Anyaország, Videók :: 2024. október 5. 18:08 ::

Toroczkai Vitnyéden: "itt bizony migránstábort akar a kormány építeni"

Vitnyéd településén a kormány titokban migránstábort akar létesíteni, az esetet a Mi Hazánk tárta fel. A kormány ismét mást mond tehát, mint amit cselekszik. Éppen ezért a Betyársereg és a Mi Hazánk egy figyelemfelhívó demonstrációt tart a helyszínen, ahol felszólal Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetének elnöke, Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja, Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője, Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, illetve Remete László, egy helyi civil is. A Magyar Jelen frissülő összeállítása.

Több százan gyűltek össze Vitnyéd főterén, hogy kifejezzék tiltakozásukat az épülő migránstábor ellen. A hivatalosan 17:00-kor kezdődő rendezvényre érkeztek Betyársereg tagok, Légió Hungária tagok, Mi Hazánk szimpatizánsok, de számos civil is kilátogatott, főként helyiek. A tömeg folyamatosan bővül.

Elsőként Toroczkai László lépett a színpadra, aki elárulta, elsőként egy kormánypárti lapban jelent meg a hír, miszerint itt migránstábor épül. A politikus hozzátette, úgy tűnik, most visszavonulót fúj a Fidesz, ám szerinte nem lehetünk nyugodtak, hiszen számos olyan példát tud, mikor előbb visszább lépett a kormánypárt, majd a botrány és a figyelem elmúlásával végül mégiscsak megvalósította eredeti tervét.

Éppen ezért a tömeg előtt Toroczkai megígérte, elmegy, és saját szemével győződik meg róla, vajon tényleg épül-e a tábor, ha pedig nem engedik be, hát átmászik a kerítésen. Mint fogalmazott, csinált már ilyet, nincs ebben semmi újdonság.

Végezetül megköszönte az egybegyűlteknek, hogy eljöttek, mint kifejtette, ez is annak a bizonyítéka, hogy

van értelme a nemzeti ellenállásnak!

Tyirityán Zsolt lépett a színpadra, aki arról beszélt Európában faji háború zajlik, ezt csak a hülye nem látja.

A szélsőliberálisok Ázsiából és Afrikából lapátolják az emberi szemetet Európába, melynek végső célja, az európai fehér ember kihalásának elősegítése

– fogalmazott Tyirityán.

A Betyársereg vezetője a migránsok beáramoltatását “katonai hadműveletnek” nevezte, melynek célja Európa megszüntetése, az európai rassz felszámolása, és a keresztény civilizáció elpusztítása. Ő úgy látja, ezzel szemben Közép-Európa próbál mutatni egyfajta ellenállást.

Tyirityán Zsolt arról is beszélt, nekünk magyaroknak olyan példaképeink vannak, mint Kinizsi Pál, Hunyadi János vagy Zrínyi Miklós, az ő példájukat követve mi sem lehetünk önfeladók. Ezt követően arra kérte a résztvevőket, ígérjék meg, hogy nem csak képletesen állnak hadrendbe, ha ez a migránsáradat eléri Magyarországot, és ígérjék meg, hogy mindent megtesznek azért, hogy hazánkban sohase legyenek olyan állapotok, mint Kölnben, és nem fogják hagyni, hogy elvegyék tőlünk az életterünket, melyet őseink őriztek ezer éven át.

A Betyársereg vezetője ezt követően egy tanulságos példával jött elő. Felidézte, hogy 30 évvel ezelőtt Solingenben, Németországban, a nemzeti oldal egy épülő migránsszálló ellen tüntetett, ám a tüntetést a helyiek nem támogatták. 30 évvel később ugyanitt, azaz Solingen, egy migráns ártatlan embereket késelt.

Beszédét azzal zárta:

Magyarország a magyaroké, idegenek kifelé!

Majd felkérte Lantos Jánost, lépjen színpadra, és mondja el beszédét.

Lantos kezdetnek egy korábban tartott civil tüntetésről beszélt, mivel többen megkeresték őt, hogy a Mi Hazánk ezen miért nem vett részt? Mint mondta, részt vettek, de pártzászlók nélkül, ugyanis nem akartak rátelepedni az eseményre. Majd emlékeztetett mindenkit, a tábor épüléséből a Mi Hazánk, sőt, személy szerint ő csinált országos hírt, elsőként, és gyorsan cselekedtek, majd napokkal később más pártok politikusai egyszerűen rátelepedtek a történetre, úgy állítva be, mintha ők tárták volna fel.

Ha itt végül sikerül megakadályozni a migránstábor megépítését, az csakis a civileknek, a nemzeti ellenállásnak, és a Mi Hazánknak lesz köszönhető

– szögezte le Lantos. Kitért arra is, hogy biztos forrásokból tudja, a kormány eltökélt szándéka migránstábort építeni, ha nem Vitnyéden, akkor máshol.

Tekintsünk a déli határra, ahol csak az nem jön át, aki nem akar

– mutatott rá a politikus, emlékeztetve az egybegyűlteket, egyedül a Mi Hazánk követeli a határőrség visszaállítását, méghozzá tűzparanccsal, ugyanis csak így állíthatók meg az Európára törő invazív hordák.

Lantos szerint Vitnyéd a kormány képmutatásának szimbóluma, vagyis, hogy nem azt kell nézni, amit mondanak , hanem azt, amit tesznek. Szerinte a migránsok már egyébként is itt vannak az országban, őket a kormánymédia “vendégmunkásoknak” nevezi.

Mint rámutatott, az országok elárasztása Nyugat-Európában is vendégmunkásokkal kezdődött a ’60-as, ’70-es években, akikről azt ígérték, majd hazamennek. Végül nem hazamentek, hanem “családegyesítés” címén még többen jöttek. Ennek köszönhetően Berlin Kreuzberg nevű negyedét például ma már csak “Kis Isztambulként” ismerik.

Lantos Párizs, Berlin és London példáját említve kérdezte, biztosak vagyunk benne, hogy a magyarországi migránsmunkások majd hazamennek? Mint rámutatott, egész Európában visszaszorulóban van a fehér ember, kiszorítják életteréből, s a magyar kormány gazdaságpolitikája is beleilleszkedik a globalisták elképzeléseibe. Úgy látja, ezért nincs is igazán különbség a kormány és a Gyurcsány vezette tömb céljai között, s “noha Magyar Péter még sokakat meg tud vezetni, Ursula von der Leyen szoknyája mögé bújva ugyanazt a fehérellenes politikát fogja ő is megvalósítani” – fogalmazott a politikus.

Végezetül kifejezte abbéli reményét, hogy 2026-ban egy olyan helyzet alakul majd ki, ahol az új kormány a Mi Hazánk nélkül nem tud majd érdemi döntéseket hozni. Akkor ki tudják majd harcolni, hogy a migránsmunkások hazamenjenek, és hogy ne épüljenek menekülttáborok.

Ki a vendégmunkásokkal, le a migránstáborral! A Mi Hazánk a magyar dolgozók becsületét képviselve akar sikeres Magyarországot építeni

– zárta beszédét Lantos.

Őt ismét Tyirityán Zsolt követte a színpadon, aki néhány rövid gondolat megosztása után felkérte Incze Bélát, mondja el beszédét.

Incze visszautalt Pintér Sándor ominózus kijelentésére, miszerint “2 hét alatt rend lesz”. 2010 óta sok víz lefolyt a Dunán, s sok vér áztatta a magyar utcákat, melyeken Pintér mégsem tett rendet. Itt a Légió Hungária vezetőségi tagja visszautalt például a Deák téri késelésre, ahol a társadalomból kiilleszkedett antiszociális elemek, késekkel, bedrogozva támadtak egy társaságra, meggyilkolva két magyar fiút. A másik nagy port kavart eset pedig egy békéscsabai gyilkosság, ahol egy elismert sportolót, Szabó Sándort ölték meg, méghozzá 10-12 késszúrással.

Vagy említhetnénk azt a több ezer áldozatot, kiknek a nevét nem tudjuk, akiket nem ismerünk személyesen. Ők azok az idős magyarok, akiket kelet-magyarországi falvakban vernek össze brutálisan csak azért, hogy utána ellopjanak tőlük 300 forint értékű tűzifát

– fogalmazott Incze Béla, megemlítve még azokat a fiatalokat, akiket az iskolában bántalmaznak, illetve azokat a magyar nőket, akiket az utcán zaklatnak.

“Azt lehet mondani, hogy ez a pintéri 2 hét egy borzasztó negatív szimbólum a magyarság számára, mely 14 éve velünk van” – mutatott rá Incze, hozzátéve, hogy szerinte a másik ilyen szimbólum a letelepedési kötvény volt, mely fogalmat éppen a 2015-ös migránsválság kellős közepén ismert meg a magyar társadalom.

Szerinte hiába hozott létre a kormány “Határvadász egységeket”, ha a szükséges felhatalmazást nem kapták meg ahhoz, hogy megállítsák az áradatot a határon. Majd újabb szimbólumot említett, ez pedig a kormány azon lépése volt, mikor “túlterheltségre” hivatkozva egyszerűen kiengedték a börtönökből az embercsempészeket.

Aztán 2020-ban ismét kaptunk egy “kéthetes szimbólumot”, ami csak egy kis karanténnal, csak egy kis maszkviseléssel kezdődött, aztán láttuk mi lett belőle: korlátozások, kényszerítések, vállalkozások tönkretétele, kötelező oltakozás.

Vitnyédre rátérve arról beszélt, a település egy újabb szimbólum, ám hogy ez negatív vagy pozitív lesz, az az itt élő embereken múlik, nem a kormányon.

Incze arról beszélt, a kormány most azt állítja, “rendészeti iskolába járó diákokat fognak itt elszállásolni” – szerinte érdemes ilyenkor visszagondolni a korábbi ígéreteikre, amik alapján könnyen elképzelhető, hogy itt nem diáktábor, hanem bizony, migránstábor lesz.

Beszéde végén megígérte, ha végül mégis migránstábor lesz itt, akkor a Légió Hungária több száz fővel tér majd vissza, hogy a vitnyédiekkel együtt mutassák meg a jövevényeknek, Magyarország nem egy harmadikvilágbeli háborús övezet, hanem Közép-Európa.

Szpisják István, helyi mihazánkos következett, akinek kulcs szerepe volt a kormány tervének leleplezésében. Ő beszéde elején köszönetet mondott a helyieknek az információkért. Szpisják vérlázítónak nevezte, hogy ilyen kulcskérdésekben sohasem kérdezik meg a lakosság véleményét.

Hol van a polgármester?

– tette fel a kérdést Szpisják, mire válaszul a tömeg egyként kiáltotta: sehol!

Időközben visszatért Toroczkai László a helyszínre, aki elmondta, a rendőrök az épületbe nem engedték be, ám az igen beszédes, hogy a kerítés, amit a tábor köré húztak, kísértetiesen emlékeztet a déli határkerítésre.

Ilyet sehol a világon nem építenek diákok számára

– szögezte le Toroczkai.

A Mi Hazánk elnöke arról is beszélt, korábban felépítettek itt egy adótornyot, amit most lebontottak, és tervezik elszállítani. Szerinte ez véglegesen bebizonyította, hogy itt migránstábor épül. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta, majdnem lefújták ezt a tüntetésüket korábban, hiszen a Fidesz olyan meggyőzően állította, hogy tervbe se volt soha migránstábor építése. Ám, mint mondta, amit ma látott, abból egyértelműen látszik, mi a kendőzetlen igazság:

itt bizony migránstábort akar a kormány építeni.

Mint kifejtette, csak az éber civil ellenállásnak köszönhető, hogy sikerült meghátrálásra kényszeríteni a kormányt, hiszen a helyiek, mikor megtudták, mi készül, azonnal szóltak a Mi Hazánknak, aki bevitte a kérdést a parlamentbe.

Toroczkai biztosította a helyieket, rajta tartja a szemét a településen, tartja a kapcsolatot a helyiekkel, hiszen – a korábbiakból tanulva tudják -, amikor szűnik az ellenállás, lankad a figyelem, akkor a kormány ismét megpróbálhatja a migránstábor megépítését. A Mi Hazánk viszont akkor visszatér.

A pártelnök megígérte, a következő parlamenti napon a kormány képébe vágja majd:

szégyelljék magukat, amiért hazudtak a magyar embereknek! Szégyelljék magukat, hogy azt mondták, Magyarország nem lesz bevándorlóország, közben mégis elárasztják az országot vendégmunkásokkal.

A “brüsszeli buszoztatással” kapcsolatos kormánypropaganda miatt is szégyellnie kellene magát a kormánynak Toroczkai szerint, ugyanis az ingyen buszjegy ígéretével tulajdonképpen migránsok tömegeinek küld meghívót a kormány, akik amúgy is gond nélkül át tudnak jönni a déli határon.

Beszédét azzal zárta, büszke, hogy egy ilyen éber nemzetnek a tagja, mely még képes kiállni magáért.

A rendezvény a Himnusz eléneklésével ért véget.