Péter az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió vendége volt szeptember 26-án élő adásban, most mégis azért tüntet, hogy élő adásban szerepeljen. A politikus 16 pontos követelést is közzé tett. "A hírműsorainkban természetesen beszámolunk a rendezvényről és továbbra is hívjuk műsorainkba az ellenzéki pártok képviselőit, így Magyar Pétert is" - hangzott el az M1 aktuális csatorna déli híradójában szombaton.

Magyar Péter erőszakos akcióval fenyegetőzik szombati "nyílt levélnek" titulált írásában. Miközben ebben élő közvetítést követel, felemlegeti a 2006-os erőszakos eseményeket, amelyek a Szabadság téren zajlottak a televízió akkori székházánál.

A köztelevízió azokra a kifogásokra válaszolva, amely szerint nem biztosít lehetőséget az ellenzéki pártoknak, köztük a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártnak a szereplésre, hangsúlyozta: szeptember 12. óta hat élő adásba hívták meg a politikust, illetve pártja képviselőjét, ebből egyet fogadott el.

A híradóban ismertették, Magyar Péter 16 pontos követelését tartalmazza a nyílt levél, amely szerinte a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól. Egyebek mellett szerepel benne a vezérigazgató, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)vezetőinek lemondása, de visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is és követeli a sajtó-helyreigazítási szabályok módosítását.

Magyar Péter beleavatkozna a műsorstruktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók valamint az Egyperces híradók megszűntetését, ám a német és az angol nyelvű híradókról nem ír - hangzott el.

(MTI)