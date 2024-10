Anyaország :: 2024. október 14. 10:43 ::

MNB: 298 milliárdot költött tavaly a kormány a rezsivédelmi alapból, de nem rezsivédelmi célokra

Tavaly 2282 milliárd forintot költött el a kormány a rezsivédelmi alapból, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzése szerint ebből 298 milliárd olyan kifizetésekre ment, amelyeket „egyéb, nem feltétlenül rezsivédelmi célokra” csoportosítottak át, tehát nem arra költöttek el, mint amire felcímkézték – írja a Népszava a jegybank friss költségvetési jelentése alapján.

A lap cikke szerint az elemzők most tüzetesebben csak a tavalyi költéseket vizsgálták meg, de becsléseik szerint a kormány rezsivédelem címszó alatt már 2022-ben is elköltött 699 milliárd forintot. Tavaly szerintük a rezsivédelmi kiadások 13 százaléka ment nem rezsivédelmi célokra, és ha 2022-ben is 10–15 százalékos volt a „félrecélzási arány”, akkor abban az évben 70–100 milliárd forint kérdéses felhasználásáról lehet szó.

Az MNB szerint idén 996 milliárdot fizet majd ki a kormány a rezsivédelmi alapból, de, köszönhetően a világpiaci árak csökkenésének, ebből 689 milliárd mehet majd a lakossági rezsitámogatásra, a többi pedig cégekhez, önkormányzatokhoz, egyházakhoz, civil szervezetekhez kerül.

Az alap bevételei a jegybank várakozásai szerint az évben 1125 milliárdra rúgnak, így végül 129 milliárd megtakarítás keletkezik itt. A jegybanki elemzők szerint ugyanakkor ezt a megtakarítást jelentős részben várhatóan megint egyéb, nem rezsivédelmi célokra költheti el a kormány. Ebből következtet a Népszava arra, hogy a szokásos év végi pénzszórásban találhat majd gazdára az összeg.

Ha az MNB számítása valós, akkor a kormány 2022–2024-ben nagyjából 500 milliárdot költ el a rezsivédelmi alapból olyan célokra, melyek nem a rezsivédelmet szolgálják. Megyjegyzik: családtámogatásokra 400 milliárdot költenek, igaz, nem három, hanem egy év alatt.

